Ngày 31/10, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một thanh niên trong phòng trọ vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng ngày 31/10, công an địa phương nhận được tin báo về việc một thanh niên tử vong trong phòng trọ ở đường D5, phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) nên lập tức đến hiện trường.

Làm việc với cơ quan chức năng, một thanh niên cho biết, sáng nay khi thức dậy để đi làm đã gọi bạn cùng phòng nhưng không thấy cử động. Người này đi tới kiểm tra và phát hiện bạn chung phòng trọ đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh L.V.D. (SN 2002, quê tỉnh Đồng Tháp), làm công nhân và ở trọ tại địa chỉ kể trên.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân được chuyển tới nhà xác để chờ làm thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 15/3, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân vụ một cô gái chết treo cổ trong phòng trọ.

Nạn nhân là chị L.N.D (22 tuổi, quê Sóc Trăng, công nhân), đang thuê trọ sống trên đường Thuận Giao 20, phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Sáng cùng ngày, anh rể và chị gái của cô này không thấy cô đi làm nên qua phòng trọ tìm.

Tại đây, họ phát hiện cửa phòng khoá trong, gọi nhiều lần nhưng không thấy em gái ra mở, người anh rể nhìn qua khe cửa thì tá hoả phát hiện người em đã treo cổ trong phòng.

Nghe hô hoán, người dân tới hỗ trợ phá cửa vào trong nhưng nạn nhân đã chết.

Nhận tin báo, Công an TP Thuận An đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Người chị gái cho biết, lâu nay cô em gái vẫn vui vẻ, không có gì bất thường.

