Vụ sản xuất sữa bột giả quy mô lớn, 8 đối tượng bị khởi tố: Luật sư nhận định những người cầm đầu có thể đối mặt án chung thân

Cụ thể, luật sư Nguyễn Thị Phương Loan cho hay, theo quy định tại Nghị định số 98 ban hành năm 2020, "sản xuất" được hiểu là việc thực hiện một hoặc nhiều công đoạn để tạo ra hàng hóa, bao gồm các hoạt động như chế tạo, in ấn, gia công, sơ chế, chế biến, đóng gói và các hoạt động khác có tính chất tương tự.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, liên quan đến vụ án sản xuất sữa giả với số lượng cực lớn vừa bị Cơ quan điều tra, Bộ Công an phát hiện, bắt giữ, luật sư Nguyễn Thị Phương Loan, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định, với hành vi nghiêm trọng, có thể những người cầm đầu trong vụ án sẽ phải chịu mức án tù chung thân.

Luật An toàn thực phẩm năm 2010 định nghĩa thực phẩm là sản phẩm con người sử dụng để ăn hoặc uống, ở dạng tươi sống hoặc đã qua chế biến. Thực phẩm không bao gồm mỹ phẩm, thuốc lá và các chất dùng như dược phẩm.

Cũng theo Nghị định số 98, hàng giả là những hàng hóa không đúng với bản chất, tên gọi, giá trị sử dụng hoặc có công dụng thấp hơn so với công bố. Cụ thể, đó là những sản phẩm không có hoặc có công dụng không đúng so với công bố, hoặc có ít nhất một chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản chỉ đạt dưới 70% so với mức tối thiểu theo tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã được đăng ký, công bố hoặc ghi trên bao bì sản phẩm.