6 thói quen KINH ĐIỂN của phụ nữ khiến đàn ông 'mụ mị', không biết họ đang ở thế giới nào

Phụ nữ yêu 07/04/2021 06:03

Thế giới của phụ nữ luôn khiến đàn ông trở nên xa lạ. Lắm lúc họ trở nên "mụ mị" với 6 thói quen này của các chị em.

Câu nói "chỉ có phụ nữ mới hiểu được phụ nữ" luôn đúng, bởi thế giới của phụ nữ luôn là "bài toán khó" đối với đàn ông. Nếu gặp 6 thói quen này của phụ nữ họ sẽ trở nên "mụ mị" ngay. 

6 thoi quen
Phụ nữ có nhiều điều mà phái mạnh chẳng bao giờ hiểu được - Ảnh minh họa: Internet

Nói ''có'' nghĩa là ''không'', nói ''không'' nghĩa là ''có''

Tất cả đàn ông họ đều cảm thấy không tài nào hiểu nổi người phụ nữ. Đặc biệt thói quen nói ''có'' nghĩa là ''không'', nói ''không'' nghĩa là ''có''. Chính vì thế nên chiều chuộng phụ nữ khiến đàn ông cảm thấy vô cùng rối não.

Thử 10 trang phục, quyết định mua chỉ 1 bộ

Trước khi đi đâu, phụ nữ thường lục tung tủ đồ của mình để thử hết bộ này đến bộ kia. Tới lúc không có bộ nào phù hợp thì họ muốn đi mua bộ mới. Lúc đến shop thời trang thì họ thử rất nhiều bộ nhưng cuối cùng chỉ mua có một bộ. Đàn ông nhận ra phụ nữ nào có thói quen này.

Dễ yêu, nhanh ghét

Nhiều người phụ nữ có thể nay vui vẻ với cô bạn thân này nhưng mai sẵn sàng chê trách không tiếc lời với chính cô gái ấy. Đàn ông thấy rằng đây là một trong những điều khó hiểu nhất của phụ nữ, tích cách họ sáng nắng, chiều mưa, chuyển yêu sang ghét chỉ trong phút chốc.

Nhiều lúc chọn cách im lặng

Có 2 trạng thái mà đàn ông thấy phụ nữ khó hiểu chính là đôi lúc họ nói rất nhiều, đôi lúc lại im lặng một cách đáng sợ. Khi phụ nữ chọn cách im lặng sẽ khiến đàn ông sợ hãi vì không biết mình đã làm sai điều gì.

Thay đổi quần áo nhiều lần trong ngày

Phụ nữ thích thay đổi quần áo nhiều lần trong ngày. Nếu có cơ hội thì họ có thể diện một bộ buổi sáng, một bộ buổi chiều, tối lại đổi bộ khác và đi ngủ chắc chắn sẽ có bộ riêng. Họ có thể thay liên tục mà không ngại ngần và cảm thấy phiền phức gì cả. Trong khi đó, đàn ông cho rằng đây là việc lãng phí thời gian, tốn công giặt áo quần, lãng phí tiền của mà chẳng được ích gì.

Thích tra hỏi người khác

Phụ nữ thường đa nghi, đó chính là lý do phụ nữ luôn muốn xác định một việc nào đó bằng cách tra hỏi. Khác với đàn ông thì họ thường âm thầm điều tra sự thật, phụ nữ chọn cách chất vấn liên tục.

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