Hậu quả của vụ tai nạn, người phụ nữ bị chết cháy trong xe, người đàn ông bị bỏng nặng, được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động: Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào rạng sáng ngày 18-8, tại thôn Ngàm Soọc, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Vào thời gian trên, xe ô tô con biển kiểm soát 30A-502.xx do ông N.Đ.T. (SN 1975, trú tại phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH An toàn Thực phẩm Hà Nội) điều khiển chở bà T.M.H. (SN 1982, trú phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội, kế toán Công ty TNHH An toàn Thực phẩm Hà Nội) lưu thông đến địa điểm trên thì bất ngờ lao xuống vực sâu bốc cháy.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Người lao Động)

Theo thông tin từ An ninh Thủ Đô: Khi đi đến khu vực km17+50, tỉnh lộ 176 thuộc thôn Ngàm Sọoc, xã Mậu Duệ, lái xe phát hiện xe bị lỗi hệ thống và dừng xe bên trái đường để kiểm tra.

Sau đó, ông T. lên xe nổ máy, vào số thì xe vọt đi lao xuống ta-luy âm sâu 80m.

Hậu quả, bà Tạ Mỹ H. bị chết cháy trong xe, ông Nguyễn Đức T. bị bỏng nặng, được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Xe ô tô bị cháy hoàn toàn, trơ khung.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Yên Minh khẩn trương tiếp cận hiện trường, phối hợp khám nghiệm tử thi và tiến hành các bước điều tra, giải quyết theo quy định.

