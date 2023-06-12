Giá vàng hôm nay 12/6: Giảm mạnh khi vừa mở cửa tuần giao dịch

Đời sống 12/06/2023 09:45

Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước tiếp tục trầm lắng ngay khi vừa mở cửa giao dịch đầu tuần 12/6.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đầu tuần 12/6, giá vàng thế giới rớt 5 USD ngay khi vừa mở cửa giao dịch, giảm về 1.956 USD/ounce. Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm dù trước đó, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng kim loại quý sẽ duy trì đà tăng. 

Thị trường đang chờ đợi thông tin từ cuộc họp của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về chính sách lãi suất trong những ngày tới. Các nhà đầu tư kỳ vọng áp lực lạm phát giảm sẽ giúp FED cân nhắc tạm dừng lộ trình tăng lãi suất.

Giá vàng hôm nay 12/6: Giảm mạnh khi vừa mở cửa tuần giao dịch - Ảnh 1
Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước tiếp tục trầm lắng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Dù vậy, giới phân tích cho rằng giá vàng sẽ khó tăng mạnh cho đến khi chu kỳ tăng lãi suất của Mỹ kết thúc, và vùng giá 2.000 USD/ounce có thể là mốc phục hồi trong ngắn hạn của kim loại quý những ngày tới.

Trái với sự biến động mạnh của giá vàng thế giới đầu tuần, giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước tiếp tục trầm lắng. Lúc 9 giờ, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC mua vào 66,5 triệu đồng/lượng, bán ra 67,1 triệu đồng/lượng, ổn định so với hôm qua.

Dẫn nguồn tin từ báo Giáo dục Thủ đô, mặc dù vẫn có tâm lý lạc quan vững chắc trên thị trường, nhưng các nhà đầu tư bán lẻ cũng không mong đợi giá phá vỡ mức 2.000 USD/ounce. Các nhà đầu tư bán lẻ nhận thấy, kim loại quý sẽ kết thúc tuần tới quanh mức 1.992 USD/ounce.

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Giá vàng giảm nhẹ - Ảnh: Báo Giáo dục Thủ đô

Rủi ro ngắn hạn lớn nhất đối với vàng vẫn là quyết định chính sách tiền tệ của Fed. Các thị trường hiện đang kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất.

Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà phân tích đều dự báo giá vàng sẽ tăng cao trong những ngày tới. Christopher Vecchio, trưởng bộ phận ngoại hối và thị trường kỳ hạn của Tastylive.com, là một trong hai người dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần 12-16/6 với lý do Fed vẫn chưa hoàn thành việc tăng lãi suất vì chưa kiểm soát được lạm phát.

 

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