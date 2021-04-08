3 cái khổ 'trầy đầu' của phụ nữ thích phụ thuộc, chị em ngày nay nên biết để tránh lâm vào bế tắc

Phụ nữ yêu 08/04/2021 17:50

Phụ nữ thích phụ thuộc phải đối diện với nhiều nỗi bất hạnh. Khi cuộc hôn nhân không suôn sẻ họ thường lâm vào tận cùng của nỗi đau, bế tắc tột cùng.

Hạnh phúc của người phụ nữ chính là có một gia đình trọn vẹn và lấy được một người chồng biết yêu thương chăm sóc cho gia đình. Thế nhưng, nhiều chị em không có được phước phận đó, đã vô tình đánh mất chính mình trong hôn nhân. Đối diện với cái kết thất bại của cuộc hôn nhân làm họ sụp đổ hoàn toàn.

Sau đây là 3 cái khổ mà nếu là phụ nữ phụ thuộc thì chắc hẳn đã phải trải qua.

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Phụ nữ cả đời nép sau vai người đàn ông để sống thì đồng nghĩa với việc cả đời họ không thể nhìn thấy thế giới tuyệt vời bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

1. Không có tiền lo cho con cái

Nhiều chị em đã từng có một khoảng trời thanh xuân thật tươi đẹp. Họ tuyệt vời trong mắt bao chàng trai. Họ có đủ tiền để phục vụ nhu cầu của bản thân. Thế nhưng, khi đâm đầu vào hôn nhân họ đánh mất ánh hào quang đó. Cuộc sống hôn nhân khiến họ lóng ngóng và không phân định được mình cần phải làm gì khác ngoài cơm nước, con cái và nội ngoại hai bên. 

Đến khi biến cố xảy ra, vì một lý do nào đó người đàn ông trở nên chán nản họ và lá đơn ly hôn được ký sẵn, đặt trên bàn khiến họ lao đao. Họ xoay đi tính lại tiền bạc không đủ để lo cho các con. Cuộc sống ngửa tay xin tiền của chồng trước kia khiến họ mụ mị và không còn đủ sức vực dậy bản thân mình. 

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Đau khổ nhất là khi con bệnh mà bản thân không thể lo được cho con - Ảnh minh họa: Internet

2. Hôn nhân không hạnh phúc

Sẽ không có gì nếu chồng bạn yêu thương chăm sóc bạn. Nhưng nếu anh ta biến chất trở nên bạo lực thì sao. Cuộc sống gồng gánh cả vợ con vô cùng khổ cực khiến anh ta đôi lúc mất bình tĩnh "bạt tai vợ" khi vợ hỏi tiền lo cho con. Phụ nữ lúc này dù có nước mắt giàn giụa vẫn không sao kể hết được nỗi khổ đau lúc này. Ly hôn thì sợ không nuôi nổi con, còn tiếp tục chịu đựng thì khổ "trầy đầu".

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Thích phụ thuộc vào người khác thì chỉ có thể sống nhẫn nhịn trong nước mắt - Ảnh minh họa: Internet

3. Đối diện với sự khinh rẻ của chồng và người khác

Không ít chị em phụ nữ chỉ vì nghỉ làm ở nhà dưỡng thai mà bị chồng phỉ báng do nằm không ngửa tay xin tiền. Sinh con đẻ cái, hàng trăm thứ tiền cần phải chi tiêu, thế nhưng ngửa tay xin chồng thì anh ta lại cộc cằn, chửi rủa, khinh bỉ. Không chỉ có thế, khi bản thân chịu uất ức thì gia đình hai bên lại khuyên họ phải chịu đựng. 

Nếu muốn cuộc hôn nhân lâu dài thì người phụ nữ thích phụ thuộc chỉ có một con đường là cố nhẫn nhịn và cam chịu cho qua chuyện. Dẫu anh ta có ngoại tình thì họ cũng không dám ly hôn vì sợ bản thân rơi vào bế tắc. 

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Nỗi đau khi phải ngửa tay xin tiền chồng là nỗi đau rất nhục nhã - Ảnh minh họa: Internet

Có vô số tình huống mà chẳng ai có thể lường trước được trong cuộc sống hôn nhân. Những điều trên đây chỉ là một phần của cái khổ khi người phụ nữ trong gia đình thích phụ thuộc vào đàn ông. Vì thế, độc lập, tự chủ trong cuộc sống nên là cái đích mà mọi phụ nữ cần nhắm lấy để bản thân trở nên mạnh mẽ. 

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