Hà Nội: Cháy nhà ở kết hợp kinh doanh, lửa bốc lên từ tầng 1 bán tạp hóa, 3 người may mắn thoát nạn

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Đống Đa, đã điều phương tiện và CBCS khẩn trương tới hiện trường, phối hợp dập lửa, cứu nạn. Rất may mắn 3 người trong ngôi nhà đang ngủ trên tầng 3 không bị thương. Đám cháy ngay sau đó được dập tắt hoàn toàn.

Trước đó trên địa bàn Hà Nội cũng xảy ra vụ cháy nhà, lực lượng PCCC đã kịp thời hỗ trợ và cứu người thành công. Cụ thể theo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, khoảng 2h11 ngày 14/7, tại khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông (Hà Nội) đã xảy ra cháy. Đám cháy xảy ra tại một ngôi nhà liền kề trong khu đô thị, thời điểm xảy cháy trong nhà đang có nhiều người.

Công an quận Hà Đông đã xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình xuống hiện trường. Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 (Công an TP Hà Nội) cũng nhanh chóng chi viện 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ chiến sĩ phối hợp xuống hiện trường vụ cháy, triển khai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC cứu một người đàn ông 65 tuổi, anh trai của chủ nhà. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống.

Khi đến hiện trường, ngôi nhà xảy cháy số 73 TT12, khu đô thị Văn Phú cao 4 tầng, diện tích 90m2, khóa trái 2 lớp cửa. Đám cháy xuất phát từ tầng 1 của căn nhà. Cửa khóa từ bên trong, ô khóa lại bé. Chủ nhà để chìa khóa tại tầng 1, nơi xảy ra cháy nên lực lượng chức năng không thể phá khóa được.

Trước tình thế trên, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai tiếp cận ngôi nhà từ nhà hàng xóm sang, qua ban công. Các lực lượng vừa triển khai đội hình tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, đồng thời triển khai 2 lăng B để chữa cháy.

Tại thời điểm này, trong nhà có 4 người: 3 người dân tự thoát nạn qua ban công liên thông qua nhà hàng xóm, lực lượng Cảnh sát PCCC tổ chức tìm kiếm. Sau nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, Cảnh sát PCCC đã kịp thời giải cứu và đưa 1 người mắc kẹt tại tầng 4 ra ngoài an toàn. Người mắc kẹt là một người đàn ông 65 tuổi, anh trai của chủ nhà. Rất may, do cấp cứu kịp thời, người đàn ông này đã ổn định sức khoẻ. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân bước đầu có thể do chập điện.

Ban chỉ đạo PCCC quận Đống Đa yêu cầu các đơn vị tăng cường đôn đốc các hộ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thực hiện các giải pháp PCCC: ngăn cháy khu vực bán hàng với khu vực cầu thang bộ, lắp đặt cảnh báo cháy sớm, mở lối thoát nạn khẩn cấp tại khu vực phòng ở, ban công, lên tầng mái, trang bị bình chữa cháy, người dân được tuyên truyền PCCC, có phương án thoáng nạn.