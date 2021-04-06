4 bước giúp phụ nữ không bao giờ gục ngã, thản nhiên đón nhận sóng gió khi hôn nhân tan vỡ

Ly hôn thì cũng đã ly hôn rồi, việc cần làm lúc này chính là làm gì khi hôn nhân tan vỡ?

Chấp nhận sự thật Cảm giác trống vắng, sợ cô đơn, sợ lời dị nghị của thiên hạ, sợ cái nhìn soi mói của đồng nghiệp, sợ con cái khổ sở….Tất cả những điều này dễ khiến đầu óc những người vừa ly hôn căng thẳng, rối bời. “Chạy trốn” có thế hiểu là bạn cố tình né tránh, không chấp nhận những gì đang diễn ra. Nhưng phụ nữ ơi, một khi bạn gục ngã trong sự tổn thương lúc này cũng chính là lúc bạn yếu đuối nhất. Bởi ly hôn không phải là chuyện xấu, không phạm pháp nên chẳng ai có thể chê cười hay phán xét cả. Phụ nữ sau khi ly hôn không nên đau khổ quá lâu - Ảnh minh họa: Internet Hãy tìm một người nào đó bạn tin tưởng để giải bày hết nỗi lòng chất chứa của bản thân, tuyệt đối không ở một mình ngay lúc tâm trạng tồi tệ nhất. Đừng tự thu mình lại và tách biệt với mọi người hãy nghĩ đến những điều tích cực nhất có thể. Dù gì thì chuyện ly hôn cũng xảy ra rồi, vậy tại sao vẫn không chịu chấp nhận sự thật để giải quyết vấn đề sau đó.

Vượt lên nỗi sợ Bạn phải gồng mình lên để ứng phó tình huống này bằng cách tham khảo ý kiến mọi người hoặc gặp gỡ các chuyên viên tham vấn tâm lý để họ giúp bạn giải tỏa. Khi đã tìm ra giải pháp mà bạn thấy ổn để trấn an con cái thì hãy cứ làm điều đó rồi đừng nghĩ đến nữa. Loại bỏ bớt những lo lắng, sợ hãi, bất an trong lòng sẽ khiến cuộc sống mới của bạn sau ly hôn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nói thì tuyệt nhưng làm thì khó, bạn chỉ cần kiếm việc gì đó làm, xem phim, xem hài hoặc ngủ cả ngày, tùy thích, đó là những điều mà trong thời gian hôn nhân bạn chưa từng làm. Đối diện với sự thật và làm mọi cách khiến bản thân cảm thấy tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet Chú ý đến vấn đề tài chính Đừng vội vàng kết luận tiền bạc chính là nguyên nhân khiến bạn đau khổ. Hoặc có thể bạn đang gặp khó khăn tài chính nhưng lại muốn bỏ việc vì không có tâm trạng để làm việc….Cả hai lựa chọn này đều bất lợi cho bạn sau ly hôn.

Vì trong thực tế, khi bắt đầu một cuộc sống độc lập sẽ có rất nhiều thứ cần dùng đến tiền, như: nhà cửa, lo cho con cái (nếu bạn đã có con), ăn uống, đi lại…Những điều thiết yếu của cuộc sống này nếu không giải quyết ổn thỏa sẽ khiến bạn lún sâu hơn vào khủng hoảng. Nếu quá mệt mỏi hay căng thẳng, hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi một thời gian bằng việc đi du lịch, thăm người thân, làm từ thiện, tụ tập bạn bè… trước khi bắt đầu lại công việc và ổn định cuộc sống mới. Đừng nghĩ tiền vô nghĩa trong lúc này bởi nó chính là ân nhân giúp bạn sống ổn hơn sau này - Ảnh minh họa: Internet Trong thời gian khủng hoảng, đừng đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến tiền bạc như cho gửi, làm từ thiện, mua nhà, nghỉ việc… Trở lại cuộc sống Sau cơn mưa trời lại sáng và đôi lúc phía bên kia hồ nước còn có một chiếc cầu vòng tuyệt sắc. Cảm xúc cũng vậy, sau đổ vỡ, bạn hầu như mất hết động lực để bắt đầu lại cuộc sống độc thân. Nhưng thật sự nếu bạn chú ý và đưa được mọi thứ từ ăn uống, giờ giấc sinh hoạt, làm việc… vào một nề nếp nhất định thì đó sẽ là “liều thuốc” giúp cho vết thương lòng nhanh liền sẹo.Từ đó cuộc sống mới sẽ dần đi vào quỹ đạo và cảm xúc của bạn cũng không còn bị xáo trộn nhiều. Trở lại quỹ đạo của cuộc sống và đừng nghĩ quá nhiều về việc đã cũ - Ảnh minh họa: Internet Đừng mãi suy nghĩ về việc bản thân mình đã làm gì để hôn nhân tan vỡ. Lỗi không hoàn toàn nằm ở bạn vì thế chuyện này là chuyện thừa thãi. Hãy cứ mạnh mẽ làm chủ được cuộc đời của bản thân mà vui vẻ sống tiếp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-buoc-giup-phu-nu-khong-bao-gio-guc-nga-than-nhien-don-nhan-song-gio-khi-hon-nhan-tan-vo-400952.html