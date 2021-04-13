Đàn bà 50 gửi phụ nữ 30: Hãy tỉnh ngộ, đừng khư khư ôm 4 việc này nếu không muốn hối hận

Phụ nữ yêu 13/04/2021 06:09

Nếu muốn hạnh phúc phải biết buông bỏ, dù cho đó là chuyện quá khứ hay việc không nắm bắt được ở tương lai. Đó là điều mà đàn bà 50 gửi đến những phụ nữ 30

Chuyện cũ

Trong cuộc đời này, mỗi giây mỗi phút trôi qua, chúng ta đều có tiếc nuối. Có những chuyện rất nhỏ, cũng có những việc rất lớn.

Sống không có quá khứ là một điều đáng sợ. Nhưng sống mà luôn nhớ về quá khứ cũng là sống thất bại. Chuyện cũ là những gì dư thừa, chỉ để học hỏi, nhìn về, chứ không phải để giữ, để sống với nó.

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Phụ nữ hãy 'cắt giảm' chuyện cũ để 'gia tăng' cơ hội được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang quá nhiều chuyện cũ sẽ thiếu thốn lòng tin vào hiện tại và tương lai. Phụ nữ sống không quên được chuyện cũ, sẽ tự cắt giảm đi cơ hội hạnh phúc.

Lời khen chê của người khác

Phụ nữ khi 30 có lẽ vẫn bị ảnh hưởng đến lời khen chê của người khác về bản thân mình. Sự để tâm này sẽ vẫn còn theo phụ nữ đến 40, 50 tuổi nếu bản thân bạn không nhận ra đây là một điều dư thừa.

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Phụ nữ nên tập bỏ ngoài tai lời khen che của người khác. Hãy là chính mình để luôn được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Quá để tâm tâm đến ý kiến của người khác, phụ nữ sẽ thiếu niềm tin vào bản thân. Bạn sẽ tự đeo lên người mong muốn, ý kiến của người khác, thậm chí là sống theo cách người khác muốn. Một cuộc sống như thế không chỉ thiếu tự do mà còn thiếu cả hạnh phúc.

Chuyện thị phi

Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi dù đứng trong tâm bão thị phi, vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì. Bản chất của thị phi không thể giết chết một con người, cách bạn nhìn nhận, đối mặt với nó mới quyết định tất cả.

Chuyện thị phi trong thiên hạ, đàn bà hạnh phúc không bao giờ mang về nhà. Đó là cách để bảo vệ bản thân và cả người thân. Chuyện thị phi người khác dựng lên xoay quanh bạn cũng đừng để tâm đến. Nếu bạn tin vào giá trị và cách sống của mình, không thứ thị phi nào có thể hại được bạn.

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Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi dù đứng trong tâm bão thị phi, vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì - Ảnh minh họa: Internet

Có những điều chỉ khi đến 50, 60 tuổi bạn mới có thể nhận ra. Sống không cần dư những điều không cần thiết, chỉ cần đủ những gì quan trọng, có như thế phụ nữ mới giữ được yên bình cho mình và gia đình.

Bận tâm, lo nghĩ chuyện tương lai

Phụ nữ luôn là người lo nghĩ, vì họ sợ cảm giác bất an, không chắc chắn. Nhưng nếu lo lắng cho chuyện bạn không tính trước được cũng chẳng có lợi ích gì. Thay vì vậy, hãy sống hạnh phúc cho hiện tại. Tương lai không do bạn quyết, nhưng nếu hiện tại đủ tốt đủ bứt phá sẽ đem đến một tương lai hoàn toàn khác.

Muốn giữ chồng, đàn bà hãy sửa ngay 4 THÓI XẤU kinh điển, thói xấu đầu tiên là 'bệnh' của mọi phụ nữ

Muốn giữ chồng, đàn bà hãy sửa ngay 4 THÓI XẤU kinh điển, thói xấu đầu tiên là 'bệnh' của mọi phụ nữ

Đàn ông không phải vô duyên vô cớ lại bực bội, hết giờ tan ca chỉ muốn trốn đi đâu đó thay vì về nhà. Trước khi buồn phiền, giận dỗi chồng, phụ nữ nên xem lại mình hay có những thái độ sau để chồng phải “trốn chạy” như vậy hay không.

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