Là đàn bà phải biết 'hư' một chút thì đàn ông mới đắm say

Phụ nữ muốn giữ được chồng thì phải có cái đầu thông minh. Vậy phụ nữ thông minh trong cuộc sống hôn nhân là như thế nào?

1. Biết cách "chiều" chồng, có thể "hư" một chút Trong chuyện gần gũi thường thì đàn ông sẽ hành động theo khao khát của bản năng. Bạn nên hòa nhịp cùng anh ấy, đôi khi chủ động "hư" một chút để tăng thêm khoái cảm cho chồng. Bật mí một điều là đàn ông luôn thích người phụ nữ của mình chủ động đòi hỏi và đồng điệu với anh ta trong chuyện này. Đàn ông trong chuyện gần gũi thường hành động theo khao khát và bản năng. Thế nhưng họ cũng chỉ thích nét duyên "ngầm" của phụ nữ chứ không thích sự thô thiển, bạo lực. Đàn ông luôn muốn thể hiện tình cảm với người mình yêu và luôn làm chủ trên giường. Bởi vậy chị em phụ nữ nên biết cách "chiều chồng" để luôn được chồng yêu nhé. Đôi khi chủ động 'hư' một chút sẽ khiến chồng khoái cảm hơn - Ảnh minh họa: Internet 2. Biết yêu thương bản thân và luôn làm mới mình trong mắt chồng Phụ nữ hy sinh cho gia đình là tốt, nhưng hy sinh tất cả thì gọi là "quá đà". Bởi vì, phụ nữ yêu chồng là phải luôn yêu bản thân. Chăm chút da dẻ, đôi lúc hơi điệu đà một chút thì chồng bạn sẽ bị hút hồn ngay. Cảm giác như thuở mới yêu nhờ thế mà quay về. Cũng từ điều đó, chồng bạn sẽ tự nguyện mang lại hạnh phúc cho bạn mỗi ngày và chẳng thể nào chán vợ mà đi tìm "của ngon" ở ngoài. Đây là một trong những cách phụ nữ thông minh giữ chồng.

3. Biết im lặng đúng thời điểm Điểm yếu nhất mà chị em phụ nữ lúc nào cũng vướng phải đó là nói nhiều. Phụ nữ "mắc bệnh" nói nhiều thì sẽ không đáng tin và cũng chưa hẳn là người biết điều. Nhưng nếu im lặng quá cũng không phải cách ứng xử tốt. Một cô nàng thông minh sẽ nắm được điểm yếu này của bản thân và chế ngự nó bằng việc lựa chọn đúng thời điểm nên nói và thời điểm không nên nói. Bên cạnh đó, đàn ông cũng chỉ thích người phụ nữ nói chuyện đúng lúc, đúng nơi và đúng thời điểm. Vì vậy, để tiếng nói của phụ nữ trong gia đình không bị xem nhẹ thì phải để những lúc mình nói thì chồng đều muốn nghe. Người khôn thật sự là người biết tiết kiệm lời nói và chỉ nói đúng lúc, đúng nơi, đúng vấn đề chính - Ảnh minh họa: Internet Cái khôn thật sự của phụ nữ là luôn cẩn thận và khéo léo trong giao tiếp với chồng và cả với những người xung quanh.

4. Bản lĩnh và lạc quan Hãy luôn tự hào về người chồng của bạn và những đóng góp được đánh đổi bằng mồ hôi của anh ấy trong gia đình. Đổi lại, chồng bạn cũng sẽ rất hãnh diện khi có một người vợi kiên cường. Chẳng ai dám chắc rằng trong cuộc sống của vợ chồng, của hai người sẽ phải đối mặt những khó khăn như thế nào. Vì vậy, việc lấy được một người vợ có sự mạnh mẽ sẽ khiến các ông yên tâm hơn. Đôi khi bản tính lạc quan của người vợ còn giúp cho họ tự tin đối diện với mọi khó khăn và áp lực trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì lẽ đó, phụ nữ cần phải mạnh mẽ hơn, yếu đuối sẽ không mang lại cho bạn lợi ích gì. 5. Độc lập về kinh tế, tài chính Dù chồng giàu có đến mức nào thì phụ nữ cũng đừng nên ỷ lại mà không ra ngoài kiếm tiền. Cuộc sống ngửa tay xin tiền chồng đôi khi sẽ khiến cho cuộc sống hôn nhân của hai người mâu thuẫn. Việc chủ động trong kinh tế phần nào cũng sẽ khiến chồng bạn bớt áp lực hơn vì gánh nặng gia đình. Phụ nữ thông minh là khi bản thân tự kiếm ra tiền để mua thứ mình thích. Phụ nữ không có tiền thì tiếng nói của họ thường sẽ không được coi trọng. Vì vậy, dù ít hay nhiều thì phụ nữ hãy cứ bận rộn xây dựng sự nghiệp riêng và không bao giờ phụ thuộc. Phụ nữ biết tự lập một chút chồng sẽ yêu hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet Những điều trên chính là 5 bí quyết giúp chị em phụ nữ thoát khỏi "gông cuồng" của cuộc sống hôn nhân mà gia đình vẫn hạnh phúc bền chặt. Một người đàn bà khôn ngoan sẽ biết sử dụng nó để tạo nên giá trị riêng của bản thân.

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