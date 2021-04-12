Muốn giữ chồng, đàn bà hãy sửa ngay 4 THÓI XẤU kinh điển, thói xấu đầu tiên là 'bệnh' của mọi phụ nữ

Phụ nữ yêu 12/04/2021 10:23

Đàn ông không phải vô duyên vô cớ lại bực bội, hết giờ tan ca chỉ muốn trốn đi đâu đó thay vì về nhà. Trước khi buồn phiền, giận dỗi chồng, phụ nữ nên xem lại mình hay có những thái độ sau để chồng phải “trốn chạy” như vậy hay không.

Nói đi nói lại một chuyện

Có nhiều cô vợ ‘mắc bệnh’ cứ nói đi nói lại 1 vấn đề, đặc biệt là những lỗi sai của người chồng. Không ai hoàn hảo, và cũng không ai thích bị nhắc lại cái sai của mình. Chồng làm sai và nếu anh ấy đã nhận lỗi cũng như sửa sai thì người vợ đừng gợi lại việc này thêm nữa. Nói lại vấn đề này chỉ khiến chồng cảm thấy bị xem thường, không được tin tưởng.

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Nói đi nói lại 1 chuyện là 'bệnh' mà hầu như phụ nữ nào cũng mắc phải - Ảnh minh họa: Internet

Hành động “kể tội” của vợ khiến đàn ông thấy bất lực, chán nản và cô đơn. Vì người chồng nào cũng mong muốn sự cảm thông, thấu hiểu từ vợ. Nếu người vợ cứ có “1 bài ca mãi” thì người chồng sẽ chán vợ, không muốn đối mặt với cô ấy.

Kiểm soát chồng

Cuộc sống hôn nhân dựa trên sự tin tưởng của cả hai. Nếu một trong hai không tin tưởng người còn lại mà luôn kiểm soát đối phương quá chặt chẽ thì sớm muộn gì cũng xảy ra rạn nứt, đổ vỡ. Nếu người vợ thích kiểm soát chồng, chồng đi đâu một chút cũng gọi điện xem khi nào về? Hay đi với ai…? Thì người chồng sẽ thấy ngột ngạt, mất đi sự tự do. Vì thế, nếu vợ can thiệp quá sâu vào cuộc sống thường nhật của chồng, buộc chồng phải làm theo ý mình, thì hôn nhân khó lâu bền.

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Không ai muốn mình bị kiểm soát, nhất là đàn ông. Phụ nữ muốn cuộc hôn nhân không đến bờ vực nguy hiểm thì đừng làm việc này - Ảnh minh họa: Internet

Khi có tự do riêng, có khoảng cách nhất định, vợ chồng sẽ dành cho nhau thời gian chung chất lượng và vui vẻ nhất. Nếu bạn muốn giữ chồng, hãy cho anh ấy tự do vừa đủ, anh ấy sẽ tự nguyện trở về bên bạn mỗi ngày.

Không giữ thể diện cho chồng

Với đàn ông, thể diện quan trọng như túi tiền. Đàn ông cho rằng đấng mày râu hơn nhau ở người vợ tinh tế, biết giữ thể diện cho chồng, khiến chồng tự hào trước người khác.

Một người vợ ăn nói có phần “vô duyên”, thích gì nói đó hoặc trước mặt người khác cứ thích “lên mặt dạy chồng”, cho mình giỏi và thông minh khiến chồng bẽ mặt, khiến chồng thấy bị xem thường, sẽ khó mà giữ chân chồng ở nhà. Vì chỉ cần về nhà nhìn thấy vợ, anh ấy lại thấy khó chịu vì những lần vợ không biết điều. Và từ những cảm xúc tiêu cực dồn nén này, vợ chồng sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn hơn.

Hay thở dài

Nếu vợ mệt mỏi vì vừa bận công việc nhà và phải làm tốt cả việc công ty khiến mình mệt mỏi thì hãy tìm cách để bản thân mình được thư giãn. Ví dụ đi spa, cà phê cùng hội bạn….. Thay vì trưng bộ mặt mệt mỏi, cau có, la mắng chồng con thì hãy làm những việc khiến mình và mọi người hạnh phúc.

Đàn ông khi ra ngoài đã có nhiều căng thẳng, vất vả. Đến khi về nhà lại thấy vợ thở dài, cau có thì người chồng nào cũng thấy chán. Dù thế nào thì tâm trạng của vợ cũng ảnh hưởng nhiều đến không khí gia đình.

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Phụ nữ đừng nên trưng bộ mặt ủ dột ra với chồng và con cái. Thay vào đó hãy tự làm mình vui vẻ bằng nhiều cách khác - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ bạn là người giữ lửa trong gia đình. Nếu bạn muốn chồng luôn chán về nhà, và những đứa con của bạn luôn trong trạng thái mệt mỏi, tiêu cực, thì cứ giữ thói quen thở dài. Còn nếu không, hãy thay đổi ngay trước khi quá muộn.

Muốn biết đàn ông yêu bạn NHIỀU hay ÍT, hãy ‘soi’ kỹ 4 hành động sau, kết quả sẽ có ngay lập tức

Muốn biết đàn ông yêu bạn NHIỀU hay ÍT, hãy ‘soi’ kỹ 4 hành động sau, kết quả sẽ có ngay lập tức

Muốn biết đàn ông thương và yêu mình bao nhiêu, chỉ cần nhìn cách anh ấy cư xử, cách anh ấy thể hiện khi có mặt người khác là bạn có thể biết ngay.

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