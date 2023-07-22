Dịp lễ Quốc khánh ngày 2/9 năm nay trùng ngày nghỉ cuối tuần, nên người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 1 – 4/9/2023.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Chính phủ đã có văn bản đồng ý với phương án lễ Quốc khánh năm nay của đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH). Theo đó, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục.

Cụ thể, người lao động khu vực nhà nước nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu (ngày 1/9) đến hết thứ Hai (ngày 4/9). Trong đó, nghỉ lễ Quốc khánh ngày 1 - 2/9, do ngày 2/9 trùng vào thứ Bảy (ngày nghỉ hằng tuần) nên người lao động được nghỉ bù thêm thứ Hai (ngày 4/9).

Dịp lễ Quốc khánh 2/9/2023: Chính thức nghỉ 4 ngày liên tiếp - Ảnh: Báo Tiền Phong

Với lịch nghỉ trên, Bộ LĐ-TB&XH đánh giá, sẽ đảm bảo hài hoà số ngày nghỉ và không trùng với ngày khai giảng năm học mới (ngày 5/9).

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân trong thời gian nghỉ Quốc khánh 2/9 năm 2023.

Dịp lễ Quốc khánh ngày 2/9 năm nay trùng ngày nghỉ cuối tuần, nên người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 1 – 4/9/2023 - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời Sống

Đối với người lao động không phải là công chức, viên chức, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Theo đó, người lao động được nghỉ thứ bảy ngày 2/9, và lựa chọn 1 trong 2 ngày: thứ sáu ngày 1/9 hoặc chủ nhật ngày 3/9.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết, người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định của Bộ luật Lao động.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2023, người lao động được nghỉ liên tiếp 4 ngày Đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định của Bộ luật Lao động.

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