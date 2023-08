Cày phim, làm việc hóng drama với những chiếc laptop mỏng nhẹ đến từ microsoft

Laptop siêu mỏng nhẹ mang đi khắp nơi

Những chiếc surface có thể phục vụ bạn từ trên giường đến những không gian có thể chill như quán cafe, thiết kế mỏng nhẹ và gọn gàng có thể bỏ vào túi xách một cách đễ dàng và vừa vặn trong cốp xe của bạn.

Được hỗ trợ bởi hệ điều hành Windows 11 mới nhất. Màn hình 13 inches với tần số làm mới lên đến 120Hz giúp bạn tương tác tốt hơn, mượt mà và chính xác hơn.

Cụ thể, dòng thiết bị này trọng lượng khoảng 1.96 lb (891 gram) và kích thước 287mm x 208mm x 9.3mm, nặng hơn 0,26 pound (118g) khi so sánh với Pro X và dày hơn 1mm so sánh với Pro 7 / Pro 7 Plus.

So sánh Surface pro 8 với Surface Pro X , Nhờ mức giá thấp hơn, hiệu năng không quá chênh lệch, kích thước nhỏ gọn và thời lượng pin dài. Phiên bản chỉ hỗ trợ wifi có giá khoảng 899$ của Surface Pro X có thể sẽ trở thành một sự thay thế hợp lý cho SKU chạy Core i3 của Pro 8

Laptop đa năng từ giường đến văn phòng

Bạn thích cày phim ngày cuối tuần hay mang đến cả cuộc họp thì Surface Pro X là lựa chọn mới nhất. Sản phẩm có trọng lượng siêu nhẹ nhàng, màn hình cảm ứng sáng đẹp, bàn phím tháo rời và viết vẽ được lên màn hình bằng bút stylus siêu hay ho.

Thiết kế magie giúp Surface Pro X có trọng lượng nhẹ và thanh lịch. Chân đế phía sau lưng khiến chiếc tablet 2 trong 1 này có thể đứng trên mọi mặt phẳng.

Nếu bạn cần một thiết bị nhỏ gọn có những cổng kết nối tiện ích thì Surface Pro X sẽ là sự lựa chọn hàng đầu. Có cổng USB-A để phù hợp kết nối với thiết bị cũ hơn và các thiết bị ngoại vi như bàn phím, drive,… Ngoài ra, còn có cổng USB Type để kết nối với màn hình.

Đây là một mẫu laptop đa năng có thể sẽ là trải nghiệm tốt cho chị em.

Surface book cảm nhận từ sự hiện đại của tương lai.

Nếu bạn yêu thích công việc đồ họa và cần một sản phẩm có thiết kế độc lạ thì đây là một sự lựa chọn phù hợp.

Hiệu năng cực khủng có thể xử lý phần mềm liên quan đến đồ họa, kiến trúc.

Bàn phím có thể gắn ngược 180 độ để tạo thành góc nghiêng để thực hiện thao tác vẽ bằng Surface Pen.

Và bàn phím có thể tháo rời khi không có nhu cầu sử dụng.

Ngoài ra với hiệu năng hiện tại nó có thể chiến được một số game để giải trí sau giờ làm việc.

5 sự tiện lợi microsoft surface

Dễ dàng di chuyển, công tác

Với Microsoft Surface Pro, bạn có thể thực hiện chuyến công tác đó, cho dù bạn đang di chuyển bằng ô tô, máy bay hay tàu hỏa mà không cần thêm bất kỳ trọng lượng nào và với không gian hạn chế được yêu cầu trong vali hoặc hành lý mang theo.

Microsoft Surface Pen & Ink Experience

Surface Pen thậm chí còn thân thiện với bút hơn với các tính năng và cập nhật Windows 10 mới. Surface Pen cho cảm giác tốt như bút trên giấy; có độ chính xác với 4.096 điểm phản hồi khi chạm nhẹ nhất.

Cải thiện màn hình

Các thiết bị Microsoft Surface Pro mới được trang bị một trong những màn hình kính viền mỏng nhất. Màn hình mới nhất quán hơn với ít ánh sáng tràn hơn. Màu sắc trông sắc nét hơn trên màn hình mới và hiện có các cấu hình màu như sRGB, DCI-P3 và cài đặt Sống động, mà các chuyên gia đồ họa yêu thích.

Tuổi thọ pin lâu hơn

Bạn có biết rằng thời gian bay từ Sydney đến Los Angeles và thời lượng pin của Microsoft Surface Pro mới là như nhau không? Máy tính bảng linh hoạt nhất cung cấp cho bạn thời lượng pin lên đến 13,5 giờ và cho phép bạn làm việc trong dự án của mình trong khi bạn đang ở trên bầu trời.

Tối ưu hóa phần mềm giúp tăng năng suất

Thiết kế của Microsoft Surface Pro đã được tối ưu hóa để chạy Office 365 và nhiều tính năng khác trên windows 10 một cách hiệu quả nhất có thể. Một trong những tính năng hiệu quả nhất là triển khai Cortana - trợ lý cá nhân của Microsoft. Cortana phản hồi lệnh thoại và các công cụ mới được tích hợp trong Edge.