Bị đàn ông lừa tình là do 3 tính cách NÔNG CẠN này, phụ nữ cần bỏ ngay trước khi quá muộn

Phụ nữ yêu 04/04/2021 20:03

Cạm bẫy của tình yêu luôn chứa đựng những điều rất bất ngờ. Để tránh khỏi những gã đàn ông chỉ biết đùa cợt tình cảm thì phụ nữ nhất định phải bỏ 3 tính cách này.

Phụ nữ một khi rơi vào lưới tình, thì 10 phần khôn sẽ bị thay thế thành 8 phần "ngu ngốc" và 2 phần yếu đuối. Họ thường đem hết toàn bộ những điều tốt đẹp nhất của bản thân cho đối phương.

Không có nguyên tắc và lập trường

Cũng vì không có nguyên tắc và lập trường mà phụ nữ thường phải nhận về những "trái đắng" rất phũ phàng từ phía đàn ông. Thực tế sai lầm này hay gặp ở phụ nữ lần đầu yêu. Điểm yếu của họ thường là không biết bản thân mình cần rốt cuộc là gì, ai mới là người họ nên yêu. Càng không biết việc không có nguyên tắc, chẳng có lập trường trong tình yêu sẽ khiến cuộc đời họ dần mất đi phương hướng. Những người phụ nữ như vậy một khi có người đàn ông xuất hiện dành cho họ một chút chăm sóc, một chút quan tâm thì liền cảm thấy đó chính là tình yêu chân thành. Mẫu phụ nữ này khi bước vào yêu sẽ rất dễ bị lợi dụng lòng tin.

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Phụ nữ đừng bao giờ nói câu 'sao cũng được' với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Quá bao dung, dễ tha thứ

Lòng lương thiện không sai nhưng phụ nữ tuyệt đối đừng quá bao dung, dễ dàn tha thứ cho mọi lỗi lầm của đàn ông đến mức biến mình trở thành một kẻ nhu nhược. Bạn đừng nghĩ rằng việc cho qua mọi thứ sẽ khiến cho đối phương nhận thấy tình cảm chân thành từ bạn - điều này hoàn toàn sai lầm. Vô tình, nếu bạn dễ dàng bỏ qua thứ, người đàn ông cạnh bạn sẽ lợi dụng nó để làm thói quen lấy lòng bạn. Chính bạn không coi trọng bạn, dễ dàng tha thứ và "làm lơ" mọi thức thì làm sao người đàn ông có thể coi trọng bạn? Phụ nữ thông minh hãy luôn đề cao bản thân, lòng tự trọng của mình trong mọi hoàn cảnh. 

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Phụ nữ thông minh không bao giờ cho qua hết mọi lỗi lầm của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Luôn có cảm giác thiếu cảm giác an toàn, thiếu thốn tình cảm

Một người có tâm lý vững vàng đồng thời không thiếu thốn tình cảm sẽ càng dễ dàng nhận biết được đâu là thật tâm, đâu là lừa tình. Thế nhưng trong tình yêu thì không ít người giữ được tâm thế đó. Những người phụ nữ dại khờ thường dễ bị những người đàn ông không tốt lừa gạt, chỉ cần có người đối với họ tốt một chút thì các nàng sẽ liền moi cả tim gan ra để trao cho đối phương.

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Phụ nữ thông minh đừng nhặt nhạnh những điều đàn ông bố thí mà trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

3 tính cách nông cạn này cũng là 3 nhược điểm hàng đầu của phụ nữ. Nếu không tự nhận thấy để thay đổi bản thân thì họ sẽ thường đi vào con đường sai lầm trong tình yêu. 

Dấu hiệu đàn ông HẾT YÊU, chỉ quấn lấy bạn vì hôn nhân ràng buộc, phụ nữ nên biết để lường trước hậu họa

Dấu hiệu đàn ông HẾT YÊU, chỉ quấn lấy bạn vì hôn nhân ràng buộc, phụ nữ nên biết để lường trước hậu họa

Đây là 3 dấu hiệu cho thấy đàn ông hết yêu thật sự, phụ nữ nên tinh ý nhận ra để không làm khổ bản thân.

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