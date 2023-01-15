Trước đó, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về việc, vào khoảng 00 giờ 15 ngày 13/1, tại quán Hương Xuân - Sky, kinh doanh Karaoke, Massage, tẩm quất (phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn) xảy ra vụ việc có dấu hiệu của tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 14/1, Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ án giết người ở thành phố Từ Sơn và Nam Định.

Bởi vậy, khoảng 00 giờ 15 ngày 13/1, khi anh Th đang ngồi ở khu vực quầy bar của quán Hương Xuân – Sky, Tuấn sử dụng một khẩu súng ngắn (dạng súng M1911) bắn liên tiếp 2 phát đạn vào vùng đầu bên phải anh Th làm anh Th chết tại chỗ. Sau đó, Tuấn bỏ trốn đến nhà nghỉ Đức Dũng (thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Lê Nguyễn Minh Tuấn (SN 2003, trú tại thôn Quang Minh, xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) là nhân viên của quán Hương Xuân – Sky. Trong quá trình làm việc, Tuấn cho rằng anh Vũ Văn Th (SN 1990, trú tại Tổ 12, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) là quản lý quán thường xuyên gây áp lực, chửi mắng Tuấn.

Nghi phạm Lê Nguyễn Minh Tuấn trong lúc bị bắt. Ảnh: T.L.

Đối tượng Tuấn tại Cơ quan Công an (Ảnh: Tiền Phong)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 6 giờ ngày 13/1, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ được Tuấn, thu giữ 1 khẩu súng (M1911) và 11 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng; 3 con dao mũi nhọn.

Bước đầu Tuấn khai nhận hành vi phạm tội như trên. Đồng thời, Tuấn còn khai trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 12/1, tại đường liên xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, Tuấn còn dùng súng bắn 2 phát vào đầu anh Nguyễn Văn V (SN 2001 ở thôn Đồng Lạc, xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) làm anh V tử vong tại chỗ. Qua test nhanh xác định, Tuấn dương tính với ma túy tổng hợp.

Bình luận về vụ án mạng nghiêm trọng này, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp nhận định, hành vi của đối tượng dùng súng sát hại 2 người, đe dọa xâm hại tính mạng của nhiều người khác là đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của Tuấn thể hiện thái độ coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự nên sẽ bị xử lý hình sự về tội "Giết người" và tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra thì đối tượng đã sử dụng súng K54 để sát hại 2 nạn nhân. Đây là hành vi tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác nên Tuấn sẽ bị xử lý hình sự về tội "Giết người" theo khoản 1 (Điều 123, Bộ luật hình sự) với tình tiết định khung hình phạt là sử dụng hung khí nguy hiểm; sát hại từ 2 người trở lên nên khung hình phạt mà đối tượng này sẽ phải đối mặt là phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài tội danh trên thì đối tượng này còn có hành vi đe dọa giết người đối với một số người khác. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi này diễn biến như thế nào và hậu quả khiến nạn nhân sợ hãi ra sao. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy, Tuấn còn thực hiện hành vi đe dọa giết người với nhiều người khác khiến cho họ sợ hãi thì đối tượng này cũng có thể bị xử lý hình sự thêm một tội danh nữa là tội "Đe dọa giết người".

Theo quy định của pháp luật thì khẩu súng ngắn K54 là súng quân dụng, chỉ có lực lượng vũ trang mới được trang bị và sử dụng. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp được trang bị, sử dụng vũ khí quân dụng mà tự ý tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí quân dụng. Việc đối tượng này mua và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng là hành vi vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý hình sự. Với hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để sát hại người khác thì đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 304 (BLHS 2015).

Với việc thực hiện liền một lúc nhiều hành vi đặc biệt nghiêm trọng, nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như: Hành vi có tính chất côn đồ; sử dụng hung khí nguy hiểm; giết nhiều người nên đối tượng sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình.