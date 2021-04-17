Đàn ông chắc chắn ngoại tình khi người phụ nữ của mình suốt ngày làm những điều này

Phụ nữ yêu 17/04/2021 12:11

Sai lầm của phụ nữ chính là khiến đàn ông chán ngấy mình chỉ vì những thói quen tưởng chừng như vô hại hằng ngày nhưng rất khó nhận ra dưới đây.

Là phụ nữ, ai cũng muốn mình trở nên thật hoàn hảo và quyến rũ trong mắt đàn ông. Đôi khi chị em lại không nhận ra được dù mình cố gắng đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu không chú ý đến những sai lầm thường ngày rất dễ mắc phải cũng khiến chồng trở nên lạnh nhạt, ghét bỏ mình thêm mà thôi.

Phụ nữ luôn tỏ ra bất an thái quá

Sai lầm của phụ nữ khiến đàn ông mệt mỏi vì mình đó chính là tỏ ra bản thân lúc nào thiếu cảm giác an toàn, cần một người để hoàn thiện cuộc sống của mình, hơn hết là phụ thuộc quá mức vào chồng.

Biểu hiện của người phụ nữ cảm thấy bất an chính là hay có cảm giác người đàn ông đang lừa dối mình. Nếu anh ấy không về đúng giờ liền trở nên sốt ruột, liên tục gọi điện hỏi có chuyện xảy ra, có phải anh ấy đang đi với người phụ nữ khác quyến rũ, trẻ trung hơn mình hay không.

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Lo lắng thái quá sẽ khiến chồng trở nên chán nản - Ảnh minh họa: Internet

Chưa dừng lại ở đó, phụ nữ sẽ bắt đầu hành động, tìm mọi cách theo dõi như ngửi xem trên người chồng có mùi nước hoa, áo sơ mi có dính vết son, điện thoại còn lưu tin nhắn nào mơ ám hay không. Nghiêm trọng hơn, khi chồng mình chào hỏi hàng xóm là người khác phái, bạn cũng trở nên ghen tuông vô cớ.

Một số chị em thay vì tìm cách khắc phục nhược điểm của mình, họ chỉ biết tỏ ra bất an và tự ti về ngoại hình của bản thân như thừa cân, da đầy vết rạn, xuất hiện mấy vết nhăn trên mặt. Đàn ông thực sự yêu vợ họ sẽ chẳng để ý đến những điều này, nhưng nếu phụ nữ cứ làm quá vấn đề sẽ khiến người chồng trở nên khó chịu và rất phiền hà.

Xâm phạm không gian cá nhân của chồng

Dù là vợ chồng đi chăng nữa vẫn nên tôn trọng không gian cá nhân của đối phương. Không chỉ riêng phụ nữ mà người đàn ông đôi khi cũng muốn thu mình, tìm một khoảng không gian yên tĩnh để suy nghĩ về mối bận tâm trong lòng.

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Đừng bao giờ xâm phạm không gian cá nhân khi chồng chưa cho phép nếu không muốn nhận lại sự ghét bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Những lúc này phụ nữ cần phải tinh ý, hãy để anh ấy được một mình, không nên hỏi dồn dập về vấn đề anh ấy đang gặp phải. Vì làm thế chỉ khiến người đàn ông cảm thấy phiền phức và chán ngấy bạn thêm mà thôi.

Chỉ khi bạn nhẫn nại, đợi tâm trạng của người đàn ông trở nên khá hơn thì lúc đó bạn có thể nhẹ nhàng hỏi thăm. Sự an ủi chắc hẳn sẽ khiến anh ấy mở lòng và thêm yêu thương bạn hơn.

Dùng sự im lặng thay cho câu trả lời

Phụ nữ rất thích được người đàn ông của mình đọc được suy nghĩ, mong muốn của họ thông qua ánh mắt, cử chỉ thay vì phải nói ra. Nhưng không phải lúc nào nhu cầu này cũng được đáp ứng. Vì thế rất nhiều chị em chọn cách im lặng thể hiện sự tức giận của mình. Có thể, thời gian đầu cách làm này sẽ rất hiệu quả khi người đàn ông tìm cách lấy lòng dỗ ngọt bạn, nhưng về sau đây sẽ là lý do khiến đàn ông cảm thấy phiền phức, mệt mỏi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.

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Dùng sự im lặng thay cho câu trả lời không phải là cách hay để duy trì mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi phụ nữ hay suy diễn vô cớ, còn không hiểu nổi bản thân muốn gì, nên bạn hãy thông cảm nếu người đàn ông của mình có những lúc không tinh ý. Thay vì mang bộ mặt chán nản, duy trì sự im lặng hãy khiến đàn ông yêu và trân trọng mình hơn bằng cách thay đổi cảm xúc tích cực, lên tiếng bày tỏ để cùng nhau giải quyết vấn đề.

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Đàn ông yêu bằng giác quan, đàn bà yêu bằng cảm xúc. Không phải gượng ép, chỉ cần quan sát cách ôm hôn vợ của chồng trên giường là có thể nắm chắc mức độ cưng chiều mà chồng dành cho vợ.

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