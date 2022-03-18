Gấu Bông Teddy Món Quà Xinh Xắn - Ấm Áp Hoàn Hảo Cho Một Nửa Yêu Thương

Đời sống 18/03/2022 18:09

Để thể hiện tình yêu và sự quan tâm, chúng ta thường tặng nhau những món quà như thay lời muốn nói. Và quan trọng hơn hết đó là khi “Nhìn vật sẽ nhớ người”.

Gấu Bông Teddy Món Quà Xinh Xắn - Ấm Áp Hoàn Hảo Cho Một Nửa Yêu Thương - Ảnh 1
Gấu bông Teddy màu hồng

Một trong những món quà được giới trẻ vô cùng yêu thích, chính là những chú gấu bông Teddy đủ màu sắc, kích thước, kiểu dáng xinh yêu. 

Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thật chi tiết về ý nghĩa của những chú gấu bông teddy, qua bài viết với chủ đề:

Gấu Bông Teddy - Món Quà Xinh Xắn Ấm Áp Hoàn Hảo 

Cho Một Nửa Yêu Thương

Nếu bạn đang có ý định mua một chú gấu bông Teddy làm quà tặng và đang phân vẫn giữa vô vàng địa chỉ bán gấu bông thì Gấu Bông Mall là địa chỉ uy tín mà chúng tôi muốn gợi ý cho bạn.

Những lợi ích khi mua gấu bông Teddy tại Gaubongmall.com.

Gấu Bông Teddy Món Quà Xinh Xắn - Ấm Áp Hoàn Hảo Cho Một Nửa Yêu Thương - Ảnh 2
Gaubongmall.com địa chỉ bán gấu bông Teddy uy tín

Gấu bông Teddy tại Gấu Bông Mall đều là hàng nhập khẩu cao cấp, được gia công tại Thái Lan và Quảng Châu.

Bông gòn sử dụng là loại bông gòn 100% thiên nhiên, đạt các tiêu chuẩn về chất lượng và chứng nhận khử trùng, an toàn cho người sử dụng theo quy định của nhà nước. Chính điều đó đã giúp cho các chú gấu bông Teddy tai Gaubongmall.com có độ đàn hồi cao, khả năng kháng nước, cũng như khả năng giữ hình dáng rất bền.

Chất lượng vải và các phụ kiện đi kèm như nơ, áo, mắt, mũi đều rất mềm mại, tinh xảo và chắc chắn.

Mặc dù là hàng chính hãng và nhập khẩu 100%, nhưng giá của những chú gấu bông Teddy tại Gấu Bông Mall khá mềm giao động từ 140.000 đến 900.000 vnđ.

Gấu Bông Mall, chuyên cung cấp gấu bông Teddy với đầy đủ các loại lông như: lông xoắn hoa hồng, lông layer, lông tơ mịn, lông chỉ.

Đến với Gaubongmall.com bạn sẽ được hỗ trợ tư vấn bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và thấu hiểu tâm lý mọi lứa tuổi. Vì thế bạn sẽ có được những lời khuyên hữu ích trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất.

Đặc biệt các chú gấu bông Teddy được mua tại Gaubongmall.com sẽ có chính sách bảo hành chỉ may trọn đời và hút chân không miễn phí.

>>  Để dễ dàng tham khảo mẫu mã các loại gấu bông teddy, quý độc giả tìm hiểu qua đường dẫn: https://gaubongmall.com/gau-teddy 

Ý nghĩa của những chú gấu bông Teddy.

Gấu Bông Teddy Món Quà Xinh Xắn - Ấm Áp Hoàn Hảo Cho Một Nửa Yêu Thương - Ảnh 3
Hi! Teddy

Trước khi tặng một món quà nào đó, chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ về ý nghĩa của món quà mà mình chọn. Và những chú gấu bông Teddy cũng mang trên mình  sứ mệnh truyền tải những thông điệp vô cùng đáng yêu như sau:

Là lời tỏ tình ngọt ngào.

Nếu bạn đang crush một cô nàng xinh xắn và đã đến lúc, bạn không muốn mãi là đứa bạn thân, là anh trai mưa của cô ấy nữa thì hãy đến Gaubongmall.com và rinh ngay một bé Teddy xinh xắn làm quả tỏ tình với crush đi nhé!

Làm sao cô ấy có thể từ chối một chú gấu bông Teddy lông xù mềm mại, đôi mắt to tròn long lanh. Khoảnh khắc cô ấy nhận lấy chú gấu chính là khoảnh khắc bạn thoát kiếp FA nhàm chán rồi đấy. Bởi vì gấu bông Teddy là biểu tượng cho một lời tỏ tình trong sáng và ngọt ngào!

Là biểu tượng cho một tình yêu chân thành, ấm áp.

Tình yêu là một loại cảm xúc vì thế nếu bạn không chăm sóc và nuôi dưỡng thì cảm xúc đó sẽ nhạt dần và biến mất. Những món quà xinh xắn, bất ngờ sẽ là gia vị tuyệt vời cho tình yêu của bạn thêm nồng thắm. Bên cạnh những bó hoa thì một chú gấu bông Teddy sẽ là gợi ý tuyệt vời dành cho bạn.

Với thông điệp thể hiện cho một tình yêu chân thành, ấm áp. Bạn mong muốn rằng mỗi khi nhìn thấy gấu Teddy cô ấy sẽ như nhìn thấy bạn, luôn bên cạnh, quan tâm, lắng nghe và trao cho cô ấy những cái ôm thật ấm áp thay bạn, khi bạn không ở bên.

Biểu tượng cho tình bạn tri kỷ.

Bạn tin được không? Một chú gấu bông lại là biểu tượng cho một tình bạn tri kỷ. Nhưng điều đó hoàn toàn có căn cứ. Bởi vì gấu bông Teddy hội tụ đầy đủ những tố chất của một người bạn tri kỷ đúng nghĩa đó là: luôn lắng nghe bạn vô điều kiện, cho dù bạn giận dỗi, cho dù bạn to tiếng, bạn la mắng khóc lóc … thì người bạn gấu này vẫn luôn kiên nhẫn ở bên bạn, thay chiếc khăn tay lau những giọt nước mắt cho bạn.

Cho dù bạn đi đâu, thì người bạn gấu vẫn mãi ở đó và đợi bạn, là nơi bạn có thể tựa vào những khi mệt mỏi, là người giữ cho bạn những điều bí mật và thầm kín nhất.

Gaubongmall.com hân hạnh là nơi kết nối những người bạn tri kỷ chưa tìm được nhau.

Bảng giá gấu bông Teddy tham khảo.

Gấu bông Teddy nhập khẩu có nhiều mẫu mã, hình dạng và màu sắc khác nhau cho bạn lựa chọn. Mỗi loại có giá thành cao thấp khác nhau, sau đây là một số mẫu gấu bông Teddy kèm giá tại Gaubongmall.com cho bạn tham khảo:

Gấu bông Teddy 0.8 m: 99 nghìn đồng.

Gấu bông Teddy 1 m: 199 nghìn đồng.

Gấu bông Teddy 1m2: 299 nghìn đồng.

Gấu bông Teddy 1m4: 440 nghìn đồng.

Gấu bông Teddy 1m8: 890 nghìn đồng.

Kết luận

Gaubongmall.com là đơn vị phân phối gấu bông Teddy uy tín được người tiêu dùng bình chọn và nhiều đánh giá tích cực. Hãy cùng Gaubongmall.com viết tiếp câu chuyện tình yêu đầy nắng và ngọt ngào của bạn nhé!

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Từ khóa:   Quà tặng Gấu bông Gấu Teddy

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