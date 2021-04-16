Bước vào tuổi 40 vẫn chưa thể rung đùi nhàn hạ, chắc chắn phụ nữ đang vướng bận những thứ không đáng này

Phụ nữ yêu 16/04/2021 13:02

Phụ nữ trung niên có cuộc sống không an nhàn hạnh phúc thường đổ lỗi cho chính người đàn ông của họ. Liệu đây có phải là lý do hay còn điều gì khác?

Càng lớn tuổi, phụ nữ lại càng khó tìm được niềm vui trong cuộc sống khi phải đối mặt với nhiều áp lực. Có nhiều ý kiến cho rằng, gia đình có hạnh phúc hay không là do phụ nữ may mắn tìm được một người đàn ông tuyệt vời. Nhưng có nhiều trường hợp mặc dù được chồng yêu thương, nhưng phụ nữ vẫn cảm thấy cô đơn, mất đi niềm vui cuộc sống, vậy điều này lý giải như thế nào?

 

Than vãn cuộc sống của chính mình

Người xưa có câu: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.” Chúng ta chỉ thấy được bề nổi trong cuộc sống mà người khác chia sẻ chứ không thể nào hiểu được người khác đã trải qua được những gì. Vì thế đừng nên phàn nàn, so sánh quá nhiều trong khi cuộc sống này còn nhiều thứ đáng trân trọng.

Nếu phụ nữ trung niên dành quá nhiều thời gian để phàn nàn một chuyện nào đó và lặp đi lặp lại thói quen này hằng ngày thay vì nói chuyện vui vẻ hơn, thì họ chỉ đang nạp thêm cảm xúc tiêu cực cho bản thân và khiến mọi người chán xung quanh họ hơn thôi.

phu nu trung nien 1
Mỗi người có một cuộc sống riêng thay vì than vãn hay tự tạo niềm vui cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Càng lớn tuổi, người ta càng học được cách bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc. Để bản thân hạnh phúc, phụ nữ trung niên nên tập cách buông bỏ, đừng ôm tức giận vào người vì bạn sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc từ những việc này mà chỉ kiến bản thân thêm mệt mỏi, chán chường.

O ép con cái khiến tình cảm mẹ con xa cách

Đối với cha mẹ con cái vẫn luôn bé bỏng cần che chở, nhưng họ lại quên mất rằng, con cái lớn lên cũng có cách nhìn, hoài bão và cuộc sống riêng của chúng. Là bậc phụ huynh đừng nên áp đặt suy nghĩ của bản thân lên con cái, ép chúng vào khuôn khổ của mình, vì nếu càng cố gắng ép buộc chỉ khiến cho hai thế hệ trở nên xa cách, mọi người đều bị tổn thương, đặc biệt là những bà mẹ rất dễ tủi thân nghĩ rằng con cái không cần mình nữa.

Luôn khiến bản thân bận rộn

Cuộc sống vốn dĩ rất mong manh, khi đi hết một nửa cuộc đời, thời gian còn lại chẳng là bao. Nếu trước đây phụ nữ phải lo toan cùng chồng xây dựng tổ ấm, chăm sóc con cái thì giờ đây mọi chuyện xem như tạm ổn, cũng chính là thời điểm thích hợp nhất để đi tìm niềm vui, sở thích của chính mình.

phu nu trung nien 2
Niềm vui là do mình tạo ra, đừng để tuổi trung niên mãi buồn tẻ vì những chuyện không đâu- Ảnh minh họa: Internet

Thời gian không chờ đợi một ai, đừng viện lý do “đợi mấy hôm nữa”, “hôm nay bận”... để lãng phí thì giờ, khiến bản thân chỉ thêm chán nản. Niềm vui của phụ nữ trung niên không phải là điều quá xa vời, đó có thể là những buổi chiều trò chuyện cùng mọi người xung quanh, tập dưỡng sinh, chăm sóc vườn hoa... Nếu không quá vất vả, cũng đừng nên tiết kiệm quá mức, thỉnh thoảng nuông chiều bản thân một chút, muốn làm gì thì làm, thèm cái gì thì ăn, muốn mua gì thì mua để tô điểm một chút “màu sắc” cho cuộc đời thêm tươi đẹp.

‘Ngủ quên’ trong những hồi ức

Trải qua một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt, có lẽ mỗi người đều có một hồi ức riêng, đó có thể là những câu chuyện hạnh phúc, những nỗi buồn khó nói thành lời, thậm chí là nỗi đau vẫn còn âm ỉ sâu thẩm trong tim. Nhưng quá khứ đều là chuyện đã qua đừng nên hoài niệm hay để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai của bạn.

phu nu trung nien
Đừng mãi chiềm đắm trong những ký ức không vui mà quên đi thực tại - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cứ “gặm nhấm” nỗi đau trong quá khứ, phụ nữ trung niên chẳng thể nào sống vui vẻ hạnh phúc được. Có người từng nói “cuộc đời có bao lâu mà hững hờ”, vì thế thay vì ôm cảm xúc tiêu cực trong lòng thì phụ nữ đừng quên rằng cuộc sống hiện tại mới quan trọng, hãy tích lũy thời gian, tiền bạc làm những điều mình thích, tự tạo niềm vui cho bản thân mới là điều nên làm.

Phụ nữ đừng nên đổ lỗi cho người khác trong khi niềm vui có thể cho chính bản thân mình tạo ra. Cuộc sống tuổi trung niên an nhàn hạnh phúc hay khó khăn chán chường tất cả đều do suy nghĩ và hành động của bạn.

Là đàn bà phải biết 'hư' một chút thì đàn ông mới đắm say

Là đàn bà phải biết 'hư' một chút thì đàn ông mới đắm say

Phụ nữ muốn giữ được chồng thì phải có cái đầu thông minh. Vậy phụ nữ thông minh trong cuộc sống hôn nhân là như thế nào?

Xem thêm
Từ khóa:   cuộc sống hôn nhân tâm sự eva tâm sự phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 45 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 51 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 7 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này