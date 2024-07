Hà Nội: Cháy nhà cao tầng trong đêm, ngọn lửa bùng lên từ tầng 3, lối tiếp cận lại quá nguy hiểm

Mặc dù đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập lửa nhưng do vị trí đám cháy là ở trên tầng cao, lối tiếp cận lại quá nguy hiểm nếu không có đồ bảo hộ nên người dân không thể xử lý dứt điểm mà phải đợi lực lượng chức năng đến.

Lửa cùng khói bùng lên từ tầng 3 của căn nhà. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống.

Nhận được thông tin, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Hoàng Mai và Công an quận Thanh Xuân đến hiện trường.