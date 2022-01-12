Độc đáo: Túi xách sang trọng làm bằng vỏ cam - không những sang chảnh mà còn cực bắt mắt

Chuyện lạ 12/01/2022 16:33

Một nghệ nhân ẩm thực người Jordan - Omar Sartawi đã thiết kế một chiếc túi xách sang trọng bằng cách sử dụng vỏ cam.

Độc đáo: Túi xách sang trọng làm bằng vỏ cam - không những sang chảnh mà còn cực bắt mắt - Ảnh 1
Nghệ nhân ẩm thực người Jordan kiêm chuyên gia ẩm thực - Omar Sartawi đã thiết kế một chiếc túi xách sang trọng bằng cách sử dụng vỏ cam.

Một nghệ nhân ẩm thực người Jordan kiêm chuyên gia ẩm thực - Omar Sartawi đã thiết kế một chiếc túi xách sang trọng bằng cách sử dụng vỏ cam. Ý tưởng đằng sau sự sáng tạo thú vị này là tạo ra những sản phẩm sang trọng cao cấp nhưng cũng thân thiện với môi trường.

Omar giải thích các bước làm để tạo ra thành phẩm như trong một video. Anh ta mua vỏ cam và bắt đầu chế biến qua các công đoạn khác nhau trong hai tuần. Sau đó, anh ấy sử dụng một quy trình được gọi là thiết kế thông qua kỹ thuật số để đưa ra mẫu thiết kế mà anh ấy muốn và sau đó cắt nó bằng cách sử dụng tia laser.

Nghệ nhân ẩm thực cũng cho biết anh đã thiết kế khẩu trang và lều bằng vỏ cà tím. “Một trong những công việc mà tôi đang làm là sáng tạo vỏ của trái cây và rau quả theo những cách mới, sử dụng chúng như một chất liệu thân thiện với môi trường, biến chúng thành những thương hiệu xa xỉ. Chúng tôi có thể tạo ra những sản phẩm lộng lẫy với kiểu dáng hiện đại thông qua công nghệ sẵn có. Tôi đang sử dụng nó trong thời trang, phụ kiện, túi xách cao cấp và đồ nội thất ” lời của Omar được trích qua đoạn phỏng vấn với tờ Reuters.

Độc đáo: Túi xách sang trọng làm bằng vỏ cam - không những sang chảnh mà còn cực bắt mắt - Ảnh 2
Omar cũng cập nhập trên Instagram một vài hình ảnh về chiếc túi xách sang trọng mà mình thiết kế từ vỏ cam và cũng chia sẻ một số hình ảnh về sản phẩm trong quá trình chế tạo.

Cư dân mạng vô cùng ấn tượng và không ít những bình luận khen ngợi sự sáng tạo này.

“Rất hay và sáng tạo,” một người dùng mạng xã hội chia sẻ.

Một người dùng mạng khác bình luận, "Thiết kế rất thú vị!"

Còn bạn bạn nghĩ như thế nào?

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