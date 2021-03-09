Đắp mặt nạ chuối có tác dụng gì? Có nên đắp thường xuyên không?

Chuối được biết đến là loại quả thơm ngon, bổ dưỡng và vô cùng quen thuộc với mọi gia đình. Bên cạnh đó, chuối còn được sử dụng phổ biến bởi có rất nhiều công dụng làm đẹp da. Đặc biệt, đối với những ai sở hữu làn da nhiều dầu và dễ nổi mụn thì đừng bỏ qua cách làm đẹp bằng mặt nạ chuối. Mặt nạ chuối rất dễ làm và có tác dụng hỗ trợ điều tiết bã nhờn, giảm mụn sưng viêm siêu tốt. Vậy đắp mặt nạ chuối có tác dụng gì và có nên đắp thường xuyên không? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Cách tốt nhất để hấp thụ các dưỡng chất của chuối là ăn, khi đó cơ thể sẽ trực tiếp nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết. Tuy nhiên, chuối có chứa hàm lượng calo khá cao, có thể không phù hợp với một số người. Bạn có thể đắp mặt nạ chuối để cung cấp dinh dưỡng cho da, vừa rẻ tiền lại đảm bảo an toàn.

Để tìm hiểu đắp mặt nạ chuối có tác dụng gì thì trước tiên chúng ta cần biết được công dụng của chuối. Như mọi người đều biết thì chuối là một trong những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe , rất giàu các khoáng chất như kẽm, sắt và các loại vitamin A, B, C, E. Ăn nhiều chuối sẽ giúp tăng cường sức khỏe, giữ dáng, đẹp da, đặc biệt là rất tốt cho những bạn nhiều mụn hay da có dấu hiệu lão hóa.

Với những dưỡng chất đã kể trên, việc đắp mặt nạ chuối sẽ giúp giữ ẩm cho làn da khô rất tốt, ngăn ngừa xuất hiện nếp nhăn, lão hóa sớm, thâm nám. Mang đến cho bạn làn da mềm mại và mịn màng hơn.

Đắp mặt nạ chuối có tác dụng gì? Đắp mặt nạ chuối sẽ giúp giữ ẩm cho làn da khô rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Nếu da của bạn bị khô và bong tróc, thì việc đắp mặt nạ chuối là phương pháp giúp khắc phục tình trạng này nhanh chóng và hiệu quả nhất. Hãy nghiền mịn một quả chuối rồi đắp lên mặt trong khoảng 30 phút. Sau đó rửa mặt nhẹ nhàng bằng nước ấm, da bạn sẽ mịn màng và căng bóng hơn. Một công dụng tuyệt vời nữa của mặt nạ chuối là đánh tan những nốt mụn đáng ghét. Bạn chỉ cần sử dụng một đoạn vỏ chuối nhỏ và chà xát nhẹ nhàng lên những nốt mụn đều đặn mỗi ngày 3 lần. Bạn sẽ nhanh chóng lấy lại làn da sạch mụn, mịn màng.

Có nên đắp mặt nạ chuối thường xuyên?

Công dụng của mặt nạ chuối mang đến cho làn da rất tuyệt, nhưng bạn cũng không nên quá lạm dụng. Kể cả những loại mặt nạ trái cây khác bạn cũng cần phải sử dụng với tần suất hợp lý, nếu áp dụng nhiều lần trong ngày có thể sẽ khiến da bị “bội thực”. Từ đó, da không thể hấp thụ chất dinh dưỡng và mất đi độ ẩm tự nhiên. Khiến da khô và tiết nhiều dầu hơn.

Không nên đắp mặt nạ chuối quá thường xuyên sẽ khiến da mất đi độ ẩm tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Gợi ý cách làm mặt nạ chuối dưỡng da

Mặt nạ chuối và mật ong dành cho da khô

Chuối chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho da khô, da nhiều mụn, da xuất hiện nếp nhăn hay bị lão hóa. Kết hợp chuối cùng mật ong giàu thành phần dưỡng ẩm sẽ giúp da mịn màng hơn và chống lại các tác nhân gây mụn, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Nguyên liệu chuẩn bị

1 quả chuối tiêu chín

1 muỗng mật ong nguyên chất

10 ml nước cốt chanh

Kết hợp chuối cùng mật ong giàu thành phần dưỡng ẩm sẽ giúp da mịn màng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện

Chuối bỏ vỏ và lấy phần thịt xay nhuyễn hoặc nghiền mịn. Sau đó đem trộn chung với mật ong và nước cốt chanh.

Rửa mặt thật sạch rồi thoa đều hỗn hợp mặt nạ lên da và để yên khoảng 10 – 15 phút. Sau đó rửa mặt lại bằng nước sạch để lỗ chân lông được se khít.

Sau khi da khô tự nhiên thì tiếp tục dưỡng da bình thường với nước hoa hồng, kem dưỡng.

Trộn chuối xay mịn chung với mật ong và nước cốt chanh - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ chuối và trứng gà giảm thâm sạm

Công thức mặt nạ chuối kết hợp trứng gà là phương pháp đánh bay những vết thâm mụn, da khô sần, sạm da do tiếp xúc với môi trường nắng nóng. Các dưỡng chất có trong chuối kết hợp với protein trong trứng gà sẽ giúp dưỡng da khỏe mạnh và săn chắc hơn.

Chuẩn bị nguyên liệu

1 quả chuối tiêu chín

1-2 lòng trắng trứng gà

10 ml nước cốt chanh

Mặt nạ chuối và trứng gà giảm thâm sạm - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện

Chuối bỏ vỏ, dùng phần thịt chuối xay nhuyễn. Cho hết phần lòng trắng trứng vào chuối và khuấy đều tạo thành hỗn hợp sệt. Cuối cùng thêm nước cốt chanh rồi trộn đều.

Rửa mặt thật sạch rồi thoa đều hỗn hợp mặt nạ lên da, để khoảng 10 – 15 phút. Không nên đắp mặt nạ quá lâu vì sẽ gây tổn thương da.

Cuối cùng, rửa mặt lại thật sạch bằng nước lạnh và để da khô tự nhiên.

Qua những thông tin chia sẻ trên chắc chắn đã giúp bạn biết được đắp mặt nạ chuối có tác dụng gì và nên đắp mặt nạ chuối sao cho đúng cách. Hy vọng sẽ giúp bạn biết thêm được một phương pháp làm đẹp mới.