Không phải đau đẻ, đây là những nỗi đau âm ỉ và dai dẳng nhất phụ nữ nào cũng phải âm thầm chịu đựng

Trước khi lấy chồng vốn trẻ trung, xinh đẹp là thế, công việc không phải quá nhiều tiền, nhưng cũng đủ nuôi sống bản thân và làm những điều mình thích. Sau một tuần bận rộn, phụ nữ lại dành thời gian yêu chiều bản thân, tìm một góc nhỏ cho những phút thảnh thơi.

Có những câu nói tưởng chừng như vô ý nhưng để lại sự tổn thương sâu sắc, có những hành động vô tình nhưng gây ra nỗi đau âm ỉ kéo dài mà phụ nữ phải âm thầm chịu trong cả một đời.

Vậy mà chỉ một lời vô tâm của chồng: “Cô chẳng làm được tích sự gì”, chỉ biết ăn bám chồng. Câu nói này như một nhát dao đâm thẳng vào tim người vợ, khiến vết thương của họ cứ đau âm ỉ chẳng thể nào dứt ra được.

Từ sau khi lấy chồng, phụ nữ phải vứt bỏ hết những thứ đấy, chẳng còn thời gian chăm sóc bản thân, phong cách thời thượng ngày nào cũng thay đổi bằng những bộ đồ mặc nhà, ám mùi dầu mỡ vì tất bật lo cơm nước cho cả gia đình, nên đôi khi phụ nữ cũng cảm thấy buồn tủi.

'Được chồng nuôi, ở nhà chăm con suốt ngày than mệt'

Nỗi đau của phụ nữ chẳng thể diễn tả thành lời là khi hy sinh quên cả thân mình vì chồng con nhưng nhận lại chỉ toàn lời trách móc và sự vô tâm của chồng. Người vợ sẽ càng buồn tủi hơn nghe được những câu nói như “chẳng phải đi làm, có chồng nuôi chỉ việc chăm con sướng thế còn gì” từ chính người chồng đầu ấp tay gối với mình.

Phụ nữ hy sinh vì chồng con lại nhận về câu nói vô tâm của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ người chồng sẽ không thể nào hiểu nổi sự vất vả của vợ khi dành hết thanh xuân ở nhà chăm sóc con cái, lo lắng cho gia đình nếu chưa thử một lần hoán đổi vị trí với vợ. Khi ôm đứa con bé bồng trên tay thức trắng một đêm chỉ vì con sốt cao, quấy khóc mới biết làm vợ, làm mẹ chẳng bao giờ dễ dàng.

'Sao dạo này em tàn thế'

“Lúc yêu em đẹp biết bao nhiêu còn bây giờ sao em tàn thế?” Phụ nữ vốn mong manh, hay suy nghĩ nhiều nên chỉ cần một câu nói tưởng chừng như vô tình đùa vui trong chốc lát cũng để lại tổn thương sâu sắc trong lòng vợ.

Là phụ nữ ai chẳng muốn mình thật xinh đẹp trong mắt chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì trách vợ tại sao xấu xí, luộm thuộm, nhan sắc phai tàn thì người chồng nên xem xét lại chính bản thân mình trước, vì vợ xấu hay đẹp tất cả đều sự yêu thương, chăm sóc của chồng mà ra. Phụ nữ dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa cũng mong muốn mình thật xinh đẹp, hoàn hảo trong mắt đối phương. Nhưng từ khi lấy chồng sinh con, lo toan từ những điều vụn vặt nhất, tất bận với con cái thì lấy đâu thời gian để chăm chút bản thân.

Phụ nữ ơi! Thay vì để người khác có cơ hội buôn những lời tổn thương, khiến bạn buồn tủi, mặc cảm thì hãy hoá đau thương thành động lực thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn. Dù có bận rộn đến đâu cũng đừng quên chính bản thân mình cũng cần được yêu thương, chăm sóc.