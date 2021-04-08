Suy nghĩ của đàn ông khác đàn bà chỗ nào? Đàn bà cần biết để ứng xử khôn khéo

Đàn ông có cơ bắt to, thích hợp cho lao động nặng, khi lao động thường tập trung sức mạnh, nhưng sau đó cần nghỉ ngơi. Đó là lý do họ đi làm về thích nằm chơi game, xem phim... mà không thích làm việc nhà như cơm nước, giặt giũ, trông con... nhưng rất nhanh nhẹn trong việc xây nhà, sửa điện nước..

Bí quyết để hôn nhân hạnh phúc thì việc nắm rõ được sự khác biệt đó sẽ tạo nên cung cách ứng xử mềm dẻo, linh hoạt hơn.

Đó là lý do rất giỏi quán xuyến việc nhà, vừa lau dọn và vừa quát chồng con cũng dễ dàng hơn.

Phụ nữ có cơ bắp nhỏ hơn, thích hợp cho những công việc đòi hỏi bền dai, khi lao động thường ít tập trung sức mạnh, có thể làm liên tục hết việc này đến việc khác, có khả năng chịu đựng.

Thể xác là sự khác biệt dễ thấy nhất giữa nam và nữ - Ảnh minh họa: Internet

2. Nhận thức

Đàn ông chú ý đến tổng quan, lý luận theo nguyên tắc, phán đoán khách quan hơn, coi việc làm quan trọng hơn lời nói. Bạn có thể thấy, khi tức giận đàn ông hay nói rất nhiều những lời tổn thương nhưng chỉ nói cho sướng mồm chứ không nghĩ gì đến hậu quả. Phụ nữ thì khác, họ chú ý đến mọi chi tiết, suy nghĩ bằng trực giác, phán đoán thường chủ quan hơn, vì dựa vào cảm xúc, coi lời nói là quan trọng.

Phụ nữ rất dễ tin vào những lời hứa hẹn của đàn ông, nhiều cô gái cũng vì việc này mà hay bị đàn ông lừa tình. Trong hôn nhân, khi chồng tức giận mà nói những lời xúc phạm là hay ghim và tin rằng anh ấy không còn yêu và tôn trọng mình nữa. Hoặc đàn ông nói là không còn yêu vợ nữa, muốn ly hôn thì không hẳn là như vậy mà muốn vợ hành động để thấy sự bao dung từ vợ, để quay lại cho đỡ nhục.

Đàn ông thì mạnh mẽ, còn đàn bà thì lanh lợi - Ảnh minh họa: Internet

3. Tình yêu

Với đàn ông, ngoài gia đình còn sự nghiệp, bạn bè, vui chơi, nhậu nhẹt... nếu người vợ quá kiểm soát chồng mà không biết anh ta cần có không gian riêng, thì sẽ rất dễ gây ra bất đồng quan điểm sống.

Người vợ cứ kì vọng sau khi kết hôn thì người chồng sẽ toàn tâm toàn ý dành cho gia đình là không thể. Cần biết tiến biết lùi, tinh tế, uyển chuyển để đạt được nhiều mục đích tốt đẹp hơn.

Phụ nữ coi tình yêu là tất cả, khi yêu sẵn sàng dâng hiến, cảm xúc đến thì chậm nhưng kéo dài. Đây là lý do sau khi kết hôn thì phụ nữ thường không có nhiều bạn bè bên cạnh bởi vì họ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Đi đôi với điều đó lại kì vọng chồng cũng như mình, khi không đạt được thì thất vọng và cho rằng không hợp nhau, muốn ly hôn.

Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai - Ảnh minh họa: Internet

Do giữa nam và nữ tồn tại những khác biệt như trên mà nhiều người trong hôn nhân, sống chung với nhau không hòa thuận được. Nếu bạn đã và đang quyết định tiến tới cuộc sống hôn nhân thì hãy trang bị cho mình đầy đủ hành trang này để ứng xử khéo léo và thông minh bạn nhé.