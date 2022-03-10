Đã có giám định thương tật của nữ sinh lớp 8 bị bố của bạn học đánh dã man giữa đường

Xã hội 10/03/2022 15:14

Theo mẹ của nữ sinh lớp 8 bị bố của bạn học đánh, cơ quan điều tra đã có kết quả giám định tỉ lệ thương tích ban đầu của con gái chị.

Theo báo Dân Việt đưa tin, ngày 10/3, Trung tá Đỗ Ngọc Lễ - Phó trưởng Công an huyện Thái Thuỵ (Thái Bình) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện vẫn đang thụ lý, giải quyết sự việc nữ sinh lớp 8 bị bố của bạn học chặn đánh giữa đường theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

“Chúng tôi mới giám định tỉ lệ thương tật của nạn nhân tạm thời thôi vì lúc đó cháu còn đang điều trị. Sau đó, chúng tôi sẽ giám định bổ sung lại lần nữa rồi sẽ đưa ra các bước tiếp theo”, trung tá Lễ nói.

Chị Phùng Thị Kim Tuyến (mẹ của nữ sinh lớp 8 bị đánh, ở xã Thuỵ Ninh, Thái Thuỵ, Thái Bình) cho biết, chiều 9/3, gia đình chị đã lên Công an huyện Thái Thuỵ làm việc với cơ quan điều tra về sự việc con gái chị là cháu N.P.A. bị phụ huynh của bạn đánh chấn thương sọ não.

Đã có giám định thương tật của nữ sinh lớp 8 bị bố của bạn học đánh dã man giữa đường - Ảnh 1
Nữ sinh lớp 8 bị bố của bạn học đánh phải nhập viện - Ảnh: Dân Việt

Theo chị Tuyến, cơ quan điều tra đã có kết quả giám định tỉ lệ thương tích ban đầu của con gái chị là 2%. Hiện cơ quan công an đang yêu cầu gia đình làm đơn và sẽ làm giám định tỉ lệ thương tật bổ sung cho con gái chị.

 

“Hiện tại, sức khoẻ con gái tôi đã ổn định hơn trước, gia đình đã cho cháu trở lại trường để đi học. Tuy nhiên, khi về nhà cháu vẫn sợ hãi, khép mình hay ngồi ở một góc. Tôi lo sợ con gái vẫn bị ảnh hưởng tâm lý nên đã nhờ bạn học cạnh nhà cháu sang chơi, nói chuyện cho cháu thoải mái đầu óc” - chị Tuyến nói.

Chị Tuyến cũng cho biết thêm, kể từ khi xảy ra sự việc đến nay, người gây thương tích cho P.A là ông Phạm Khắc Duẩn (38 tuổi, trú thôn Hệ, xã Thụy Ninh) - là phụ huynh em P.T.P.L. bạn học cùng lớp với con chị có cùng nhà trường đến 2 lần rồi thôi. Gia đình họ cũng muốn để cơ quan pháp luật vào cuộc. Hiện, gia đình chị Tuyến đang chờ chồng chị về để giải quyết các bước tiếp theo.

Đã có giám định thương tật của nữ sinh lớp 8 bị bố của bạn học đánh dã man giữa đường - Ảnh 2
Camera ghi lại diễn biến bố nữ sinh đánh bạn cùng lớp của con gái - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, theo báo Người Lao động đưa tin, theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 5/2, tại xã Thụy Ninh, huyện Thái Thuy, ông P.K.D. (38 tuổi, là phụ huynh em P.T.P.L.) đã chặn đường để đánh em N.P.A. Nguyên nhân dẫn tới sự việc trên được xác định vào dịp Tết Nguyên Đán, 2 em học sinh lên mạng xã hội nói xấu nhau và xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, N.P.A. dẫn bạn đến nhà P.T.P.L. "nói chuyện" thì 2 bên xảy ra xô xát, đánh nhau. Khi về đến nhà, biết chuyện, ông D. liền lái ôtô chở con gái đuổi theo nhóm bạn kia và chặn đánh em N.P.A. tại khu vực chợ Hệ, xã Thụy Ninh.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy khẩn trương vào cuộc phối hợp cùng nhà trường, gia đình, các cơ quan chức năng tiến hành động viên, thăm hỏi nữ sinh bị đánh.

Vụ nữ sinh lớp 8 bị bố bạn học hành hung: Nạn nhân vẫn hoảng loạn, mê sảng, la hét nửa đêm

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Sau khi bị bố bạn học hành hung dẫn đến chấn thương sọ não, đa tổn thương, nạn nhân trong vụ việc hiện đang trong tình trạng hoảng loạn, ám ảnh, nửa đêm la hét, xin được tha thứ.

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