Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2023, người lao động được nghỉ liên tiếp 4 ngày

Đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo hướng dẫn tại Công văn 8056/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ, dịp lễ Quốc khánh năm 2023, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ từ thứ Sáu (ngày 1/9) đến hết thứ Hai (ngày 4/9).

Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định của Bộ luật Lao động.

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Đối với người lao động không phải là công chức, viên chức, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Quốc khánh 2/9/2023, người lao động được nghỉ 4 ngày - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo đó, người lao động được nghỉ thứ bảy ngày 2/9, và lựa chọn 1 trong 2 ngày: thứ Sáu ngày 1/9 hoặc Chủ nhật ngày 3/9.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết, người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định của Bộ luật Lao động.

Dẫn tin từ báo Dân Trí, người lao động nếu làm thêm giờ, làm việc ban đêm vào kỳ nghỉ lễ, Tết hưởng lương ít nhất bằng 300%, chưa bao gồm tiền lương làm việc ngày này.

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được nghỉ thêm một ngày Tết cổ truyền và một ngày Quốc khánh của nước họ.

Trước đó, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người lao động đã được nghỉ 5 ngày liên tiếp do ngày 30/4, 1/5 liền kề với dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Như vậy, trong năm 2023 người lao động có 3 dịp nghỉ dài ngày là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (7 ngày); Giỗ tổ Hùng Vương, 30/3 và 1/5 (5 ngày), Quốc khánh 2/9 (4 ngày).

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