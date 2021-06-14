Tiểu sử Midu - Cô nàng diễn viên, giảng viên và doanh nhân được nhiều người yêu mến 

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh ngày 05/10/1989, tại TP. Hồ Chí Minh. Cô sinh ra trong một gia đình có hai chị em, ba làm công an, mẹ làm nội trợ. Midu có một người em trai tên là Đặng Trung Hiếu sinh năm 1995. Anh chàng cũng rất tài giỏi và không kém gì cô nàng.

Sau 10 năm gia nhập làng giải trí , Midu ngày càng trưởng thành, vô cùng xinh đẹp và thành công. Cô được mệnh danh là mỹ nhân không tuổi vẫn luôn giữ hình tượng “ngọc nữ” nói không với scandal gây sốc, chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Gần đây, khi tham gia các chương trình gameshow, Midu được mọi người khen không ngớt lời và được gọi là “con nhà người ta” thông minh, tài giỏi và tư duy vô cùng sắc bén.

Học giỏi, Midu còn có niềm đam mê với kinh doanh nên cô tham gia vào lĩnh vực này rất sớm. Ở thời điểm hiện tại, cô nàng trở thành hình mẫu đáng ngưỡng mộ mà các bạn trẻ noi theo.

Vì sinh ra trong gia đình có ba làm công an nên từ nhỏ cô đã được cha mẹ định hướng sẽ theo ngành công an hoặc sẽ làm dược sĩ mở tiệm thuốc tây. Do đó, khi cô muốn theo đuổi nghệ thuật, bước chân vào showbiz gặp rất nhiều sự phản đối từ cha mẹ. Để chứng minh năng lực của mình cho bố mẹ thấy, cô đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều và đấu tranh cho đam mê của mình. Cô đã âm thầm dành dụm tiền ăn sáng để đi học vẽ. Sau đó quyết định đăng ký vào hai trường Đại học kiến trúc và Cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Kết quả là năm đó đỗ Á Khoa Đại học kiến trúc và thủ khoa Cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Vượt kết quả ngoài kỳ vọng nên bố mẹ của Midu cũng rất tự hào và xúc động về con gái.



Sự nghiệp trong làng giải trí Việt của Midu

Sự nghiệp nghệ thuật của Midu bắt đầu khi cô giành giải quán quân cuộc thi Hot V-teen 2007. Thời điểm ấy cư dân mạng nhớ tới cô với vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ. Hình ảnh của cô phủ sóng trên nhiều trang bìa báo teen. Cô cũng lọt vào mắt xanh của nhiều nhiếp ảnh gia và shop thời trang dành cho giới trẻ. Sau khi tạo dựng được danh tiếng, Midu tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Vào năm 2009. Midu tham gia bộ phim đầu tiên là “Những thiên thần áo trắng” đóng cùng với Miu Lê, Mai Phương, Nhã Phương… Mặc dù bộ phim này không được thành công lắm vì diễn xuất của các diễn viên còn hơi yếu.

Nhưng một năm sau, cô nàng đã tự tin đảm nhiệm vai chính trong bộ phim truyền hình dài tập mang tên “Cô nàng tóc rối”. Ở thời điểm ấy, giới chuyên môn cho rằng cô còn quá non trẻ để đảm nhiệm diễn viên chính cho một bộ phim dài tập. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực của bản thân, với lỗi diễn xuất tự nhiên Midu đã thể hiện tốt khả năng diễn xuất của mình.

Midu tham gia diễn xuất nhiều bộ phim nhưng chưa gây được tiếng vang

Những năm sau đó cũng cô tham gia đóng từ 1 đến 2 bộ phim. Một số tác phẩm có sự tham gia của cô và đạt được danh tiếng tốt như là Thiên mệnh anh hùng, 14 ngày đấu trí, Bí ẩn song sinh...

Vào năm 2016, Midu tham gia bộ phim 4 năm 2 chàng 1 tình yêu. Bộ phim này có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Harry Lu, Anh Tú, Hải Triều, Ngọc Trai… Sau đó vào năm 2018, Midu tiếp tục đóng cặp cùng Harry Lu trong bộ phim Tôi là Lụa. Lần này bộ phim nhận về rất nhiều lời sự chê bai bởi lồng ghép quá nhiều quảng cáo.

Trong năm 2019, người đẹp Sài thành tham gia vào bộ phim Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp đóng cặp cùng ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Đây là tác phẩm đầu tiên của điện ảnh Việt tiếp cận khái niệm “duyên âm” kỳ bí bằng câu chuyện tình yêu lãng mạn.

Có thể trong lĩnh vực diễn xuất thì Midu chưa gặt hái được nhiều sự thành công nhưng khi tham gia gameshow cô được rất nhiều người yêu mến. Bởi cô có lối giao tiếp, hành xử khéo léo, thông minh. Đặc biệt trong chương trình Nhanh như chớp, Midu đã xuất sắc 2 lần trả lời đúng 10 câu hỏi liên tiếp và nhận về 20 triệu đồng cho mỗi lần chơi. Điều này khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên, phải công nhận không hổ danh là Á khoa Đại học Kiến Trúc và thủ khoa Cao đẳng văn hóa nghệ thuật.

Midu là một cô gái vô cùng năng động, cô nàng năng nổ tham gia nhiều hoạt động khác như làm MC, đóng quảng cáo, làm người đại diện nhãn hàng… và hiện tại Midu còn làm giảng viên đại học. Hiện đang giảng dạy ngành Thiết kế thời trang của Khoa Kiến trúc Mỹ thuật - ĐH Công nghệ TP.HCM - Hutech.

Hiện nay Midu còn là giảng viên của trường Hutech

Khi đi dạy cô ăn mặc vô cùng giản dị, luôn đặt địa vị mình là một giảng viên và không để điều gì khác xen vào, tập trung dạy học trên giảng đường. Các sinh viên cũng hỗ trợ để cô ngày càng làm tốt công việc của mình.

Vừa hoạt động nghệ thuật vừa làm chủ lĩnh vực kinh doanh, đồng thời hoàn thành xuất sắc công việc giảng dạy, nhiêu đó thôi, Midu cũng làm bao người ngưỡng mộ rồi.

Thành công trong sự nghiệp nhưng tình duyên lại lận đận

Midu khá thành công trong sự nghiệp nghệ thuật và kinh doanh nhưng lại lận đận trong chuyện tình cảm. Mỹ nhân đất Sài thành có một mối tình khá ồn ào với đại gia Phan Thành. Cả hai yêu nhau kín tiếng.

Khi mọi người biết Midu đang trong mối quan hệ tình cảm với doanh nhân trẻ Phan Thành, ai nấy cũng đều ủng hộ. Bởi đây là cặp “trai tài gái sắc”, hơn nữa hoàn cảnh gia đình cũng rất môn đăng hộ đối.

Hai người cũng đã bí mật đính hôn tại một nhà hàng trên đường Lê Duẩn, quận 1, TP HCM, dự tính có một đám cưới trong tương lai không xa.

Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp cứ thế được diễn ra, Midu là cô dâu của Phan Thành. Nhưng vào năm 2015, Phan Thành bị hot girl Cà Mau là Thúy Vi tố cuộc tình vụng trộm của mình lên mạng xã hội. Thế là mọi chuyện vỡ lở, Midu và Phan Thành cũng chia tay trong im lặng. Cô nàng cũng không phát ngôn, không có xuất hiện trước công chúng.

Khá thành công trong sự nghiệp như Midu lại lận đận về tình duyên

Sau vụ ồn ào về tình ái với thiếu gia Phan Thành, Midu chọn cách sống với công việc và đam mê của mình. Cô cũng thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện và đi đóng phim. Mỗi lần cô xuất hiện đều làm các ống kính chú ý đến vì vẻ đẹp ngày càng thăng hạng. Hiện tại, cô đang rất thành công với những gì mà mình theo đuổi.

Ở tuổi 31, cô nàng vẫn độc thân, thành đạt và giàu có. Cô từng mua một lúc ba căn hộ hạng sang cho gia đình. Cô cũng sở hữu một xe Audi A4 trị giá 1,6 tỷ đồng và Mercedes giá 2 tỷ đồng. Cô cũng là một tín đồ hàng hiệu, khi sở hữu hàng loạt món đồ hiệu đắt giá đến từ những thương hiệu thời trang cao cấp nhất như Dior, Louis Vuitton, Chanel… Với khối tài sản kếch xù và cơ ngơi hoành tráng, Midu hoàn toàn có thể tự lo cho mình mà không cần tới đại gia nào.

Hiện nay, người đẹp sinh năm 1989 vẫn là hình mẫu của rất nhiều chàng trai. Cô cũng đưa ra tiêu chí bạn trai lý tưởng phải cao hơn 1,7m, có đạo đức tốt, chân thành, vui vẻ, hợp với tính cách của mình. Hy vọng sắp tới Midu sẽ sớm tìm được ý chung nhân phù hợp với mình.

Qua đây có thể thấy được Midu là “Ngọc nữ” của màn ảnh Việt. Không những xinh đẹp, thông minh lại còn là một doanh nhân thành đạt, tự tin, độc lập và mạnh mẽ trước mọi sóng gió cuộc đời.