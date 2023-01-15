Chuyển vùng đăng ký về Thanh Hóa, một chủ xe Camry bốc được biển số ôtô siêu "VIP" 888.88

Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận một công dân trên địa bàn TP Thanh Hóa khi đi đăng ký chuyển vùng cho chiếc xe ôtô Toyota Camry đã bấm được biển số 36A-888.88.
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Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 15-1, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận một công dân trên địa bàn TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa khi đi đăng ký chuyển vùng cho chiếc xe ôtô Toyota Camry đã bấm được biển số "siêu đẹp" 36A-888.88.
Theo đó, vào chiều ngày 13-1, một người đàn ông ở TP Thanh Hóa đã tới Đội đăng ký xe của Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa để làm thủ tục chuyển vùng cho chiếc Camry, sau khi hoàn thành các thủ tục, người này ra khu vực bấm biển và may mắn bấm được biển số ngũ quý 888.88.
Sau khi hoàn thành các thủ tục, người này ra khu vực bấm biển và may mắn bấm được biển số ngũ quý 8: 36A-888.88.
Theo quan niệm, số 8 là số một trong những số đẹp nhất của dãy số tự nhiên, vì thế nếu bốc được biển số ngũ quý thì vô cùng may mắn, nó sẽ giúp cho chủ nhân phát triển không ngừng, làm ăn thuận lợi.
Trước đó, vào ngày 10/5/2022, anh Lò Văn Thưởng (41 tuổi, ở xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) mang chiếc ôtô cũ nhãn hiệu Toyota Innova BKS 29A-118.94, được anh mua tại Hà Nội với giá 320 triệu đồng, đi đăng ký sang tên đổi chủ thì may mắn bấm được biển số 36A-777.77. Chỉ sau 1 đêm trúng biển ngũ quý, anh Thưởng đã bán lại chiếc ôtô với giá 700 triệu đồng.