Giải Golf Doanh Nhân Cup LP 2022: những điểm nhấn tiên phong cho mô hình giải Golf mới

Đời sống 13/01/2022 11:48

Với ba điểm nhấn tiên phong, giải Golf Doanh nhân Cup LP 2022 hy vọng sẽ đón nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các Golfer Doanh nhân và trở thành chuỗi sự kiện thường niên có dấu ấn của môn Golf tại Việt Nam.

Giải Golf Doanh Nhân Cup LP 2022: những điểm nhấn tiên phong cho mô hình giải Golf mới - Ảnh 1

Được biết, Giải Golf Doanh nhân Cup LP của LP Golf Club phối hợp cùng Time Universal và các đối tác tổ chức là giải đấu định kỳ dành cho các Golf thủ - những Doanh nhân, Nhà quản lý và Nhà đầu tư (được mời giới hạn). Giải này với mục tiêu tạo sân chơi giao lưu thể thao vui khoẻ, học hỏi kiến thức và kết nối kinh doanh.

Giải đầu tiên sẽ diễn ra vào sáng ngày 14/01/2022 tại Sân Golf Tân Sơn Nhất (TP.HCM) mở màn cho năm mới 2022 và chào năm cũ Tân Sửu.

Điểm nhấn đầu tiên của giải Golf Doanh nhân Cup LP chính là vai trò của người đội trưởng (Team Leader). Họ chính là thành viên của Ban tổ chức, đồng hành cùng sự kiện và có quyền mời, gắn kết và quản lý nhóm chơi của mình (tối đa là 8 Golfer). Điều này cũng giống vai trò của các Doanh nhân và Nhà lãnh đạo trong tổ chức của mình.

Để cổ vũ tinh thần thể thao lành mạnh và lan toả sự tích cực, giải Golf Doanh nhân Cup LP cũng hướng tới việc hạn chế tối đa việc “đánh độ” trong thi đấu như các giải Golf tại Việt Nam hiện nay.

Điểm nhấn thứ hai là khác với giải Golf khác thường các Golf thủ chỉ có đến sân thi đấu, các hoạt động giao lưu và kết nối chỉ dừng ở các nhóm nhỏ hoặc tiệc Gala sau khi thi đấu cũng sẽ khó giữ chân được đông đủ các Golfer. Còn tại các giải Golf Doanh nhân của LP Golf Club đều mở màn bằng hoạt động Golf Talks vào buổi sáng trước giờ ra sân. Tại đây các diễn giả vừa là Golf thủ cũng vừa là các Doanh nhân, Nhà lãnh đạo, Nhà đầu tư nổi tiếng, nhiều kinh nghiệm hoặc những gương mặt trẻ xuất sắc trong lĩnh vực của mình sẽ giao lưu chia sẻ các câu chuyện thành công và thất bại của mình.

Giải Golf Doanh Nhân Cup LP 2022: những điểm nhấn tiên phong cho mô hình giải Golf mới - Ảnh 2
Tiến sỹ Johnny Nguyễn Hoàng Hiệp (TGĐ Hitachi – Sunway Việt Nam)

Trong số đầu tiên của Golf Talks sẽ là chủ đề “Doanh nhân & Golf: Nguy và Cơ 2022” với sự xuất hiện của 3 khách mời: Tiến sỹ Johnny Nguyễn Hoàng Hiệp (TGĐ Hitachi – Sunway Việt Nam), ông Nathan Nguyễn Hoài Nam (Phó Chủ tịch & Đồng sáng lập Jio Health, Phó TGĐ Cityland) và Doanh nhân trẻ Lã Bích (TGĐ Princess Beauty) với sự điều phối của ông Phạm Minh Toàn (TGĐ Time Universal).

Giải Golf Doanh Nhân Cup LP 2022: những điểm nhấn tiên phong cho mô hình giải Golf mới - Ảnh 3
Ông Nathan Nguyễn Hoài Nam (Phó Chủ tịch & Đồng sáng lập Jio Health, Phó TGĐ Cityland)
Giải Golf Doanh Nhân Cup LP 2022: những điểm nhấn tiên phong cho mô hình giải Golf mới - Ảnh 4
Doanh nhân trẻ Lã Bích (TGĐ Princess Beauty)

Điểm nhấn thứ ba là giải cũng đề cao trách nhiệm xã hội của các Golfer. Trong sự kiện đầu tiên này, các golfer sẽ trích các nguồn thu từ vận động tài trợ cũng như ủng hộ từ các thành viên tham gia giải để thực hiện chuyến đi Công tác xã hội tại Cơ sở Bảo trợ Xã hội Tre Xanh thuộc Hội bảo trợ trẻ em TP.HCM, góp phần mang đến cái Tết ấm no cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Ban Tổ chức, ông Lê Sỹ Nhật - Chủ tịch Công ty Tân Bảo Sài Gòn chia sẻ, "Golf tại Việt Nam hiện nay là môn thể thao phổ biến của doanh nhân, họ chơi hằng tuần. Bởi bản thân môn thể thao này thể hiện phẩm chất, đạo đức và rèn luyện các kỹ năng của nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Giải golf Doanh Nhân - Cup LP 2022 lần này chúng tôi mang đến cho thành viên của mình những trải nghiệm liên quan giữa golf và người làm kinh doanh".

Với ba điểm nhấn tiên phong, giải Golf Doanh nhân Cup LP 2022 hy vọng sẽ đón nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các Golfer Doanh nhân và trở thành chuỗi sự kiện thường niên có dấu ấn của môn Golf tại Việt Nam.

- Liên hệ truyền thông: Ông Phạm Minh Toàn, điện thoại: 0977 011 116.

Email: toanpm@timevn.com

- Liên hệ đăng ký tham dự: Ông Lê Sỹ Nhật, điện thoại: 0903 435 944

- Liên hệ tài trợ: Bà Nguyễn Ngọc Tường Vân, điện thoại: 0936 043 768

 

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