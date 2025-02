Dự báo thời tiết ngày mai 27/2/2025: Miền Bắc dứt mưa, miền Nam nắng nóng

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa rét ở miền Bắc sẽ duy trì hết đêm nay và sáng mai. Từ trưa và chiều mai mưa giảm, nhiệt độ tăng dần. Từ ngày 27/2, nền nhiệt khu vực này tăng 9 - 10 độ C, trời chuyển nắng về trưa và chiều. Tại Hà Nội, từ 27/2, nhiệt độ cao nhất tăng lên 23 độ C, sang đầu tháng 3, nhiệt độ cao nhất tăng lên 27 - 28 độ C.

Cụ thể, cơ quan khí tượng đưa ra thông tin dự báo thời tiết 10 ngày tới. Ngày 27-28/2, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.