5 dấu hiệu cho thấy người đàn ông của bạn không ngoại tình, dù 'con giáp thứ 13' có 'mời gọi' thế nào đi nữa

Phụ nữ yêu 12/04/2021 17:01

Phụ nữ thông minh đừng bao giờ nghi kỵ sự chung thủy của nửa kia một cách lộ liễu. Với 5 dấu hiệu sau đây của họ bạn sẽ đoán định được người đàn ông của bạn có hay không chuyện ngoại tình.

1. Anh ấy không sợ vất vả, tập trung lo toan chuyện gia đình

Một ngày có 24h trong đó chồng bạn có 7 đến 8 tiếng để nghỉ ngơi, sau đó dùng ít nhất 8 - 10 giờ cho công việc, phần còn lại chỉ có từ 6 đến 7 tiếng dành cho gia đình, và các sở thích cá nhân. Vậy thử hỏi thời gian đâu anh ấy ngoại tình và quen biết một người khác? Bởi mọi thời gian và tâm huyết của chồng bạn đều dùng để giải quyết núi công việc mỗi ngày rồi. 

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Đàn ông biết chăm lo cho gia đình thì sẽ tập trung làm việc, không quản ngại khó khăn để lo cho vợ con - Ảnh minh họa: Internet

2. Anh ấy trung thực trong mọi việc

Điểm mấu chốt của vấn đề này nằm ở việc anh ấy luôn giữ lời hứa với bạn trong hầu hết các tình huống của cuộc sống hôn nhân. Điều này bạn thừa hiểu và nó có thể coi là người bạn đời của bạn rất đáng tin cậy. Cách sống và cách anh ta hành động, cư xử với bạn mỗi ngày rất chân thành, và bạn luôn cảm nhận được điều đó. Bởi khi không trung thực anh ta sẽ chủ động đối mặt với hậu quả và thừa nhận với bạn. Ngoài ra, có nhiều đàn ông thật sự không biết cách nói dối. Mỗi khi muốn che giấu chuyện gì đó thì anh ta rất dễ bị phát hiện bởi từ lời nói, anh mắt, cử chỉ hành động và gương mặt khác lạ của anh ta sẽ đá động đến trực giác của các chị em ngay lập tức. Một người đàn ông chính trực sẽ ít có khả năng lén lút với một số phụ nữ khác.

3. Không giữ mối quan hệ với người cũ

Với sự bùng nổ các phương tiện truyền thông xã hội, đã vô tình khiến việc kết nối với những người yêu cũ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thế nhưng, bạn không nên mất đi niềm tin với chồng, bởi nếu người đàn ông của bạn có mối quan hệ khác thì anh ta sẽ chẳng còn quan tâm, chăm sóc gia đình con cái và yêu thương vợ con như hiện tại.

4. Tự khắc chia sẻ với bạn mọi thứ

Nếu chồng bạn là người mà mỗi khi anh ta trở về nhà sẽ gọi tên vợ con đầu tiên thì bạn có thể yên tâm, anh ấy không hề ngoại tình. Bên cạnh đó, việc mỗi đêm nằm bên cạnh bạn anh ấy luôn thoải mái chia sẻ với bạn những gì đang diễn ra trong cuộc sống thì chắc chắn anh ấy là người đáng tin, ít có khả năng ngoại tình. Một người đàn ông luôn xem trọng vợ anh ấy sẽ chủ động hỏi bạn muốn ăn gì, cần gì và có cần anh ấy giúp gì hay không. 

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Đàn ông không ngoại tình thì vợ con là nhất, trong mọi việc anh ta sẽ tự khắc chia sẻ với vợ và nhận về những lời khuyên từ vợ - Ảnh minh họa: Internet

5. Luôn nghĩ cho người khác

Nếu người đàn ông mà bạn đang đi cùng dừng lại, rút ví tặng ai đó vài đồng lẻ, hỏi han, thậm chí giúp đỡ họ, thì anh ta thường không phải là tuýp người dễ ngoại tình. Những kinh nghiệm cuộc sống khi vượt qua khoảng thời gian khó khăn của anh ấy sẽ khiến anh ấy coi trọng mái ấm gia đình hiện tại hơn. Những người như thế này, thường sẽ không nỡ làm tổn thương người khác, gian lận, dối trá thì càng không. 

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Không phải tất cả đàn ông đều tốt, nhưng một người đàn ông biết suy nghĩ cho người khác chắc chắn là người đàn ông không hứng thú với chuyện ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng vội mất lòng tin vào đàn ông bởi trên đời này còn tồn tại rất nhiều người tốt. Bởi thế dẫu là người đã từng có một lần va vấp thì cũng đừng nên quy chụp rằng "tất cả đàn ông đều rất tệ" phụ nữ nhé. 

5 kiểu ‘CON GIÁP THỨ 13’ hay ‘núp bóng’ để phá hoại gia đình người khác, kiểu thứ 3 gây bất ngờ nhất

5 kiểu ‘CON GIÁP THỨ 13’ hay ‘núp bóng’ để phá hoại gia đình người khác, kiểu thứ 3 gây bất ngờ nhất

Nếu bạn nghi ngờ chồng ngoại tình có thể anh ta đang "nô đùa" với một trong những cô nàng sau đây.

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