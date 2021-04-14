Khi yêu, phụ nữ đừng dại cho hết, hãy luôn là người ‘cầm cán’ để không bị đàn ông làm tổn thương

Xưa nay, phái mạnh luôn là người gánh vác, bảo bọc, che chở cho phụ nữ. Phụ nữ lấy chồng để có một điểm tựa vững chãi. Thế nhưng, nếu đàn ông chú ý đến vấn đề gia cảnh của phụ nữ thì lại bị đánh giá là kém cỏi, hèn nhát và dựa hơi vợ.

Đàn ông luôn là một bầu trời bí mật đối với phụ nữ. Kể cả những người phụ nữ cho rằng bản thân họ am hiểu hết về đàn ông thì cũng chưa chắc biết được hết mọi ngõ ngách trong tâm hồn họ. Bởi ẩn sâu trong tâm trí một người đàn ông đĩnh đạc luôn tồn tại những suy nghĩ "tội lỗi".

Không ít lần đàn ông thay đổi khiến phụ nữ trở tay không kịp. Nhiều khi cuộc sống đang yên lành và hạnh phúc, anh ta đang là một người đàn ông tốt, sống có đạo đức nhưng “đùng” một cái anh ta có thể thay đổi đến chóng mặt, tồi tệ, bạc bẽo vô cùng. Nhiều khi ngay cả người vợ bên cạnh họ cũng không thể nhận ra họ của trước kia.

Cũng vì lẽ đó, đàn ông thường không dám nói ra rằng họ cũng để ý đến gia cảnh và công việc của vợ. Cũng có thể hiểu rằng anh ta không muốn dựa dẫm và lợi dụng gì về vật chất. Chỉ vì điều kiện của anh ta chưa đủ tốt mà gánh nặng gia đình vợ lại quá lớn. Việc này bắt buộc anh ta phải suy nghĩ đến chuyện có nên thành hôn với bạn hay không. Hôn nhân là một chuyện nhưng khi đứa bé ra đời lại là một chuyện khác. Bởi thế, khi phụ nữ cố gắng độc lập tự chủ, tự lo được cho bản thân thì anh ta sẽ nể trọng rất nhiều.

Thế nhưng thực ra họ của trước kia hay bây giờ đểu chỉ là một người. Chỉ có điều trước kia anh ta chưa có cơ hội để bộc lộ bản chất thật của bản thân. Ví dụ, trước kia kinh tế không đủ nên anh ta không chơi bời. Thế nhưng, cuộc sống của anh ta bây giờ đã cải thiện và thế là anh ta được dịp trở mình, tự cho bản thân cơ hội được phóng túng.

Đàn ông thường thay lòng đổi dạ vì thế phụ nữ cần chọn lựa thật kỹ tránh quyết định sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì lẽ đó, phụ nữ khi yêu cần nhìn nhận đàn ông thật kỹ trước khi quyết định bước vào một cuộc hôn nhân. Tốt nhất, hãy nhìn vào hành động cụ thể và những lúc lơ đãng anh ta sẽ bộc lộ con người thật nhiều hơn.

Nhiều khi anh ta rất muốn nói: "Em ơi, hãy yêu anh ít lại".

Đàn ông ai cũng muốn được bạn đời dâng tặng cho tất cả. Thế nhưng nghịch lý là khi chàng đã chinh phục được nàng thì đàn ông lại khác đi. Đặc biệt, khi phụ nữ đã hoàn toàn bị siêu lòng và xem anh ta là cả thế giới sau đó đem tất cả niềm tin của bản thân gửi gắm vào nơi ấy. Những lúc này, đàn ông sẽ cảm thấy có gánh nặng và căn bệnh vô tâm của anh ta có thể bộc phát ra mọi lúc. Rất nhiều cô nàng chỉ cần một chuyện nhỏ nhặt, một chút vô tâm của anh ấy đã khiến họ suy sụp rất nhiều.

Yêu ít lại, lý trí nhiều hơn chính là điều mà phụ nữ nên làm lúc này. Đừng để bản thân nắm lưỡi, người đàn ông cầm cán. Khi đàn ông vô tâm thì phụ nữ cần thanh cao. Hơn nữa, một người phụ nữ đánh mất cả chính mình trong tình yêu sẽ không bao giờ duy trì được sự hứng thú và nhiệt tình của đàn ông. Điều này đàn ông không thể thốt ra thành lời với bạn, bởi nó chẳng khác nào là tạt gáo nước lạnh vào mặt bạn.

Khi đàn ông vô tâm, bản thân phụ nữ cũng cần vô tâm một chút để giữ lấy sự tự tôn cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì những điều khó nói này của cánh mày râu, mà chị em phụ nữ thường lầm to rằng bản thân đã "yêu đúng người". Thực tế mà nói, dù có yêu đến đâu phụ nữ vẫn nên giữ vững được cốt cách của bản thân. Cái đó chính là "điểm vàng son" đẹp nhất và thu hút nhất của phụ nữ, vừa khiến đàn ông say mê vừa có được hạnh phúc bền chặt.