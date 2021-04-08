Để đàn ông 'mê mệt', có chết cũng phải giữ, phụ nữ phải nằm lòng 6 điều sau

Phụ nữ yêu 08/04/2021 10:47

Một người phụ nữ lý tưởng sẽ khiến người bạn đời ngày qua ngày trở nên đàn ông hơn, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chính vì vậy, hãy nên trân trọng những mẫu phụ nữ dưới đây.

Khi còn trẻ, đa số cánh "mày râu" sẽ lựa chọn một "bông hoa" chỉ để ngắm, tức là thường mắc phải một sai lầm khi chỉ chọn những cô gái xinh xắn, đáng yêu và dễ thương nhất, để rồi sau khi dày công tán tỉnh xong thì bạn mới phát hiện ra rằng cô gái đó chả có gì thú vị.

Để lựa chọn khôn ngoan hơn, phái mạnh nên tìm một "bông hoa" vừa có thể ngắm được mà lại vừa tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Dưới đây là 6 tiêu chí của một người phụ nữ lý tưởng mà các đàn ông có "chết cũng phải giữ".

1. Ngoại hình xinh đẹp

Nếu nói xinh đẹp không phải là tiêu chí hàng đầu để định hình bạn gái lý tưởng trong mắt đàn ông thì chỉ là lừa dối. Có một sự thật phải chấp nhận là cuộc sống này không hề công bằng, nó chỉ công bằng với những ai biết cố gắng và thay đổi.

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 Cô gái có ngoại hình xinh đẹp thường là người biết chăm sóc bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Tương tự như đàn ông, ai cũng muốn sinh ra trong một gia đình giàu có, có nền tảng tốt, khi kinh doanh, thực hiện một dự án...thì luôn có sẵn tiền. Nhưng đáng tiếc, không phải ai cũng may mắn có được điều ấy.

Nếu là con gái mà không có vẻ đẹp tự nhiên, bạn lại tự ti về điều đó thì nên suy nghĩ đến chuyện "phẫu thuật thẩm mĩ". Vì thực chất đàn ông không hề quan tâm tới việc trước kia người con gái ấy trông như thế nào, mà chỉ quan tâm đến hiện tại thế nào mà thôi. Bên cạnh đó,

Vóc dáng người phụ nữ tác động rất nhiều tới con mắt của người đàn ông. Nếu là con gái mà không có vẻ đẹp tự nhiên, bạn lại tự ti về điều đó thì nên rèn luyện cơ thể bằng cách tập thể dục để có thân hình thon gọn hơn, tìm hiểu các tips ăn mặc, trang điểm để trong xinh xắn hơn.

Đàn ông khi được sánh vai với các cô gái xinh đẹp cũng sẽ cảm thấy tự hào, hãnh diện. Cũng như trong việc sinh con, nhiều quan niệm cho rằng con cái cũng sẽ xinh đẹp như mẹ.

2. Cô gái độc lập

Giữa 2 cô gái, một cô gái rất xinh nhưng suốt ngày "đè đầu" bạn trai để vòi vĩnh và người khác, tuy không xinh bằng nhưng lại rất độc lập. Cô ấy không bao giờ "vòi" tiền bạn trai, có thể tự mua sắm và làm những gì mình muốn bằng chính sức lao động, thì 80% đàn ông sẽ lựa chọn cô gái số 2. Chắc chắn không ai muốn một cô nàng lúc nào cũng bám chặt lấy mình, khi cần tiền để chi tiêu, mua sắm là lại hỏi han.

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 Những cô gái độc lập, tự chủ có khả năng tự sắm sửa những gì yêu thích bằng chính sức lao động của mình mà không phụ thuộc ai - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, những cô gái phụ thuộc thường sẽ có rất ít ý kiến, quan điểm hay ho để bổ trợ cho người đàn ông. Ngược lại, với những người phụ nữ độc lập, tự chủ về suy nghĩ cũng như hành động, thì cô ấy sẽ có đủ sự mạnh mẽ để đưa ra những quyết định riêng.

Mẫu bạn gái này sẽ giúp đàn ông rất nhiều trong chuyện san sẻ tiền bạc, cũng như tâm trí, tinh thần trong quá trình hai người yêu nhau.

3. Có học thức

Trí thức của một người con gái không nằm ở việc tốt nghiệp trường Đại học nào, mà nằm ở việc cô ấy có chịu học hỏi, cải thiện nhận thức của mình hàng ngày không. Những cô gái chỉ biết sửa soạn, chăm chăm làm đẹp suốt ngày, ăn nói khiếm nhã, văng tục thì họ sẽ phù hợp với những người đàn ông có lối sống như vậy. Còn với đàn ông có trí thức, có sự hiểu biết trong cuộc sống, sẽ lựa chọn những cô gái phù hợp với "tầng mây" của họ.

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 Cô gái có học thức sẽ thông minh, tinh tế và khéo léo làm cho người đàn ông của mình phải hãnh diện - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, với những cô gái có học thức, đàn ông sẽ muốn dành hàng giờ với họ, bởi đây là những người hiểu chuyện, có thể nhận thức được 99% những gì mà đối phương bàn luận. Không những thế, sự lanh lợi, hoạt bát trong cư xử với bạn bè, gia đình sẽ không bao giờ để người đàn ông cảm thấy mất mặt.

4. Hòa hợp trong chăn gối

Tiêu chí này sẽ tùy thuộc từng người. Ví dụ, nhu cầu của người đàn ông chỉ là 3 lần/tuần nhưng cô gái lại 5-7 lần/tuần hay nhu cầu của người đàn ông là 5 lần/tuần nhưng cô ấy chỉ muốn 1 lần/tuần thôi, dù là trường hợp nào thì cả hai cũng sẽ rơi vào trạng thái tuyệt vọng, vì cả hai không phù hợp trong chuyện chăn gối.

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 Hòa hợp trong chuyện chăn gối giúp tình yêu thêm 'thăng hoa' - Ảnh minh họa: Internet

Đừng đánh giá thấp chuyện này, cũng đừng nghĩ đó là vấn đề xa lạ hay chuyện ở tương lai đâu đó. Nếu hai người không hòa hợp trong tần số quan hệ, cũng không hòa hợp những thói quen, sở thích trong việc chăn gối, thì bạn và cô ấy nên thảo luận rõ ràng hơn về vấn đề này. Đừng im lặng và để mọi chuyện lớn ra đến khi cả hai người đều không chịu được.

5. Biết tôn trọng người đàn ông

Một tiêu chí cực kì quan trọng trong mắt đàn ông, đó là người yêu phải tôn trọng mình. Trong nhiều trường hợp, các cặp đôi khi cãi nhau thường văng tục và sẽ gọi nhau bằng "mày - tao" thay vì "anh - em" ngọt ngào như bình thường. Mỗi khi như vậy, với người đàn ông trưởng thành họ sẽ rất ức chế, cảm giác như bản thân bị chà đạp một cách nghiêm trọng. Tất nhiên, khi không kiềm chế được, người phụ nữ có thể phải chịu những hậu quả không hay xảy ra.

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Một cô gái biết tôn trọng người đàn ông của mình sẽ là mẫu người lý tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu làm như vậy, không những sự tôn trọng người ta dành cho bạn bị hạ thấp, mà niềm tin về một tình yêu vững bền cũng không thể nào "chắp cánh" được. Vậy nên, một cô gái biết tôn trọng người đàn ông của mình sẽ là một mẫu người lý tưởng.

6. Để nửa kia được làm đàn ông đúng nghĩa

Khi các video, clip ngắn đăng tải trên mạng xã hội nói về chủ đề "đàn ông sợ vợ", "đàn ông phải giấu giếm vợ", "đàn ông phải xin phép vợ"... để được đi chơi với bạn bè thì điều đó cực kỳ tệ hại cho những người xem được.

Đối với đàn ông, khi còn độc thân phải là một người đàn ông đúng nghĩa, còn khi bước vào một mối quan hệ lại càng phải nâng cấp bản thân mình hơn. Điều đó rất cần người phụ nữ bên cạnh phải hiểu. Đồng nghĩa, phụ nữ không nên quá kiểm soát, ngăn cản khi người đàn ông của mình ra ngoài gặp gỡ bạn bè, ngoại trừ trường hợp anh ta đi quá nhiều, bỏ bê gia đình. Không nên hủy hoại tất cả những thói quen, sở thích của đối phương và để họ có không gian riêng khi cần thiết.

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 Người phụ nữ 'chất lượng' sẽ khiến bạn đời ngày qua ngày trở nên đàn ông hơn - Ảnh minh họa: Internet
Điều gì ở 'TRAI TƠ' khiến các chị mê đắm dù 'quyền' không có còn 'tiền' cũng không

Điều gì ở 'TRAI TƠ' khiến các chị mê đắm dù 'quyền' không có còn 'tiền' cũng không

Một số chàng trai, dù tuổi còn trẻ nhưng lại rất tinh tế và chu đáo. Đặc biệt biết quan tâm, lo lắng cho người mình yêu. Trong khi đó, một vài người đàn ông lớn tuổi, mang tiếng chững chạc nhưng lại trẻ con, tính tình ham chơi giống hệt như "đứa trẻ to xác".

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