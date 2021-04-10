5 kiểu ‘CON GIÁP THỨ 13’ hay ‘núp bóng’ để phá hoại gia đình người khác, kiểu thứ 3 gây bất ngờ nhất

Phụ nữ yêu 10/04/2021 09:03

Nếu bạn nghi ngờ chồng ngoại tình có thể anh ta đang "nô đùa" với một trong những cô nàng sau đây.

Nhiều chị em phụ nữ cho rằng kẻ thứ 3 xen vào mối quan hệ của mình thường là người phụ nữ lẳng lơ làm công việc thấp hèn. Nhưng thực tế đàn ông có có thể ngoại tình với bất kỳ ai mà họ quen, mà họ gặp gỡ.

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Không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác, đàn ông có thể ngoại tình với bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

1. Đồng nghiệp

Đồng nghiệp chính là mối nguy hàng đầu của chị em phụ nữ. Bởi vì môi trường công sở tạo điều kiện để người đàn ông ngoài phát huy năng lực công việc còn có thể "nhòm ngó" những cô nàng đồng nghiệp giỏi giang khác.

Công sở có thể coi những là ngôi nhà thứ 2 của người đàn ông. Thời gian đàn ông ở đây đôi khi còn nhiều hơn cả ở nhà với vợ con. Sự tiếp xúc, gặp gỡ với những nữ nhân viên trẻ đẹp thường xuyên kích thích người đàn ông tò mò. Bên cạnh đó, mỗi khi công việc gặp trục trặc đàn ông thường rất ít khi tâm sự với vợ con. Những lúc thế này đồng nghiệp nữ là người thích hợp nhất. Đôi khi công việc buộc họ phải đi công tác, liên hoan du lịch với nhau. Điều này làm cho các anh chàng khó mà kiềm lòng trước mỹ nhân. 

2. Người yêu cũ

Có câu “người yêu cũ không rủ cũng tới” để miêu tả về sự "hãm" của mối quan hệ này. Hãy thử nghĩ xem vào một ngày đẹp trời đột nhiên bạn phát hiện người bạn đời của bạn có mối quan hệ với người yêu cũ, thì lúc đó bạn sẽ ra sao. Dây dưa khó dứt nhất chính là người yêu cũ, chỉ cần họ xuất hiện thôi, thì sự xuất hiện của họ đã khiến cho bạn và chồng bạn đủ xích mích cả đêm. .

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Trong hôn nhân không tồn tại 'người yêu cũ', bởi đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đổ vỡ gia đình - Ảnh minh họa: Internet

3. Bạn thân của vợ

Dòng đời thật nghiệt ngã, khi bạn thân của mình lại đi cặp bồ với chính chồng mình. Trong thực tế điều này đã từng xảy ra, vì vậy bạn nên cảnh giác một chút. Đừng quá tin tưởng vào người đàn ông và bạn thân của mình. Điều này hơi trái ngược đạo lý một chút, thế nhưng chỉ những người từng trải qua nỗi đau này mới hiểu nó "hãm" đến mức nào. 

4. Ngoại tình với người giúp việc

Bản năng của đàn ông giống như loại ong bướm, hễ bay đến đâu là có nguy cơ ngoại tình đến đó. Thế nhưng, ngoại tình với osin là điều làm cho phụ nữ đau khổ nhất… Việc này còn ảnh hưởng rất xấu đến con cái, mất đi hình ảnh người cha trong gia đình.

5. Quan hệ với gái dịch vụ: bar, karaoke, quán rượu, massage

Đây là đối tượng mà chị em hay nghĩ chồng mình đang cặp kè. Với đối tượng này đàn ông có ngoại tình thường chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, không có ý định lâu dài.

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Đàn ông 'vui chơi' với gái dịch vụ chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý ngoài ra không có tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng có chị em phụ nữ nào muốn có một người chồng ngoại tình vì thế để hôn nhân bền chặt các ông chồng hãy chia sẻ với vợ mình nhiều hơn, tránh để gia đình "đổ vỡ" bởi nguyên nhân đến từ việc ngoại tình. 

Phụ nữ nếu phải khóc vào 3 thời điểm này vì đàn ông, thì hãy buông bỏ để giải thoát cho nhau

Phụ nữ nếu phải khóc vào 3 thời điểm này vì đàn ông, thì hãy buông bỏ để giải thoát cho nhau

Lúc đàn ông tay trắng người vợ luôn là người thủy chung, ở bên cạnh quan tâm, động viên. Nhưng ngược lại khi vợ khó khăn trong cuộc sống được mấy ông chồng ở bên cạnh quan tâm mà không bỏ rơi họ. Nếu phụ nữ phải khóc trong 3 thời điểm này thì cần xem xét lại cuộc hôn nhân này.

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