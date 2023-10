Tiểu sử Midu - Cô nàng diễn viên, giảng viên và doanh nhân được nhiều người yêu mến 

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh ngày 05/10/1989, tại TP. Hồ Chí Minh. Cô sinh ra trong một gia đình có hai chị em, ba làm công an, mẹ làm nội trợ. Midu có một người em trai tên là Đặng Trung Hiếu sinh năm 1995. Anh chàng cũng rất tài giỏi và không kém gì cô nàng.

Vì sinh ra trong gia đình có ba làm công an nên từ nhỏ cô đã được cha mẹ định hướng sẽ theo ngành công an hoặc sẽ làm dược sĩ mở tiệm thuốc tây. Do đó, khi cô muốn theo đuổi nghệ thuật, bước chân vào showbiz gặp rất nhiều sự phản đối từ cha mẹ. Để chứng minh năng lực của mình cho bố mẹ thấy, cô đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều và đấu tranh cho đam mê của mình. Cô đã âm thầm dành dụm tiền ăn sáng để đi học vẽ. Sau đó quyết định đăng ký vào hai trường Đại học kiến trúc và Cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Kết quả là năm đó đỗ Á Khoa Đại học kiến trúc và thủ khoa Cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Vượt kết quả ngoài kỳ vọng nên bố mẹ của Midu cũng rất tự hào và xúc động về con gái.

Midu thông minh, xinh đẹp đậm chất "con nhà người ta"

Học giỏi, Midu còn có niềm đam mê với kinh doanh nên cô tham gia vào lĩnh vực này rất sớm. Ở thời điểm hiện tại, cô nàng trở thành hình mẫu đáng ngưỡng mộ mà các bạn trẻ noi theo.