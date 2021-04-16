Câu nói 'vô tư' của chồng nhưng lại là 'lời cay độc' khiến phụ nữ cảm thấy mình vô dụng, uất ức

Phụ nữ yêu 16/04/2021 17:00

Không phải ‘trà xanh’ là nguyên nhân duy nhất khiến hôn nhân tan vỡ mà những câu nói như thế này mới là điều ‘cấm kỵ’ trong cuộc sống vợ chồng.

Cuộc sống hôn nhân cũng giống như con tàu lênh đênh ngoài biển khơi, có lúc êm đềm nhưng cũng có lúc phải đối mặt sóng to gió lớn. Vợ chồng ngoài những giây phút ngọt ngào đôi khi cũng xảy ra cãi vã, bất đồng ý kiến. Nhưng một nguyên tắc cả hai nên ngầm hiểu đó là đừng bao giờ thốt ra những lời gây tổn thương sâu sắc đẩy mối quan hệ vợ chồng đến mức chẳng thể cứu vãn được nữa.

‘Chúng ta ly hôn đi’

Nếu không muốn hôn nhân tan vỡ thì một quy luật ngầm mà vợ chồng nhất định phải ghi nhớ là đừng bao giờ thốt ra hai từ “ly hôn”, trừ khi bạn đã cố gắng làm mọi cách để hàn gắn mối quan hệ của cả hai nhưng không thành công.

Còn nếu bạn xem đây là câu nói đùa cợt thể hiện sự nóng giận của bản thân trong lúc cãi vã thì nó có thể gây ra những tổn thương sâu sắc trong mối quan hệ của cả hai và tạo ra tâm lý tiêu cực, nghi ngờ của người bạn đời.

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Đừng vội nói lời ly hôn mỗi khi vợ chồng cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu không phải lúc nào cũng tràn đầy ngọt ngào, sẽ có lúc bạn chịu áp lực từ nhiều phía, nhưng thay vì khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, cả hai nên bình tĩnh để giải quyết vấn đề, lắng nghe ý kiến của đối phương chứ không phải giải tỏa căng thẳng bằng cách thốt ra câu: “Chúng ta ly hôn đi”.

‘Lấy cô là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi’

Sẽ có những thời điểm vợ hoặc chồng tự hoài nghi về cuộc hôn nhân của mình, liệu rằng quyết định sống chung với đối phương có là quyết định sáng suốt? Nhưng chúng ta thường giữ kín ý nghĩ này trong đầu vì một khi đã nói ra thì mối quan hệ này có thể đối mặt với nhiều tổn thương.

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Đừng bao giờ đẩy hôn nhân đi đến bờ vực thẳm chỉ vì những giây phút không kiểm soát được cảm xúc - Ảnh minh họa: Internet

Dù có nóng giận đến mức nào, đừng bao giờ buột miệng nói ra bạn việc kết hôn với đối phương là một sai lầm lớn trong cuộc đời. Mặc dù đây có thể là lời nói đầu môi, bạn hoàn toàn không suy nghĩ về chuyện ly hôn, nhưng đó lại là nguyên nhân khiến tình cảm bao năm cố gắng vun vén đi đến sự ngờ vực. Không những vậy, câu nói này sẽ để lại tổn thương sâu sắc trong lòng đối phương, khiến họ cảm thấy tình cảm của bạn không còn như trước nữa.

‘Em biết gì mà hỏi, có nói em cũng không hiểu’

Trong cuộc sống vợ chồng, tình trạng này rất dễ xảy ra, chẳng hạn như khi nói chuyện với bạn bè, vợ muốn quan tâm đến vấn đề nào đó của chồng mà cô ấy không biết, nhưng người chồng lại lờ đi mà nói rằng: “Em biết cái gì mà hỏi, có giải thích em cũng không hiểu đâu”, hoặc khi vợ muốn chia sẻ chuyện liên quan đến công việc của chồng, chồng lại buông lời phũ phàng như thế.

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Phụ nữ tổn thương sâu sắc chỉ vì những lời nói vô tâm của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Dù cho người chồng cảm thấy câu nói này không hề có ý gì, nhưng trên thực tế đây lại là cách cư xử thể hiện sự thiếu tôn trọng vợ, khiến người vợ mặc cảm vì hiểu rằng đối phương không muốn mình xen vào chuyện riêng tư của họ hoặc chồng đang đánh giá thấp sự hiểu biết và khinh thường mình.

Để mối quan hệ vợ chồng thêm bền vững thì sự cảm thông, tôn trọng lẫn nhau là điều cần thiết. Từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống đôi khi bạn không chú ý đến sẽ vô tình khiến đối phương tổn thương. Thay vì “thỏa mãn” cái tôi của chính mình, vợ chồng có thể dành thời gian tâm sự, chia sẻ những vấn đề của bản thân để cả hai thấu hiểu nhau, giúp mối quan hệ hôn nhân thêm bền vững.

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