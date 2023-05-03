Ô tô bất ngờ vọt ga tông 2 người đi bộ tử vong, người dân truy đuổi tài xế bỏ trốn sau tai nạn

Đời sống 03/05/2023 08:28

Theo camera hành trình và những người dân chứng kiến vụ tai nạn, chiếc xe ôtô chạy tới tốc độ nhanh, có dấu hiệu không bình thường

Trao đổi với Tuổi Trẻ, chiều ngày 2/5, một lãnh đạo UBND xã Lê Lợi cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 10 làm hai người đi bộ chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, trưa 2/5, ông Bùi Duy Chinh (67 tuổi, đang trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) điều khiển ô tô chở theo vợ và mẹ già chạy trên tuyến quốc lộ 10 theo hướng từ tỉnh Thái Bình đi TP. Hải Phòng. Khi đến địa bàn xã Lê Lợi, huyện An Dương thì chiếc xe bất ngờ vọt ga tăng tốc bất thường, tông mạnh vào hai người đang đi bộ khiến cả hai nằm bất động tại hiện trường.

Chiếc ô tô gây tai nạn chỉ dừng lại sau khi chạy khoảng 3km và bị người dân khu vực truy đuổi. Hai nạn nhân chết tại chỗ được xác định là anh Hà Thiên Lộc (30 tuổi, quê tỉnh Kon Tum) và anh Nguyễn Khánh (37 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Tràng Duệ.

Ô tô bất ngờ vọt ga tông 2 người đi bộ tử vong, người dân truy đuổi tài xế bỏ trốn sau tai nạn - Ảnh 1

Chiếc xe ôtô trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong - Ảnh: Người Lao động

Tại hiện trường, hai nạn nhân nằm cách nhau chừng 10m, sát lề quốc lộ 10. Xe gây tai nạn bị hư hỏng phần đầu, lốp bánh trước phía ghế lái rách tươm chỉ trơ lại vành xe và gương chiếu hậu bị gãy. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên quốc lộ 10 đường thông thoáng, trời không mưa.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện An Dương đã lấy lời khai tài xế cũng như kiểm tra không phát hiện có nồng độ cồn hay chất ma túy. Khai nhận bước đầu, tài xế Bùi Duy Chinh cho biết do lốp trước bị nổ nên đã không làm chủ được phương tiện.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, qua camera hành trình và những người dân chứng kiến vụ việc, trước khi lao vào 2 nạn nhân, xe ôtô trên chạy với tốc độ nhanh, có dấu hiệu không bình thường.

Hiện, Công an huyện An Dương cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

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