5 cách 'chữa cháy' làm lành với chồng mà phụ nữ vẫn giữ vững được tôn nghiêm, tình cảm còn khăng khít hơn trước

Phụ nữ yêu 14/04/2021 10:29

Dẫu có hạnh phúc thể nào nhưng cuộc sống lứa đôi vẫn khiến không ít chị em "mất bình tĩnh" mà cãi nhau với chồng. Vì vậy, chắc chắn rằng chị em phụ nữ sẽ có lúc cần đến bí kíp để giải quyết mâu thuẫn trong hôn nhân sau những trận cãi nhau nảy lửa.

Sau sự việc "cơm không lành canh không ngọt" vì cãi nhau với chồng thì chắc chắn chiến tranh lạnh sẽ xảy ra và tình cảm của hai người cũng sẽ vơi bớt đi. Câu hỏi được đặt ra là phụ nữ nên làm thế nào trong khi đang "chiến tranh lạnh" với chồng. Bởi, việc chiến tranh lạnh quả thực rất mệt mỏi, chị em nào từng trải qua chắc chắn sẽ hiểu. 5 cách "chữa cháy" sau đây sẽ giúp phụ nữ biết cách xử lý khôn khéo hơn và quan trọng là vẫn giữ được tôn nghiêm của bản thân.

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Hôn nhân nếu cãi nhau quá nhiều sẽ dẫn đến rạn nứt từ từ - Ảnh minh họa: Internet

1. Bình tĩnh

Những lúc gia đình xung đột nếu cả hai vợ chồng đều giữ được bình tĩnh mà tiết chế bản thân thì sẽ khác. Còn nếu chồng đang trong cơn phẫn nộ cực độ mà người vợ lại không biết cách tiết chế bản thân thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.

Không ít những vụ án mạng thương tâm xảy ra khi vợ chồng cãi nhau nhưng không làm chủ được bản thân. Do đó, việc đầu tiên cần làm khi vợ chồng cãi nhau là cần cho bản thân thời gian để bình tĩnh. Các chị em có thể lựa chọn cách đi loanh quanh đâu đó cho tâm hồn khuây khỏa. Sau đó, hãy giải quyết mọi chuyện.

2. Ai nói lời xin lỗi trước?

Đàn ông có cái tôi riêng của họ, không phải lúc nào cũng xuống nước xin lỗi phụ nữ trước. Vì thế, chị em khi nguôi giận hãy làm điều bất ngờ cho chồng, mở lời xin lỗi chồng về những việc bên lề như câu nói cộc cằn của bản thân khi giận. Chắc chắn lúc đó đàn ông cũng sẽ ý thức được họ cần xin lỗi vợ mình về vấn đề chính gây ra tranh cãi cho hai người. 

3. Tình cảm không thể hàn gắn nếu chỉ dùng hai từ "xin lỗi" 

Để "cứu vớt" tình cảm hôn nhân của hai người thì chắc chắn từ xin lỗi không thể đủ. Phụ nữ hãy trổ tài làm những món ăn chồng thích. Đàn ông rất yêu dạ dày của mình vì thế khi được ăn ngon và nhận thấy thiện chí từ vợ, không lý nào chồng bạn lại không đáp lại bằng những cử chỉ thân mật, lời khen những món ăn ngon khiến bạn vui lòng.

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Đừng giữ trạng thái chiến tranh lạnh quá lâu, hãy chọn lúc thích hợp để thổ lộ với người yêu lời xin lỗi - Ảnh minh họa: Internet

4. Lời nói ngọt ngào

Phụ nữ khi có chồng đều biết chồng thích gì ở mình. Do đó, vụ khí của họ lúc này chính là phô điểm mạnh ra và dùng những lời nói ngon ngọt. Thể hiện tình cảm của bản thân lúc chồng giận, nếu chồng là người ưa hài hước thì hãy pha thêm chút hài vô câu nói. Lúc này nụ cười của chồng và bạn sẽ trở nên đáng quý nhất. 

Vợ hiểu tính chồng và chồng hiểu tính vợ là điều rất cần thiết trong hôn nhân để hạnh phúc bền chặt hơn. Hơn nữa, cách xưng hô giữa hai vợ chồng cũng rất quan trọng. Đặc biệt khi cãi vã, đừng vạ mồm mà văng tục chửi bậy, những lời nói đó chẳng ai chấp nhận được. Điều cấm kỵ trong lúc này bạn cần nhớ là tuyệt đối không được lôi phụ huynh vào trận, bởi một khi làm như vậy tình cảm giữa hai người sẽ mất đi rất nhiều và rất khó hàn gắn. 

5. Nụ hôn và chuyện ấy 

Hôn nhân của hai bạn sẽ trở nên rất tuyệt vời bởi những hành động cử chỉ thân mật này. Khoảnh khắc ngọt ngào thăng hoa có thể làm tan biến hết bực tức trong lòng mỗi người, giải quyết mâu thuẫn. Đây cũng là liều thuốc kỳ diệu để giữ gìn hạnh phúc gia đình. 

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Nụ hôn là cách để gắn kết tình yêu, nụ hôn cũng là cách để chữa lành vết thương trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân khó xây nhưng dễ sụp đổ, vì chỉ cần một người rời đi là tất cả tan biến. Bởi thế, chị em phụ nữ rất cần biết những điều này để giữ gìn hạnh phúc gia đình, giải quyết mâu thuẫn trong hôn nhân một cách khéo léo. 

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