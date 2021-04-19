Những ‘ham muốn’ thầm kín có cạy miệng đàn ông cũng không nói, nhưng nếu phụ nữ biết cách ‘thoả mãn’ sẽ khiến chồng say mê cả đời

Phụ nữ yêu 19/04/2021 13:11

Một trong những bí quyết giữ chồng hay nhất mà người phụ nữ khôn ngoan nên làm đó là giúp đàn ông đạt được ham muốn ‘thầm kín' dù họ chẳng chịu mở miệng chia sẻ.

‘Ham muốn’ được thấy vợ sống sung sướng

Đã là đàn ông, một khi quyết định xây dựng tổ ấm họ hiểu rõ trọng trách trên vai mình cần phải làm gì để chăm lo cho tương lai của cả hai. Không có người đàn ông nào thích mình bị so sánh, nhất là về vấn đề tiền bạc, chẳng hạn như: “Chồng chị A làm tiền nhiều thế, chắc chị ấy hạnh phúc lắm”.

Thật ra không cần phụ nữ thốt ra những lời cay đắng như thế, bởi vì trong thâm tâm người chồng ai cũng có ham muốn được nhìn thấy vợ sống sung sướng. Nhất là những người đàn ông thương vợ, họ càng cố gắng rất nhiều để kiếm tiền lo cho gia đình dù mệt đến đâu cũng chẳng hề than thở nửa lời. Đổi lại, điều họ muốn thấy đơn giản chỉ là nụ cười hạnh phúc và lời cảm ơn từ người mình yêu thương.

Vì thế một trong những bí quyết giữ chồng cực hiệu quả là sự khéo léo trong cách thể hiện cảm xúc của người vợ, đừng bao giờ tiếc lời khen ngợi dành cho chồng sẽ khiến anh ấy cảm thấy đạt được thành tựu và thêm yêu thương bạn hơn.

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Đàn ông mong muốn vợ được hưởng hạnh phúc cả đời, được bảo bọc, yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Đã là đàn ông ai có ‘ham muốn’ thể hiện bản lĩnh phái mạnh

Là phụ nữ hầu hết ai cũng có một cảm nhận chung đó là họ cực kỳ bị thu hút bởi những người đàn ông mạnh mẽ. Một người chồng biết che chở, bảo vệ, giúp họ những công việc chân tay nặng nhọc mà phái yếu chẳng thể đảm đương nổi, đặc biệt là chỗ dựa vững chắc để họ có thể dựa vào những khi yếu lòng.

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Đàn ông muốn thể hiện bản lĩnh, bảo vệ người phụ nữ mìnhyêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ phụ nữ mới hiểu điều này mà đàn ông luôn có “ham muốn” thể hiện bản lĩnh của phái mạnh, hết lòng bảo vệ người mình yêu thương. Những lúc đó điều họ muốn nhận lại cái chính là biểu cảm trầm trồ, ngưỡng mộ của người vợ, những lời khen ngợi, cảm ơn bằng hành động. Nếu phụ nữ khéo léo trong vấn đề này thì đây sẽ như một nguồn sức mạnh để họ làm tốt hơn nữa.

‘Ham muốn’ về một cuộc sống yên bình

Có một câu nói rất hay: “Nhà là nơi để quay về”. Chằng có người đàn ông nào sau một ngày dài trải qua nhiều áp lực trong công việc khi trở về nhà đón chờ họ không phải là một cái ôm của người vợ, một câu nói đơn giản: “Chồng về rồi sao?” Mà là cảnh tượng nhà cửa lộn xộn, lạnh lẽo đặc biệt là bốn bề áp lực bởi mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.

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Một ngôi nhà ấm áp tràn ngập hạnh phúc tiếng cười là những điều đàn ông mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không nhất thiết phải quá đảm đang, nhưng biết các quán xuyến nhà cửa sạch sẽ, nấu một vài món ăn đơn giản, khéo léo trong cách cư xử với người lớn để cuộc sống gia đình hòa thuận thì người chồng nào mà chẳng yêu.

Đàn ông chắc chắn ngoại tình khi người phụ nữ của mình suốt ngày làm những điều này

Đàn ông chắc chắn ngoại tình khi người phụ nữ của mình suốt ngày làm những điều này

Sai lầm của phụ nữ chính là khiến đàn ông chán ngấy mình chỉ vì những thói quen tưởng chừng như vô hại hằng ngày nhưng rất khó nhận ra dưới đây.

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