Hôn nhân là cuộc sống cho hai người chứ không phải một người như trước - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc vì vậy trước khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân, cả vợ và chồng đều nên biết trước 10 quy tắc này để hạnh phúc thăng hoa.

Để cuộc sống hôn nhân không bị ràng buộc, thì mỗi người cần có không gian riêng, và phải đồng cảm với nhau. Hãy ôm nhau trước khi đi chơi, sau khi đi làm về, hãy cùng nắm tay nhau, hay cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Hãy mua một bó hoa nhỏ trang trí phòng, mua cho vợ chiếc bánh ngọt mà cô ấy yêu thích... Chú ý đến từng chi tiết nhỏ của cuộc sống, hôn nhân sẽ thăng hoa hơn rất nhiều.

2. Đặt mình vào vị trí của người kia

Cuộc sống hôn nhân đối lúc có rất nhiều chuyện xảy ra, tuy nhiên, đừng vội phán xét mà hãy biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để cảm thông.

Hãy thành thực tự đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương, nếu ở vị trí đó bạn thấy đau, bạn tự nhủ lòng rằng: ''mình sẽ cảm thấy như thế nào, sẽ phản ứng thế nào nếu ở vào hoàn cảnh của người ấy lúc đó?''. Một khi đã hiểu được nguyên nhân, bạn sẽ không còn thắc mắc gì về kết quả.

3. Không nghĩ quá nhiều, không suy đoán, không làm quá mọi chuyện lên

Khi giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, nghi kỵ nhau, trong đầu mỗi người luôn có những suy nghĩ tiêu cực. Bởi thế, cách tốt nhất là mỗi người cần có ý thức tính nghiêm trọng của mỗi sự việc và đối diện càng sớm càng tốt.

Bởi để càng lâu, thì những suy nghĩ về nó càng nhiều, và càng có xu hướng tiêu cực nhiều hơn.

4. Tôn trọng lẫn nhau

Không phải vì hai người đã lấy nhau mà bạn có thể cho phép mình hời hợt và vô tư trong cách giao tiếp. Các câu nói “cảm ơn”, “anh có thể giúp em…” sẽ khiến bạn đời của bạn thấy rằng bạn tôn trọng, yêu quý anh và đánh giá cao những gì anh làm cho bạn.

5. Không ngồi lê, nhiều chuyện

Không mang chuyện gia đình, chuyện chăn gối vợ chồng nói cho người khác. Đây là hành động dễ đẩy cuộc hôn nhân của bạn rơi xuống vực thẳm.

Phụ nữ biết giữ gìn cuộc sống vợ chồng một cách kín đáo là phụ nữ thông minh - Ảnh minh họa: Internet

6. Không xâm phạm quyền riêng tư của nhau

Bạn đời cần cư xử lịch sự, không tự tiện xâm phạm không gian cá nhân mà cần sự đồng ý.

Đừng quan niệm việc đã là vợ chồng, thì mọi thứ đều phải là của chung, không được giấu giếm, và tự cho mình quyền được lục lọi những vật dụng riêng tư: Điện thoại, máy tính, bóp, thư từ… của chồng/vợ mình. Điều này sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc lứa đôi.

7. Không đay nghiến, khơi gợi chuyện quá khứ

Mỗi người đều có quá khứ, bạn có người yêu cũ, nửa kia cũng vậy. Quan trọng nhất là hiện tại, hai bạn đang đến với nhau. Việc bạn quý trọng hiện tại, sẽ khiến đối phương chìm đắm trong tình cảm của hai bạn.

8. Yêu thương kính trọng bố mẹ vợ/chồng như bố mẹ đẻ

Các ông chồng hãy nhớ, muốn vợ hết lòng phụng dưỡng bố mẹ mình thì các anh cũng phải tôn trọng, hiếu thảo với bố mẹ vợ. Phụ nữ họ nhìn cách chồng đối xử với gia đình mình mà đối xử tương tự với gia đình chồng y như thế đấy?

Muốn gia đình hạnh phúc, thì tốt nhất cả chồng và vợ đều phải học cách tôn trọng, coi gia đình 2 bên như là ruột thịt của mình. Đừng bao giờ có suy nghĩ phân biệt bố mẹ vợ, bố mẹ chồng.

Vợ chồng hòa thuận là lúc cả hai xem gia đình hai phía là ruột thịt - Ảnh minh họa: Internet

9. Giận dỗi, cãi nhau thì không rời bỏ, luôn tìm cách khắc phục, làm lành

Khi cãi nhau bạn cần nhớ, không văng tục, không gọi người kia bằng những cái tên thiếu tôn trọng; không cắt ngang câu nói của người kia; không bắt đầu cuộc trò chuyện khi bạn đang “giận điên người”. Vợ chồng bạn phải biết giữ hòa khí và biết cách thỏa hiệp

10. Luôn lắng nghe, ủng hộ, động viên vợ/chồng

Hãy khích lệ bạn đời một cách vô điều kiện. Tuy nhiên, nhiều cặp vợ chồng lại hay quên điều này.