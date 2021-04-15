Nguyên nhân khiến đàn ông muốn tái hôn là gì? Phụ nữ trung niên ai cũng nên biết

Phụ nữ yêu 15/04/2021 11:37

Phụ nữ tái hôn khi đã đi hết nửa cuộc đời, trải qua nhiều sóng gió, họ thường rất thận trọng khi đưa ra quyết định của mình, bởi lẽ với họ, hy vọng về một cuộc sống hôn nhân lãng mạn như hồi trẻ là quá xa vời.

Nhiều người thường có ý cười nhạo, thậm chí xem thường phụ nữ tái hôn rằng: “Hôn nhân đổ vỡ một lần vẫn chưa sợ sao? Già rồi không sống vì con cái mà lại có ý nghĩ đó. Hay là vì không thể sống thiếu đàn ông?”

Thực tế chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ họ đã chịu áp lực như thế nào trước lời dèm pha của dư luận và phải lấy bao nhiêu dũng khí mới đặt dám bao nhiêu hy vọng vào lần “đánh cược” này.

Phụ nữ mong muốn gì vào cuộc hôn nhân mới?

Càng lớn tuổi, con người ta càng cảm thấy cô đơn trống trải. Dù con cái có thân thiết đến đâu đi chăng nữa, nhưng nó cũng có gia đình riêng, còn những đứa con cần chăm sóc. Cuối cùng, người cô đơn nhất vẫn là những người phụ nữ không có chồng bên cạnh.

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Phụ nữ trung niên mong muốn gì vào cuộc hôn nhân mới? - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi thế hệ có một quan điểm riêng, có những chuyện chẳng thể nào chia sẻ với con cái, chỉ làm tạo thêm gánh nặng chứ không được lợi ích gì. Đặc biệt, người bước vào độ tuổi xế chiều rất dễ tủi thân khi bị con cái của chính mình từ chối, khiến họ cảm thấy vô cùng lạc lõng.

Không phải chuyện không thể sống thiếu đàn ông, mà sâu thẳm trong lòng họ muốn tìm kiếm một chỗ dựa, thèm được quan tâm, chia sẻ để xua tan đi nỗi cô đơn. Nhưng còn đàn ông, mục đích của họ khi kết hôn với phụ nữ trung niên là gì? Có phải xuất phát từ ý nghĩ tương tự hay là lý do nào khác?

Đàn ông kết hôn với phụ nữ trung niên có phải vì yêu?

Tâm sự của những người đàn bà trung niên đã từng trải qua cuộc hôn nhân mới, họ thường có chung cảm nhận dường như đâu đó ý định ban đầu của hầu hết đàn ông khi quyết định tái hôn với phụ nữ ở độ tuổi này chỉ vì một mục đích duy nhất là cùng nhau đương đầu với cuộc sống khó khăn.

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Đàn ông quyết định tái hôn chỉ vì mong muốn tìm kiếm người lo cơm nước mỗi ngày hay vì điều gì khác - Ảnh minh họa: Internet

Đó là cách nói hoa mỹ để tránh né đi cái mong muốn thực tế rằng họ chỉ muốn tìm một người vợ có thể lo chuyện cơm nước hằng ngày. Không giống như hồi trẻ, cả hai sẽ cùng vẽ ra một tương lai màu hồng, ở tuổi này họ chỉ mong mỏi những điều bình dị.

Cả hai có thể làm gì cho đối phương trong cuộc hôn nhân này?

Để với bớt sự cô đơn buồn tủi khi về già, phụ nữ đặt hết niềm tin đi tìm bến đỗ mới. Còn đàn ông đa phần tái hôn chỉ dựa mong muốn tìm người cùng vượt qua những khó khăn. Dù cho mỗi người ôm một hy vọng, nhưng chỉ cần đối phương đáp ứng được niềm mong mỏi của mình thì họ vẫn có thể nắm tay nhau bước tiếp trên con đường này.

Nhưng một khi sự cân bằng này bị phá vỡ, chỉ cần một trong hai bên cảm thấy nguyện vọng của mình không còn được đáp ứng, thì có lẽ cả hai phải đối mặt với thực tế phũ phàng hơn rất nhiều.

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Phụ nữ đừng vội vàng tái hôn khi chưa cả hai vẫn chưa tìm được tiếng nói trung để tránh tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù vợ chồng trung niên tái hôn với nhau không phải kiểu yêu đương cuồng nhiệt như người trẻ tuổi, nhưng ở lâu vẫn có thể nảy sinh tình cảm. Bởi lẽ “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, dù có ở độ tuổi nào đi chăng nữa ai cũng có mong muốn yêu và được yêu. Nhưng tình cảm này thường phải vượt qua rất nhiều điều tai tiếng mới vững bền được.

Dù kết hôn lần đầu hay lần thứ 2, phụ nữ chẳng nên quyết định vội vàng, trước tiên hãy dành đủ thời gian để tìm hiểu đối phương. Sau đó, nên suy nghĩ kỹ những điều bản thân mong muốn và bạn có thể làm được điều gì cho đối phương. Nếu hiện tại, cả hai chưa tìm được tiếng nói chung thì có lẽ việc làm bạn ở giai đoạn này sẽ tốt hơn việc tiến tới hôn nhân.

Đàn bà 50 gửi phụ nữ 30: Hãy tỉnh ngộ, đừng khư khư ôm 4 việc này nếu không muốn hối hận

Đàn bà 50 gửi phụ nữ 30: Hãy tỉnh ngộ, đừng khư khư ôm 4 việc này nếu không muốn hối hận

Nếu muốn hạnh phúc phải biết buông bỏ, dù cho đó là chuyện quá khứ hay việc không nắm bắt được ở tương lai. Đó là điều mà đàn bà 50 gửi đến những phụ nữ 30

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