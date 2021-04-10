Trở thành phụ nữ cuốn hút không khó, chỉ cần làm tốt 3 điều đầu tiên, riêng điều cuối thì ‘hên xui may rủi’

Phụ nữ yêu 10/04/2021 15:04

Để trở thành một người phụ nữ cuốn hút không phải là điều quá khó, chỉ cần bạn luôn giữ cho mình tâm hồn lạc quan, thư thái, luôn yêu bản thân bằng cách chăm chỉ tập thể dục, luôn làm mới kiến thức của mình thì còn lo gì mình kém thu hút so với những bông hoa khác chứ.

Phụ nữ lạc quan, yêu đời

Phụ nữ hơn nhau không phải ở dung mạo, ai trẻ hơn ai mà là ở thần thái và đẳng cấp. Dù thời gian không bỏ qua họ, nhưng tinh thần lạc quan trong đôi mắt, tâm thế vững vàng trong lối hành xử sẽ cho họ một bề ngoài luôn hấp dẫn, tươi trẻ.

Đến một độ tuổi, phụ nữ không thể thắng nổi thời gian, nhưng sẽ có thể hơn nhau ở tâm hồn phong phú, cách nhìn cuộc sống vui vẻ và nhiều điều mới mẻ.

Trở thành phụ nữ cuốn hút không khó, chỉ cần làm tốt 3 điều đầu tiên, riêng điều cuối thì ‘hên xui may rủi’ - Ảnh 1
Đến một độ tuổi, phụ nữ không thể thắng nổi thời gian, nhưng sẽ có thể hơn nhau ở tâm hồn phong phú và cách sống lạc quan - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ yêu thể thao

Người yêu sức khỏe của mình thì luôn tươi trẻ, căng tràn sức sống. Cơ thể cô ấy luôn khỏe khoắn, ánh nhìn của cô ấy lúc nào cũng tươi vui. Dù trẻ hay đã có tuổi thì phụ nữ yêu thể thao, biết tự chăm sóc sức khỏe của bản thân, dung mạo lúc nào cũng nổi bật hơn người khác.

Người phụ nữ cuốn hút có nét đẹp từ năng lượng dồi dào, sức khỏe tươi trẻ. Cơ thể không có mỡ thừa, cơ bắp được tập luyện nên luôn căng khỏe. Vì thế, người phụ nữ này hoàn toàn không sợ lão hóa, càng ngày càng trở nên thu hút trong mắt chồng.

Trở thành phụ nữ cuốn hút không khó, chỉ cần làm tốt 3 điều đầu tiên, riêng điều cuối thì ‘hên xui may rủi’ - Ảnh 2
Người phụ nữ yêu thể thao vì có sức khỏe dẻo dai mà dung mạo cũng nổi bật hơn người khác - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thích đọc sách, không ngừng học hỏi

Trang phục, son phấn có thể cho phụ nữ một vẻ bề ngoài hoàn hảo, che đi vết tích của thời gian. Nhưng thần thái trong cách cư xử, lối sống, phẩm hạnh, thì chỉ khi đọc sách và không ngừng học hỏi thì phụ nữ mới có được.

Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi mà vẫn giữ được tâm hồn cùng khối óc mới mẻ, tân tiến theo thời đại thì không bao giờ trông già đi được.

Trở thành phụ nữ cuốn hút không khó, chỉ cần làm tốt 3 điều đầu tiên, riêng điều cuối thì ‘hên xui may rủi’ - Ảnh 3
Nội tâm không ngừng phong phú, thì dung mạo cũng trở nên đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ được chồng yêu thương

Trong 4 điều để trở thành một người phụ nữ thu hút, 3 điều đầu tiên người phụ nữ có thể dễ dàng rèn luyện và đạt được. Duy chỉ có điều cuối cùng này lại phụ thuộc vào sự “hên xui may rủi” của số phận. Nếu may mắn, phụ nữ lấy được một người chồng biết yêu thương và chăm sóc thì cô ấy chắn hẳn sẽ rất xinh đẹp bởi không phải âu lo.

Trở thành phụ nữ cuốn hút không khó, chỉ cần làm tốt 3 điều đầu tiên, riêng điều cuối thì ‘hên xui may rủi’ - Ảnh 4
Không có thứ mỹ phẩm, trang sức nào có thể khiến phụ nữ rực rỡ suốt tháng năm bằng tình yêu của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Quả thật, không có thứ mỹ phẩm, trang sức nào có thể khiến phụ nữ rực rỡ suốt tháng năm bằng tình yêu của chồng. Dù có 40 hay 50 tuổi, phụ nữ chỉ cần được chồng thương yêu thì vẫn không sợ già, vẫn giữ được vẻ trẻ trung rạng ngời.

‘Bắt mạch’ tình cảm vợ chồng yêu sâu đậm hay ‘nhạt như nước ốc’ qua 3 câu hỏi sau

‘Bắt mạch’ tình cảm vợ chồng yêu sâu đậm hay ‘nhạt như nước ốc’ qua 3 câu hỏi sau

Tình cảm vợ chồng của hai bạn đang say đắm không rời hay lạnh nhạt, hờ hững ai lo người nấy, câu trả lời sẽ có qua 3 câu hỏi bên dưới.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ cuốn hút cách để cuốn hút trong mắt chồng cách để luôn xinh đẹp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 26 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 42 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này