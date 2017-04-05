Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức ở đâu?

Đời sống 05/04/2017 14:48

Giỗ Tổ Hùng Vương hay còn được gọi là Lễ hội đền Hùng, được tổ chức thường niên vào ngày 10 tháng 3 âm lịch. Đây là ngày để con cháu bày tỏ lòng biết ơn với các bậc tiền nhân. Vào ngày này, nhiều người muốn đến tận nơi để hành lễ, nhưng không phải ai cũng biết Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức ở đâu.

Là một ngày lễ mang tầm vóc quốc gia, nên vào ngày 10 tháng 3 nhiều người muốn đến tận nơi để được chứng kiến những nghi lễ tôn nghiêm, đáng tự hào của cả dân tộc. Do đó, không chỉ du khách nước ngoài mà còn có rất nhiều người Việt quan tâm đến vấn đề Giỗ Tổ Hùng Vương ở đâu.

Ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Theo truyền thuyết, dân tộc Việt Nam được sinh ra bởi Lạc Long Quân và Âu Cơ. Một trong những người con của họ chính là vua Hùng – người đã đặt những nền móng đầu tiên để có một đất nước Việt Nam hưng thịnh như ngày hôm nay. Vì vậy, ông bà ta đã chọn ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng âm là ngày tưởng nhớ công ơn xây dựng đất nước của vua Hùng.

Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức ở đâu?
Giỗ Tổ Hùng Vương là một trong những ngày đại lễ của dân tộc. Ảnh: Internet

Kể từ năm 2007, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương được xem là một trong những ngày quốc lễ quan trọng. Đây chính là dịp để thế hệ trẻ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với những người có công dựng nước và giữ nước.

Là người con được sinh ra trên đất nước Việt Nam, vào ngày 10 tháng 3 dù ở phương trời nào thì trong lòng cũng không khỏi bồi hồi xúc động, hướng về vùng đất cội nguồn.

Ngày lễ này không chỉ thể hiện nét đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, mà còn góp phần giáo dục đạo đức cho thế hệ tương lai của đất nước.

Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức ở đâu

Thông thường, Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ được tổ chức ở đền Hùng Phú Thọ. Tuy nhiên, nhiều địa phương khác trong cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng,… cũng có tổ chức.

Theo quy định từ năm 2007, vào những năm lẽ lễ hội sẽ do các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, những năm chắn sẽ do Nhà nước đứng ra chủ trì. Dù Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức ở đâu thì nó cũng sẽ có hai phần chính đó là phần lễ và phần hội.

Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức ở đâu?
Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chứ hằng năm tại đền Hùng ở Phú Thọ. Ảnh: Internet

Khi tổ chức phần lễ, các đoàn đại biểu sẽ tiến hành nghi thức dâng hương một cách long trọng ngay tại đền Hùng. Sau khi đoàn đại biểu hoàn thành nghi lễ, du khách có thể vào đền để thấp hương.

Còn phần hội được tổ chức ở khu vực xung quanh núi đề Hùng. Ở đây, ban tổ chức sẽ bố trí những gian hàng trò chơi mang đậm nét văn hóa dân tộc. Khách du lịch sẽ được trải nghiệm tất cả các trò chơi vừa hiện đại vừa truyền thống đặc trưng của người Việt.

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