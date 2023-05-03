Chỉ trong 5 ngày lễ, tình hình giao thông trong nước diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, ùn tắc giao thông nặng nề, vi phạm lên đến gần 50.000 trường hợp.

Theo Tạp chí Giao thông Vận tải, Lãnh đạo CSGT thông tin cụ thể, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay (từ 29/4 đến ngày 3/5/2023), toàn quốc xảy ra vụ 129 TNGT, làm chết 67 người, bị thương 90 người. So với 5 ngày cùng kỳ năm 2022, giảm 9 vụ (-6,5%), giảm 5 người chết (-6,9%), giảm 16 người bị thương (-15,1%). Trong đó, tuyến đường bộ xảy ra 125 vụ TNGT, làm chết 64 người, bị thương 90 người; so với 5 ngày cùng kỳ năm 2022, giảm 11 vụ, giảm 7 người chết, giảm 16 người bị thương.

Tuyến đường sắt xảy ra 4 vụ TNGT, làm chết 3 người; so với 5 ngày cùng kỳ năm 2022 tăng 2 vụ, tăng 2 người chết, số người bị thương không tăng, không giảm. Tuyến đường thủy không xảy ra TNGT; so với 5 ngày cùng kỳ năm 2022, số vụ, số người chết, số người bị thương không tăng, không giảm.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 129 tai nạn giao thông, làm chết 67 người, bị thương 90 người - Ảnh: VOV Về tình hình hoạt động giao thông và ùn tắc giao thông (tính từ chiều ngày 28/4/2023 đến 12h ngày 3/5/2023), theo Cục CSGT trên cả nước cơ bản được đảm bảo, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào các ngày trước (28 và 29/4/2023) và sau kỳ nghỉ lễ (02/5/2023) do nhân dân về quê, đi du lịch và ngược lại, trên một số tuyến chính cửa ngõ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, cầu Rạch Miễu (nối Tiền Giang và Bến Tre), cầu Phú Cường (nối TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) bị ùn tắc. Lực lượng CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án đã đề ra. Về công tác phòng chống đua xe trái phép, lực lượng CSGT các địa phương đã chủ động có phương án, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, không để xảy ra đua xe trái phép trong dịp nghỉ lễ. Điển hình như: TP Hồ Chí Minh đã tổ chức phối hợp với Công an cơ sở kiểm tra các cơ sở sửa xe, lò "độ chế" xe mô tô, đã phát hiện, xử lý 77 xe đang sửa chữa, 1 xe dùng để đua, 20 xe có dấu hiệu thay đổi kết cấu, 28 xe không xuất trình được giấy đăng ký; tạm giữ 60 động cơ và nhiều linh kiện phục vụ "độ chế" xe; Công an TP Hà Nội xử lý 44 trường hợp, CSGT Hòa Bình xử lý 35 trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe môtô không gắn biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng, nẹt pô… Theo thông tin từ VOV, trên đường bộ, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 49.371 trường hợp vi phạm, phạt tiền 107 tỷ 652,6 triệu đồng, tạm giữ 847 xe ô tô, 20.067 xe mô tô và 210 phương tiện khác; tước 11.033 giấy phép lái xe. Lực lượng Cục CSGT (Bộ Công an) và CSGT Hà Nội ứng trực đảm bảo trật tự ATGT trong ngày cuối kì nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh: Tạp chí Giao thông Vận tải Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 15.852 trường hợp (t/h); vi phạm về tốc độ 10.649 t/h; chở hàng quá tải trọng 489 t/h; quá khổ giới hạn 106 t/h; tự ý cải tạo phương tiện 26 t/h; vi phạm ma túy 33 t/h; chở quá số người quy định 867 t/h. Trên các tuyến cao tốc, kiểm tra, lập biên bản 552 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1 tỷ 193,6 triệu đồng, tước GPLX 119 trường hợp; tước phù hiệu 6 t/h; tạm giữ 21 phương tiện. Lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 567 trường hợp vi phạm, phạt tiền 832 triệu đồng, tước giấy phép, chứng chỉ chuyên môn 2 t/h. CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 34 trường hợp vi phạm, phạt tiền 16 triệu đồng.

16 người thiệt mạng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ do tai nạn giao thông Chỉ trong ngày 29/4, 32 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tiếp xảy ra, khiến 16 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

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