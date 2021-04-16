Bước vào tuổi 40 vẫn chưa thể rung đùi nhàn hạ, chắc chắn phụ nữ đang vướng bận những thứ không đáng này

Càng lớn tuổi, phụ nữ lại càng khó tìm được niềm vui trong cuộc sống khi phải đối mặt với nhiều áp lực. Có nhiều ý kiến cho rằng, gia đình có hạnh phúc hay không là do phụ nữ may mắn tìm được một người đàn ông tuyệt vời. Nhưng có nhiều trường hợp mặc dù được chồng yêu thương, nhưng phụ nữ vẫn cảm thấy cô đơn, mất đi niềm vui cuộc sống, vậy điều này lý giải như thế nào?

Nếu phụ nữ trung niên dành quá nhiều thời gian để phàn nàn một chuyện nào đó và lặp đi lặp lại thói quen này hằng ngày thay vì nói chuyện vui vẻ hơn, thì họ chỉ đang nạp thêm cảm xúc tiêu cực cho bản thân và khiến mọi người chán xung quanh họ hơn thôi.

Người xưa có câu: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.” Chúng ta chỉ thấy được bề nổi trong cuộc sống mà người khác chia sẻ chứ không thể nào hiểu được người khác đã trải qua được những gì. Vì thế đừng nên phàn nàn, so sánh quá nhiều trong khi cuộc sống này còn nhiều thứ đáng trân trọng.

Mỗi người có một cuộc sống riêng thay vì than vãn hay tự tạo niềm vui cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Càng lớn tuổi, người ta càng học được cách bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc. Để bản thân hạnh phúc, phụ nữ trung niên nên tập cách buông bỏ, đừng ôm tức giận vào người vì bạn sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc từ những việc này mà chỉ kiến bản thân thêm mệt mỏi, chán chường.

O ép con cái khiến tình cảm mẹ con xa cách

Đối với cha mẹ con cái vẫn luôn bé bỏng cần che chở, nhưng họ lại quên mất rằng, con cái lớn lên cũng có cách nhìn, hoài bão và cuộc sống riêng của chúng. Là bậc phụ huynh đừng nên áp đặt suy nghĩ của bản thân lên con cái, ép chúng vào khuôn khổ của mình, vì nếu càng cố gắng ép buộc chỉ khiến cho hai thế hệ trở nên xa cách, mọi người đều bị tổn thương, đặc biệt là những bà mẹ rất dễ tủi thân nghĩ rằng con cái không cần mình nữa.

Luôn khiến bản thân bận rộn

Cuộc sống vốn dĩ rất mong manh, khi đi hết một nửa cuộc đời, thời gian còn lại chẳng là bao. Nếu trước đây phụ nữ phải lo toan cùng chồng xây dựng tổ ấm, chăm sóc con cái thì giờ đây mọi chuyện xem như tạm ổn, cũng chính là thời điểm thích hợp nhất để đi tìm niềm vui, sở thích của chính mình.

Niềm vui là do mình tạo ra, đừng để tuổi trung niên mãi buồn tẻ vì những chuyện không đâu- Ảnh minh họa: Internet

Thời gian không chờ đợi một ai, đừng viện lý do “đợi mấy hôm nữa”, “hôm nay bận”... để lãng phí thì giờ, khiến bản thân chỉ thêm chán nản. Niềm vui của phụ nữ trung niên không phải là điều quá xa vời, đó có thể là những buổi chiều trò chuyện cùng mọi người xung quanh, tập dưỡng sinh, chăm sóc vườn hoa... Nếu không quá vất vả, cũng đừng nên tiết kiệm quá mức, thỉnh thoảng nuông chiều bản thân một chút, muốn làm gì thì làm, thèm cái gì thì ăn, muốn mua gì thì mua để tô điểm một chút “màu sắc” cho cuộc đời thêm tươi đẹp.

‘Ngủ quên’ trong những hồi ức

Trải qua một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt, có lẽ mỗi người đều có một hồi ức riêng, đó có thể là những câu chuyện hạnh phúc, những nỗi buồn khó nói thành lời, thậm chí là nỗi đau vẫn còn âm ỉ sâu thẩm trong tim. Nhưng quá khứ đều là chuyện đã qua đừng nên hoài niệm hay để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai của bạn.

Đừng mãi chiềm đắm trong những ký ức không vui mà quên đi thực tại - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cứ “gặm nhấm” nỗi đau trong quá khứ, phụ nữ trung niên chẳng thể nào sống vui vẻ hạnh phúc được. Có người từng nói “cuộc đời có bao lâu mà hững hờ”, vì thế thay vì ôm cảm xúc tiêu cực trong lòng thì phụ nữ đừng quên rằng cuộc sống hiện tại mới quan trọng, hãy tích lũy thời gian, tiền bạc làm những điều mình thích, tự tạo niềm vui cho bản thân mới là điều nên làm.

Phụ nữ đừng nên đổ lỗi cho người khác trong khi niềm vui có thể cho chính bản thân mình tạo ra. Cuộc sống tuổi trung niên an nhàn hạnh phúc hay khó khăn chán chường tất cả đều do suy nghĩ và hành động của bạn.