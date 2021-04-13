7 dấu hiệu cho thấy đàn ông đã ‘cạn tình’, đàn bà khôn còn tiếc gì mà không ‘dứt áo ra đi’

Nếu còn yêu, chỉ cần bạn buồn bạn vui là anh ta đã có thể nhận ra ngay. Nhưng nếu hết yêu, những giọt nước mắt của bạn không còn nghĩa lý gì với anh ấy. Lúc này, những giọt nước mắt trở nên phiền hà, thậm chí họ sẽ bỏ chạy để không phải nhìn thấy. Nhưng nếu đàn ông thương bạn, anh ấy sẽ kiên nhẫn giúp bạn bình tĩnh lại, làm bạn thoải mái hơn.

Khi yêu, người ta sẽ luôn muốn dành cho đối phương những hành động tình cảm, ngọt ngào. Nhất là lúc chỉ có hai người, những cử chỉ dịu dàng, lãng mạn ấy là điều mà anh ấy không thể bỏ qua. Thế nhưng, khi đàn ông hết yêu thì những cử chỉ này từ anh ấy sẽ vơi dần. Dù là cái nắm tay nơi đông người cũng khiến anh ấy thấy khó chịu. Vì đã hết yêu thì đàn ông không muốn đụng chạm hay thể hiện gì với bạn nữa.

Tình yêu sẽ giúp bạn yêu luôn cả những điểm không hoàn hảo ở đối phương. Và nếu tình yêu không còn, bạn sẽ chỉ thấy những nhược điểm của bạn đời. Vì thế, với người đàn ông yêu thương bạn, anh ấy luôn thấy bạn đẹp, ngay cả khi bạn đầu bù tóc rối hay thậm bạn mập lên, trở nên xấu xí khi vừa sinh con xong.

Nếu yêu bạn, anh ấy sẽ tạo điều kiện cho bạn trở nên đẹp hơn, khỏe hơn như làm việc nhà, trông con để bạn đi tập gym, đi spa… Ngược lại, anh ấy chỉ có chê mà không có hành động nào để giúp bạn thì coi chừng, anh ấy đã hết yêu bạn. Ngay cả khi bạn có giảm cân, có một dung mạo hoàn toàn mới, anh ta vẫn sẽ không thấy vừa mắt.

Bàn tán điểm yếu của bạn với người ngoài

Phụ nữ có thói quen chia sẻ chuyện tình cảm, nhược điểm của đàn ông với bạn bè, trong khi đàn ông thì hoàn toàn ngược lại. Một người đàn ông quý trọng bạn sẽ không để ai biết những điểm chưa tốt ở bạn.

Nếu đàn ông bàn tán với bạn bè về khuyết điểm của bạn, thậm chí cười cợt thì hãy thôi hy vọng ở anh ta. Bởi người đàn ông này không tôn trọng bạn, cũng không đáng để bạn tin cậy.

Thái độ của anh ấy với thói quen, sở thích của bạn

Đàn ông khi yêu thương sẽ có sự yêu chiều với người phụ nữ của mình. Ngay cả khi những thói quen đó hoàn toàn trái ngược với sinh hoạt của anh ấy, bạn cũng sẽ thấy anh ấy tôn trọng và không quá khó chịu. Ngược lại, đàn ông cạn tình thì cái gì ở bạn cũng thấy “ngứa mắt”. Anh ta sẽ không còn thấy bạn dễ thương, thú vị nữa, chỉ thấy bạn phiền phức.

Đàn ông cạn tình thì cái gì ở bạn cũng thấy “ngứa mắt”, cũng khiến anh ta phiền não - Ảnh minh họa: Internet

Không để tâm những gì bạn nói

Theo nhiều nghiên cứu, trong các cuộc chuyện trò với phụ nữ, đàn ông chỉ có thể tập trung trong 6 phút đầu. Dù vậy, nếu còn tình cảm với bạn, họ sẽ nhớ những gì bạn nói trong những phút ngắn ngủi đó, thậm chí sẽ kiên nhẫn lắng nghe và ghi nhớ tất tần tật những gì bạn muốn và bạn thích.

Ngược lại, nếu đàn ông hết yêu bạn, họ sẽ không thể tập trung, và hoàn toàn quên ngay sau đó. Bởi vì khi cả hai trò chuyện đầu óc anh ấy đang ở tận một nơi khác, mà nơi đó hoàn toàn không có sự tồn tại của bạn.

Đàn ông yêu bạn sẽ chỉ chú ý đến bạn, biết bạn thích và ghét những gì - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông yêu bạn sẽ chỉ chú ý đến bạn. Đàn ông đã hết yêu bạn thì dù bạn có nói những gì, anh ấy cũng không thể nhớ

Không muốn giúp đỡ khi bạn cần

Khi đã hết tình cảm, đàn ông sẽ không có sự tình nguyện giúp đỡ đối phương. Dù là việc nhỏ nhất, nhưng tốn thời gian hay ảnh hưởng đến bản thân, anh ấy cũng tỏ ra khó chịu. Sự kiên nhẫn của đàn ông khi hết yêu hoàn toàn bằng 0. Vì thế, nếu bạn nhờ vả giúp đỡ mà chỉ nhận được sự khó chịu thì hãy nhìn thẳng vào tình cảm của đối phương.