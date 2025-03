Dự báo thời tiết ngày mai 6/3/2025: Bắc Bộ trời chuyển rét, Nam Bộ vẫn nóng bức

Từ đêm 5/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, có nơi rét đậm, vùng núi, trung du phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Từ khoảng đêm 6/3, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C, Quảng Bình đến Huế phổ biến 16-19 độ C.