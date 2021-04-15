Là đàn bà phải biết 'hư' một chút thì đàn ông mới đắm say

Phụ nữ yêu 15/04/2021 15:46

Phụ nữ muốn giữ được chồng thì phải có cái đầu thông minh. Vậy phụ nữ thông minh trong cuộc sống hôn nhân là như thế nào?

1. Biết cách "chiều" chồng, có thể "hư" một chút 

Trong chuyện gần gũi thường thì đàn ông sẽ hành động theo khao khát của bản năng. Bạn nên hòa nhịp cùng anh ấy, đôi khi chủ động "hư" một chút để tăng thêm khoái cảm cho chồng. Bật mí một điều là đàn ông luôn thích người phụ nữ của mình chủ động đòi hỏi và đồng điệu với anh ta trong chuyện này. Đàn ông trong chuyện gần gũi thường hành động theo khao khát và bản năng. Thế nhưng họ cũng chỉ thích nét duyên "ngầm" của phụ nữ chứ không thích sự thô thiển, bạo lực. Đàn ông luôn muốn thể hiện tình cảm với người mình yêu và luôn làm chủ trên giường. Bởi vậy chị em phụ nữ nên biết cách "chiều chồng" để luôn được chồng yêu nhé. 

Phu nu thong minh
Đôi khi chủ động 'hư' một chút sẽ khiến chồng khoái cảm hơn - Ảnh minh họa: Internet

2. Biết yêu thương bản thân và luôn làm mới mình trong mắt chồng

Phụ nữ hy sinh cho gia đình là tốt, nhưng hy sinh tất cả thì gọi là "quá đà". Bởi vì, phụ nữ yêu chồng là phải luôn yêu bản thân. Chăm chút da dẻ, đôi lúc hơi điệu đà một chút thì chồng bạn sẽ bị hút hồn ngay. Cảm giác như thuở mới yêu nhờ thế mà quay về. Cũng từ điều đó, chồng bạn sẽ tự nguyện mang lại hạnh phúc cho bạn mỗi ngày và chẳng thể nào chán vợ mà đi tìm "của ngon" ở ngoài. Đây là một trong những cách phụ nữ thông minh giữ chồng. 

3. Biết im lặng đúng thời điểm

Điểm yếu nhất mà chị em phụ nữ lúc nào cũng vướng phải đó là nói nhiều. Phụ nữ "mắc bệnh" nói nhiều thì sẽ không đáng tin và cũng chưa hẳn là người biết điều. Nhưng nếu im lặng quá cũng không phải cách ứng xử tốt. Một cô nàng thông minh sẽ nắm được điểm yếu này của bản thân và chế ngự nó bằng việc lựa chọn đúng thời điểm nên nói và thời điểm không nên nói. Bên cạnh đó, đàn ông cũng chỉ thích người phụ nữ nói chuyện đúng lúc, đúng nơi và đúng thời điểm. Vì vậy, để tiếng nói của phụ nữ trong gia đình không bị xem nhẹ thì phải để những lúc mình nói thì chồng đều muốn nghe. 

Phu nu thong minh 1
Người khôn thật sự là người biết tiết kiệm lời nói và chỉ nói đúng lúc, đúng nơi, đúng vấn đề chính - Ảnh minh họa: Internet

Cái khôn thật sự của phụ nữ là luôn cẩn thận và khéo léo trong giao tiếp với chồng và cả với những người xung quanh.

4. Bản lĩnh và lạc quan

Hãy luôn tự hào về người chồng của bạn và những đóng góp được đánh đổi bằng mồ hôi của anh ấy trong gia đình. Đổi lại, chồng bạn cũng sẽ rất hãnh diện khi có một người vợi kiên cường. Chẳng ai dám chắc rằng trong cuộc sống của vợ chồng, của hai người sẽ phải đối mặt những khó khăn như thế nào. Vì vậy, việc lấy được một người vợ có sự mạnh mẽ sẽ khiến các ông yên tâm hơn. Đôi khi bản tính lạc quan của người vợ còn giúp cho họ tự tin đối diện với mọi khó khăn và áp lực trong cuộc sống hàng ngày. 

Chính vì lẽ đó, phụ nữ cần phải mạnh mẽ hơn, yếu đuối sẽ không mang lại cho bạn lợi ích gì. 

5. Độc lập về kinh tế, tài chính

Dù chồng giàu có đến mức nào thì phụ nữ cũng đừng nên ỷ lại mà không ra ngoài kiếm tiền. Cuộc sống ngửa tay xin tiền chồng đôi khi sẽ khiến cho cuộc sống hôn nhân của hai người mâu thuẫn. Việc chủ động trong kinh tế phần nào cũng sẽ khiến chồng bạn bớt áp lực hơn vì gánh nặng gia đình. Phụ nữ thông minh là khi bản thân tự kiếm ra tiền để mua thứ mình thích. Phụ nữ không có tiền thì tiếng nói của họ thường sẽ không được coi trọng. Vì vậy, dù ít hay nhiều thì phụ nữ hãy cứ bận rộn xây dựng sự nghiệp riêng và không bao giờ phụ thuộc. 

Là đàn bà phải biết 'hư' một chút thì đàn ông mới đắm say - Ảnh 3
Phụ nữ biết tự lập một chút chồng sẽ yêu hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Những điều trên chính là 5 bí quyết giúp chị em phụ nữ thoát khỏi "gông cuồng" của cuộc sống hôn nhân mà gia đình vẫn hạnh phúc bền chặt. Một người đàn bà khôn ngoan sẽ biết sử dụng nó để tạo nên giá trị riêng của bản thân. 

10 sai lầm các cặp vợ chồng mắc phải khi cãi nhau dễ khiến hôn nhân sứt mẻ

10 sai lầm các cặp vợ chồng mắc phải khi cãi nhau dễ khiến hôn nhân sứt mẻ

Các cặp đôi hạnh phúc cũng sẽ tranh cãi. Thực tế vợ chồng cãi nhau có thể gắn bó lâu dài hơn những người né tránh đối mặt vấn đề.

Xem thêm
Từ khóa:   Cách phụ nữ có được hạnh phúc phụ nữ nên làm gì Phụ nữ nên có gì

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 47 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 52 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 8 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này