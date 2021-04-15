3 việc phụ nữ ‘chịu nhịn là chết đấy’, tưởng chồng biết ơn, ai ngờ bị khinh rẻ sau lưng

Phụ nữ yêu 15/04/2021 08:29

Ngày nay, khi nói về chuyện tình yêu nam nữ, hai người đến với nhau, yêu nhau không khó. Thậm chí, nhiều người vừa gặp đã yêu ngay nhưng quan trọng giữ được tình yêu mới khó. Sau đây, là 3 việc mà phụ nữ thông minh không bao giờ vướng phải để cuộc hôn nhân của mình được bền lâu.

Cuộc sống thường xuất hiện nhiều cám dỗ với đàn ông, nhưng không phải ai cũng đủ tỉnh táo để vượt qua. Tình yêu, hạnh phúc gia đình cũng vì thế mà "mong manh dễ vỡ". Các "cuộc chơi" kiểu này chỉ những người phụ nữ thông minh mới chạm tay đến bến bờ của hạnh phúc đích thực và có được một gia đình viên mãn. 

Muốn làm một người phụ nữ ngoan, chỉ cần hiểu chuyện và biết nghe lời chồng. Nhưng muốn làm một người phụ nữ thông minh thì ngoài biết ngoan hiền, còn phải biết từ chối để khiến đàn ông phải vừa nể vừa phục.

Không bao giờ chấp nhận từ bỏ công việc để ở nhà nội trợ

Xã hội hiện đại đòi hỏi sự bình đẳng, phụ nữ được học hành tử tế, có cơ hội tham gia vào hầu hết các hoạt động bên ngoài và khẳng định bản thân, tạo chỗ đứng cho chính mình. Vậy nên, sau khi kết hôn thì vẫn nên làm việc, độc lập và tự chủ mới là cách tốt nhất không khiến bản thân bị phụ thuộc ai và còn được tôn trọng. 

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Việc quẩn quanh 'góc bếp' mỗi ngày một cách máy móc sẽ dễ khiến người phụ nữ mất dần tính độc lập - Ảnh minh họa: Internet

Sẽ ra sao khi hàng tuần, hàng tháng, mỗi lần muốn chi tiêu, sắm sửa thứ gì đều phải "xòe" tay xin tiền chồng? Hay thậm chí, đơn giản về thăm cha mẹ, biếu vài ba trăm nghìn cũng không có, lại phải hỏi xin. Cứ thế, chẳng sớm thì muộn, vợ chồng cũng sinh chuyện.

Ngoài ra, việc quẩn quanh "góc bếp" mỗi ngày một cách máy móc sẽ dễ khiến người phụ nữ mất dần tính độc lập, trở nên tự ti, nhút nhát. Nếu chấp nhận cuộc sống của một người nội trợ toàn thời gian thì có lẽ, bạn sẽ gần như không còn tiếng nói về các cuộc tranh luận tài chính ở gia đình. Hơn nữa, 2 vợ chồng cũng trở nên xa cách vì không còn tiếng nói chung. 

Không hy sinh quá nhiều mà đánh mất bản thân

Một trong những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ Á Đông là "thờ" chồng, yêu con vô tận trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Sinh ra là thân phận phụ nữ, ắt phải biết hy sinh vì chồng con, phải luôn nhường nhịn, nhận phần thiệt thòi hơn về mình. 

Tuy nhiên, sự hy sinh cho chồng, con một cách vô điều kiện, đến mức coi rẻ bản thân để trở thành tình yêu thương mù quáng, hạ thấp giá trị bản thân, cũng như đánh mất vai trò của người phụ nữ trong gia đình sẽ khiến bạn rơi vào cảnh cùng khổ. 

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Phụ nữ hi sinh quá nhiều sẽ đánh mất vai trò trong gia đình, khiến bạn rơi vào cảnh cùng khổ - Ảnh minh họa: Internet

Thực chất, sự hy sinh không làm tình cảm thêm gắn bó, mà đôi khi còn khiến cho người đàn ông, con cái trở nên phụ thuộc. Dần dà, họ sẽ không hiểu được giá trị bạn đang trao đi, mà cho rằng đó là bổn phận, là trách nhiệm bạn cần phải hoàn thành. Không những vậy, người đàn ông còn có thể phản bội vì cảm thấy người đàn bà này quá đỗi nhàm chán. 

Hãy là chính mình và có chính kiến riêng

Phụ nữ ngày nay có trình độ hiểu biết và vốn sống nên cũng có những suy nghĩ độc lập, có chính kiến và quan điểm riêng. Nhưng cũng có nhiều người phụ nữ yêu chồng đến mức sợ chồng, nói gì răm rắp nghe theo, chẳng cần phải suy nghĩ. 

Đàn ông thường không thích những cô nàng dễ dãi, chỉ biết "gọi dạ bảo vâng", không có cá tính. Phụ nữ như vậy chỉ khiến đàn ông khinh thường. 

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Phụ nữ hãy là chính mình và nói lên chính kiến của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Vậy nên, hãy yêu thương chính mình, đừng trở thành cái bóng của người khác hay cố thay đổi cho giống mẫu người đàn ông thích. Chỉ cần có kiến thức, có suy nghĩ và lý lẽ của riêng mình, biết lên tiếng mỗi khi cần thì bất kể người đàn ông nào, sẽ vô cùng trân trọng và xem bạn như một người bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc sống.

5 thứ quý hơn ‘ngàn vàng’ mà đàn bà khôn tuyệt đối không cho đàn ông đụng vào

5 thứ quý hơn ‘ngàn vàng’ mà đàn bà khôn tuyệt đối không cho đàn ông đụng vào

Tại sao những người phụ nữ thông minh lại luôn may mắn, thành công hơn những người phụ nữ khác? Bởi vì họ là những cô gái đã áp dụng thành công những quy tắc của riêng mình, biết bảo vệ những thứ quý giá, bất khả xâm phạm của bản thân.

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