Đôi tình nhân vào khách sạn sau 3 ngày phát hiện vật lạ trong ổ điện và khuyến cáo dành cho nhiều người

Một đôi tình nhân bước chân vào khách sạn và phát hiện một camera nhỏ như lỗ kim được lắp vào ổ cắm trước giường sau 3 ngày, Rốt cuộc do ai lắp vào đó? Đây là lời cảnh tỉnh cho nhiều cặp đôi thích đi khách sạn hay nhà nghỉ.

Vừa qua, tại Hàng Châu (Trung Quốc) đã nhận được báo án của một cặp đôi về việc họ bị quay lén. Chuyện là Tiểu Diệp đến Hàng Châu thăm bạn gái và cả hai cùng ở trong một khách sạn, chuẩn bị ở chung trong một năm tới. Sau 3 ngày ở khách sạn, hai người phát hiện có camera nhỏ quay hình giấu trong ổ cắm điện đối diện giường ngủ. Tiểu Diệp cho rằng máy quay này kết nối với mạng không dây trong phòng nên nhiều khả năng đang giám sát bọn họ được cung cấp điện bởi ổ cắm một cách tinh vi. Máy quay này đã quay lại hình ảnh của họ suốt 3 ngày qua tại phòng ngủ. Trả lời phỏng vấn của báo chí rằng lý do phát hiện camera giấu kín kia là trong lần nói chuyện cả hai đùa giỡn rằng ở trong khách sạn nhiều ngày vậy liệu có máy quay hình trong phòng hay không.

Cả Tiểu Diệp và bạn gái đều biết đến một ứng dụng có thể tìm ra camera trong phòng được dân mạng đề cử. Vừa cài đặt ứng dụng thì chương trình đã phát ra thông báo có máy quay hình trong phòng. Phát hiện ra điều gì đó không đúng, Tiểu Diệp bắt đầu kiểm tra phòng bằng cách tắt hết đèn chỉ mở đèn flash điện thoại thì phát hiện có camera nhỏ xíu nằm trong ổ cắm điện đối diện với giường ngủ của họ. Sau đó, Tiểu Diệp đã quyết định báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, họ đã tháo toàn bộ ổ điện và camera đi. Được biết chiếc máy quay nhỉ dùng băng keo đen dán vào bên trong ổ điện rất tinh vi nhưng không hề chứa thẻ nhớ lưu trữ. Tiểu Diệp cho rằng chiếc máy tự ý quay hình họ liên quan rất lớn đến an toàn quyền riêng tư và bảo mật hình ảnh của cặp đôi.

Quản lý của khách sạn là ông Vương đã xin lỗi Tiểu Diệp tại đồn cảnh sát còn đưa ra phương án bồi thường chính là miễn phí toàn bộ tiền phòng cho họ. Tuy nhiên, Tiểu Diệp cho rằng ngoài việc miễn phí tiền phòng thì còn muốn có một bản thỏa thuận rằng nếu như các video liên quan đến bọn họ xuất hiện trên internet thì khách sạn phải bồi thường tổn thất cho họ. Câu chuyện của Tiểu Diệp cũng đưa ra cho chúng ta khuyến cáo khi phải đi đến khách sạn thuê phòng cần phải đề cao cảnh giác về vấn đề riêng tư. Trước đó, công an Hàng Châu từng nhắc nhở rằng ổ cắm, thiết bị báo cháy, sữa tắm, hộp khăn giấy, bộ định tuyến hay các vật dụng khác trong khách sạn rất có thể có camera quay lén nên đề nghị khách khi vào phòng phải kiểm tra bằng điện thoại và đèn flash. Bạn phải tắt hết đèn phòng, tập trung quan sát các hướng và góc mà camera có thể được đặt như phòng tắm và gần giường ngủ. Đặc biệt đừng bỏ qua phòng tắm bởi camera chống thấm nước có thể giấu ở trong chai dầu gội, sữa tắm dung tích lớn. Hơn nữa hiện nay camera ngày càng nhỏ mà có khi còn khó phát hiện vì không còn nhấp nháy đèn nên có thể ẩn giấu trong đồng hồ, ổ cắm, quạt điện, máy lạnh,... Vì thế khi đến khách sạn bạn nên kiểm tra thật kĩ nhé!

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