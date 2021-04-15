Không phải 'quần là áo lụa', đây mới là 5 điểm 'quyến rũ chết người' của phụ nữ khiến đàn ông mê mệt ngay lần đầu gặp

Phụ nữ yêu 15/04/2021 17:54

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng mẫu phụ nữ lý tưởng trong mắt đàn ông sẽ như thế nào không? Nhan sắc, sự quyến rũ đâu mới là vũ khí lợi hại nhất?

Phụ nữ thường muốn gây ấn tượng với người đàn ông mình thích trong lần đầu gặp gỡ nên cố gắng ăn diện trang điểm khiến bản thân trở nên thật xinh đẹp. Nhưng khác hẳn với suy nghĩ của phụ nữ, đôi khi không nhất định phải là nhan sắc mà những điều dưới đây mới khiến đàn ông say mê bạn trong lần đầu tiên gặp gỡ.

Nụ cười rạng rỡ

Phụ nữ không biết rằng nụ cười là một hành động đơn giản nhưng lại là “vũ khí” lợi hại hơn cả sắc đẹp. Một nụ cười tự tin, giàu năng lượng sẽ khiến phụ nữ gây được ấn tượng cực mạnh trong mắt đàn ông. Đôi khi điều đàn ông cần không phải là một người phụ nữ quyến rũ mà là cảm giác thoải mái khi được ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của người mình thích.

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Nụ cười rạng rỡ giúp phụ nữ 'hạ gục' người đàn ông trong lần đầu tiên gặp mặt - Ảnh minh họa: Internet

Đơn thuần, giản dị

Phụ nữ thường lo lắng hình ảnh của bản thân trong mắt đối phương sẽ như thế nào nên thường suy nghĩ quá phức tạp, thậm chí cố ăn mặc tỏ ra sành điệu, phô trương, nhưng họ lại không biết rằng đôi khi sự giản đơn trong cách ăn mặc mới là bí quyết “hạ gục” người đàn ông ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Đàn ông thường tỏ ra mệt mỏi khi phải đối diện với người phụ nữ quá quan trọng về ngoại hình. Khác với phụ nữ, họ sẽ chán nản khi người phụ nữ lặp đi lặp lại một chủ đề về quần áo, mỹ phẩm... Đặc biệt người đàn ông sẽ không thích phụ nữ trang điểm quá dày làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có của mình.

Sự nữ tính nhẹ nhàng

Đàn ông rất dễ bị ấn tượng bởi một người phụ nữ toát lên sự nhẹ nhàng mềm mỏng của phái yếu. Nhưng điều này sẽ khác hẳn với những người phụ nữ tỏ ra nũng nịu, trẻ con khiến đàn ông cảm thấy phiền phức. Sự mềm mỏng này có thể hiểu là nét nữ tính để làm trỗi dậy bản năng phái mạnh muốn che chở cho người mình yêu một cách vừa đủ.

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Sự mềm mỏng khơi dậy bản năng muốn bảo vệ của phái mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh sự nhẹ nhàng chẳng thể nào thiếu đi nét mạnh mẽ trong bản chất nữ tính, vì một người phụ nữ vừa bản lĩnh vừa nữ tính thể hiện một cách khéo léo đan xen nhau sẽ khiến đàn ông cảm thấy khó nắm bắt và muốn chinh phục cho bằng được.

Biết nấu món ngon

Trong nhịp sống hiện đại con người đã có cái nhìn thoáng hơn trong việc phụ nữ phải giỏi nữ công gia chánh. Nhưng một người phụ nữ biết nấu ăn thường rất dễ chinh phục trái tim người đàn ông qua “đường dạ dày”.

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Những đặc điểm khiến phụ nữ gây được ấn tượng mạnh khiến đàn ông ấn tượng khó quên - Ảnh minh họa: Internet

Dù là thời nào đi chăng nữa, hầu như người đàn ông nào cũng rất quan tâm việc có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa do chính tay vợ mình nấu. Phụ nữ không cần quá giỏi dang trong chuyện bếp núc nhưng chuyện nấu nướng cơ bản là điểm giúp bạn để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt người mình yêu nếu muốn tiến xa hơn nữa trong mối quan hệ này.

Tự tin, thần thái

Mẫu phụ nữ lý tưởng thu hút đàn ông chính là những người toát lên sự tự tin, bản lĩnh. Khi ở gần những người phụ nữ này, họ cảm thấy bản thân nhận được rất nhiều năng lượng tích cực và rất muốn có thêm nhiều lần gặp gỡ khác trong tương lai.

Người phụ nữ tự tin sẽ hiểu rõ ưu điểm và nhược điểm của bản thân để luôn tìm cách hoàn thiện mình. Chính vì thế, đây lại là điểm thu hút khiến hình ảnh của phụ nữ luôn mới mẻ trong mắt đàn ông.

Không phải đau đẻ, đây là những nỗi đau âm ỉ và dai dẳng nhất phụ nữ nào cũng phải âm thầm chịu đựng

Không phải đau đẻ, đây là những nỗi đau âm ỉ và dai dẳng nhất phụ nữ nào cũng phải âm thầm chịu đựng

Có lẽ nỗi đau của phụ nữ chẳng phải cơn đau đẻ thập tử nhất sinh để chào đón con yêu chào đời, mà là những câu nói như xát muối trong tim từ chính người chồng của mình.

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