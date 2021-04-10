Đàn ông ngoại tình vì SƯỚNG, đàn bà ngoại tình vì ĐAU: Vì đâu nên nỗi

Phụ nữ yêu 10/04/2021 21:34

Có rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ vì một trong hai người ngoại tình. Vậy đàn ông ngoại tình và phụ nữ ngoại tình thì ai lợi hại hơn?

Đàn ông hay phụ nữ ngoại tình nhiều hơn? 

Theo một cuộc khảo sát tại Mỹ về hôn nhân gia đình, cho thấy có 70% nam giới thừa nhận họ đã từng phản bội bạn đời. Còn đối với phụ nữ con số này cũng lên tới hơn 60% phiếu bầu. Những con số này nói lên thực trạng ngoại tình trong hôn nhân đang ngày càng đa dạng và phổ biến hơn. Và đặc biệt khoảng cách này giữa hai "thái cực" ngày càng thu hẹp. Điều này cho thấy, không chỉ có đàn ông "có công năng" ngoại tình, mà phụ nữ cũng có khả năng đó. Suy cho cùng, đàn ông và phụ nữ, không ai kém cạnh ai về việc này "ông ăn chả thì bà ăn nem".

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Không chỉ có đàn ông có "công năng" ngoại tình mà phụ nữ cũng có khả năng đó - Ảnh minh họa: Internet

Động cơ để ngoại tình là gì?

Động cơ dẫn đến hành vi ngoại tình của đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Đã ngoại tình thì không có gì do nào chính đáng để giải thích cả. Nếu như bắt buộc phải cân đo đong đếm thì phụ nữ có lý có thể gọi là tạm chấp nhận được. 

Đa số phụ nữ ngoại tình khi cảm thấy cuộc hôn nhân của bản thân vô cùng mệt mỏi. Họ mong muốn tìm được sự đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ. Chỉ khi họ đã hết "sạch sành sanh" cảm xúc trong tình yêu với người chồng hiện tại thì họ mới có xu hướng chấp nhận một người đàn ông khác. Có thể hiểu, phụ nữ ngoại tình khi đã thật sự hết yêu. 

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Lý do phụ nữ ngoại tình nguyên nhân có thể đến từ một người đàn ông vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại đối với phái mạnh thì hoàn toàn khác. Có rất nhiều ông chồng có một mái ấm gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con xinh, thế nhưng vẫn cứ thích "thèm khát của lạ", "mèo mã gà đồng" với nhân tình. Như vậy có thể hiểu, đàn ông ngoại tình chỉ đơn giản là vì thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Bởi vậy, khi xong chuyện đa số họ đều không muốn có bất cứ trách nhiệm nào với người thứ 3.

Các dấu hiệu của ngoại tình

Dù có che giấu đến đâu thì đứng trước một người hiểu mình như vợ hoặc ngược lại là chồng thì không ai có thể giữ bí mật được hoàn toàn. 

Những dấu hiệu sau đây sẽ làm bộc lộ "kẻ phản bội" ra:

 – Tần suất quan hệ chăn gối thay đổi.

 – Thường nhắn tin và gọi điện đến 1 số điện thoại lạ.

 – Tự nhiên thay đổi phong cách, chăm chút vẻ bề ngoài của mình.

 – Điện thoại bỗng dưng có thêm nhiều app để liên lạc: zalo, facebook, telegram,...

 – Đặt mật khẩu hoặc thay đổi mật khẩu máy tính, điện thoại, các thiết bị thông minh.

 – Trên quần áo có mùi hương khác hoặc vết son.

 – Hay thay đổi lịch trình làm việc hoặc quan tâm tới lịch trình hàng ngày của bạn.

 – Tiêu tiền vào những mục đích không rõ ràng.

 – Hay bao biện cho chính mình khi bạn hỏi đến.

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Không ngoại tình thì thôi chứ đã 'dám' tham gia vào cuộc chơi này thì sớm muộn gì sự thật cũng lộ tẩy- Ảnh minh họa: Internet

Để có một mái ấm gia đình hạnh phúc bắt buộc hai vợ chồng phải trải qua không ít khó khăn mới có thể xây dựng được. Thế nhưng đổ vỡ thì rất dễ dàng, chỉ cần một kẻ buông xuôi thế là "toang" một gia đình. Vì thế, đàn ông, hay phụ nữ trước khi quyết định đi theo con đường "ngoại tình" thì nên hình dung trước hậu quả của việc này. 

Phụ nữ nếu phải khóc vào 3 thời điểm này vì đàn ông, thì hãy buông bỏ để giải thoát cho nhau

Phụ nữ nếu phải khóc vào 3 thời điểm này vì đàn ông, thì hãy buông bỏ để giải thoát cho nhau

Lúc đàn ông tay trắng người vợ luôn là người thủy chung, ở bên cạnh quan tâm, động viên. Nhưng ngược lại khi vợ khó khăn trong cuộc sống được mấy ông chồng ở bên cạnh quan tâm mà không bỏ rơi họ. Nếu phụ nữ phải khóc trong 3 thời điểm này thì cần xem xét lại cuộc hôn nhân này.

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