Để kiềm dầu, sạch mụn bạn hãy dùng ngay mặt nạ cho da dầu này

Do một số nguyên nhân như di truyền, môi trường và lối sống sẽ kích thích làm cho tuyến bã nhờn sản xuất quá mức, đổ nhiều dầu, xuất hiện mụn. Điều này khiến cho chị em rất mệt mỏi, miệt mài tìm kiếm một loại mặt nạ làm đẹp phù hợp. Để vừa có thể kiềm dầu, vừa làm sạch mụn các chị em hãy thử ngay các loại mặt nạ như mặt nạ sữa chua, mặt nạ mật ong, mặt nạ tinh bột nghệ, mặt nạ cà chua…

Da dầu có vẻ ngoài đặc trưng dày, bóng nhờn với lỗ chân lông to. Loại da này thường bóng nhờn cả ngày do các tuyến bã nhờn sản xuất lượng dầu tăng trên bề mặt da. Chính vì điều này mà da dễ bị mụn đầu đen, mụn trứng cá.. do tế bào chết và bã nhờn được tiết ra bị mắc kẹt trong lỗ chân lông, nhìn rất kém sắc. Để giải quyết tình trạng này một cách an toàn và hiệu quả, bạn hãy sử dụng những loại mặt nạ chuyên biệt dành cho da dầu. Chúng sẽ hỗ trợ tuyến bã nhờn hoạt động cân bằng, giúp cho làn da khỏe mạnh, trở nên mịn màng và ít có nếp nhăn hơn. Dưới đây là mặt nạ cho da dầu có hiệu quả tốt bạn có thể tham khảo nhé!

Sữa chua chứa rất nhiều thành phần thiên nhiên lành tính như kẽm, canxi, vitamin B, axit lactic... Đây đều là những thành phần có lợi cho kết cấu của da, dễ tan trong nước và hấp thụ qua bề mặt da. Vì vậy rất tốt cho da dầu vừa có thể giúp dưỡng ẩm cho da, làm trắng, tẩy da chết, ngăn ngừa mụn, chống lão hoá lại còn làm dịu vết bỏng, cháy nắng và se khít lỗ chân lông… Đặc biệt, sữa chua mà kết hợp với cà rốt sẽ tăng cường bổ sung thêm vitamin A và chất chống oxy hóa giúp ức chế quá trình sản xuất melanin – tác nhân gây sạm đen, xỉn màu, đốm nâu, nám da. Đồng thời giúp tái tạo tế bào da bề mặt, kích thích sản sinh tế bào mới, nuôi dưỡng làn da trắng sáng và tăng cường độ săn chắc, ngừa mụn. Chính vì vậy, bạn hãy thường xuyên sử dụng loại mặt nạ này 2-3 lần/tuần để đạt được hiệu quả cải thiện tốt nhất.

1 củ cà rốt

2 thìa sữa chua không đường

Củ cà rốt gọt sạch vỏ sau đó xay nhuyễn và trộn đều với 2 thìa sữa chua không đường. Khi đã vệ sinh da mặt sạch sẽ thì bạn thoa đều hỗn hợp này lên da. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong. Nằm thư giãn trong khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch với nước mát. Sau mỗi lần đắp mặt nạ bạn sẽ cảm nhận được sự cải thiện của làn da.

2. Mặt nạ mật ong

Mật ong là một món quà thiên nhiên dành tặng cho phái đẹp. Nó không những tốt cho sức khỏe mà còn giúp chị em níu kéo tuổi thanh xuân, loại bỏ hiệu quả các khuyết điểm trên da. Mật ong có tính kháng khuẩn, làm sạch, nuôi dưỡng và trở thành một thành phần phổ biến dùng làm mặt nạ. Mật ong mà kết hợp với lòng trắng trứng sẽ tạo thành loại mặt nạ hoàn hảo dành cho da dầu. Bởi lòng trắng trứng chứa nhiều vitamin B1, B6… giúp đẩy mạnh collagen cho làn da. Nhờ đó duy trì độ đàn hồi, cấp ẩm cho da dầu, đồng thời giúp se khít lỗ chân lông. Mang đến vẻ tươi trẻ cho làn da.

Mặt nạ mật ong trứng gà cấp ẩm tốt cho da dầu

Nguyên liệu cần có:

2 muỗng canh mật ong

1 lòng trắng trứng gà

Trộn đều mật ong với lòng trắng trứng gà thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó dùng sữa rửa mặt vệ sinh da sạch sẽ thì thoa đều hỗn hợp lên da, nằm thư giãn khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Tiếp theo thoa kem dưỡng da, chăm sóc như bình thường.

3. Mặt nạ tinh bột nghệ

Mặt nạ tinh bột nghệ có tác dụng rất tốt trong việc trị mụn, kháng khuẩn, tăng cường bổ sung dưỡng chất giúp da khỏe mạnh, hồng hào hơn. Nguyên nhân là do hoạt chất Curcumin ngăn sự hình thành và tập trung của hắc tố melanin. Đồng thời đánh tan mụn trứng cá và vi khuẩn gây mụn nhờ tính chống oxy hóa cao. Cùng với đó là dưỡng ẩm, làm mịn do được đẩy nhanh lưu thông máu dưới da, cải thiện nội tiết tố, làm sáng da từ bên trong cơ thể. Đặc biệt khi tinh bột nghệ kết hợp cùng với sữa chua, mật ong và nước cốt chanh sẽ nhanh chóng làm sạch chất bã nhờn, tạo ra hàng rào bảo vệ da hiệu quả.

Mặt nạ tinh bột nghệ "thổi bay" mụn cho da dầu

Nguyên liệu cần có:

1 muỗng tinh bột nghệ

½ muỗng cà phê nước cốt chanh

½ muỗng canh mật ong nguyên chất

½ hũ sữa chua không đường

Trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau thành hỗn hợp sền sệt. Sau khi tẩy tế bào chết với chanh và đường nâu thì bạn thoa đều hỗn hợp này lên da mặt, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong, tăng cường liên kết cho các tế bào da. Khoảng 15 phút sau rửa lại với nước mát. Kiên trì thực hiện 2-3 lần/tuần để đạt được hiệu quả cải thiện tốt nhất.

Các dưỡng chất thiên nhiên có trong mặt nạ này rất lành tính, không gây bắt nắng và giúp cấp ẩm kịp thời, thải độc cho làn da. Chỉ với loại mặt nạ này bạn có thể “giải cứu” cho làn da dầu trở nên khỏe mạnh, không một bóng mụn, tin tự khoe sắc khi bước chân ra đường.

4. Mặt nạ cà chua cho da dầu

Nguyên liệu

- 2-3 quả cà chua

- 1/4 quả chanh

Cho cà chua vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, sau đó đổ cà chua xay nhuyễn vào lưới lọc bỏ bã giữ lại nước cốt, chanh vắt lấy nước cốt, bỏ hạt và đổ vào nước ép cà chua vừa tạo rồi khuấy đều cho nguyên liệu hòa quyện với nhau.

hoa đều hỗn hợp lên mặt và massage nhẹ nhàng để các tinh chất trong chanh và cà chua thẩm thấu vào da. Bạn nên thực hiện 2 lần/tuần để được kết quả tốt nhất. Mặt nạ hỗn hợp cà chua này giúp cải thiện và cân bằng lượng dầu tiết ra trên da mặt, giúp giảm bớt dầu, làm sạch da mặt và se khít lỗ chân lông.

5. Mặt nạ bột yến mạch cho da dầu

Da dầu là loại da rất khó chăm sóc và tìm kiếm mặt nạ phù hợp với da dầu và mặt nạ bột yến mạch nguyên chất đắp mặt, sẽ giúp làn da của bạn sẽ nói lời tạm biệt với chất dầu khó chịu.

– Nguyên liệu:

2 thìa bột yến mạch

2 giọt chanh tươi

1 lòng trắng trứng gà

– Cách làm: Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị. Làm sạch da mặt, thoa đều hỗn hợp lên mặt và thư giãn trong 15 phút rồi rửa lại mặt bằng nước sạch.

Những sai lầm khi đắp mặt nạ cho da dầu

Sau khi lựa chọn được loại mặt nạ phù hợp thì bạn hãy vệ sinh da sạch sẽ rồi đắp mặt nạ. Đắp mặt nạ là một bước vô cùng quan trọng trong quy trình skin care. Nhưng mà rất nhiều chị em lại tự làm hỏng da của mình chỉ vì đắp mặt nạ sai cách. Bởi mỗi loại mặt nạ thì có thời gian đắp khác nhau. Vì thế, các chị em cần chú hơn về điều này.

Chọn da loại mặt nạ phù hợp cho da dầu

Tuyệt đối không nên ngủ quên khi đang đắp mặt nạ. Bởi thời gian đắp mặt nạ quá lâu có thể khiến da rơi vào tình trạng mất nước, mất dưỡng chất, độ ẩm da bị hút ngược trở lại gây khô da.

Sau khi đắp mặt nạ các chị em cần rửa thật sạch, điều này rất là quan trọng. Vừa giúp làm sạch da, hạn chế mụn, còn đảm bảo được sự tái tạo của tế bào khi đã được cung cấp đủ dưỡng chất từ mặt nạ. Tuy nhiên vẫn có một số chị em cho rằng không nên rửa mặt lại sau khi đắp mặt nạ dưỡng da để tinh chất từ mặt nạ có thể thẩm thấu triệt để xuống da. Nhưng chính điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Chưa kể khi không rửa mặt da sẽ có cảm giác nhờn dính, có khả năng mụn hình thành rất cao.

Trước khi ra ngoài thì không nên đắp mặt nạ. Thay vào đó chỉ nên đắp mặt nạ dưỡng da vào thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để công dụng được phát huy tối đa. Thông thường buổi tối đọc sách, xem phim, nghe nhạc hoặc trước khi đi ngủ là thời gian lý tưởng nhất để đắp mặt nạ dành cho bạn.

Vệ sinh da sạch sẽ sau khi đắp mặt nạ

Ngoài ra, để tránh các tác dụng phụ không mong muốn thì các chị em không nên quá lạm dụng các loại mặt nạ. Chỉ nên đắp 2-3 lần/tuần là đủ sẽ đảm bảo có kết quả tốt nhất.

Hiện nay đắp mặt nạ cho da dầu là một trong những phương pháp làm đẹp rất hiệu quả. Làn da sẽ trở nên căng tràn, mướt mịn khi thực hiện đúng cách. Do đó, để nhanh chóng giải quyết các trở ngại do làn da dầu gây ra thì bạn hãy lưu ý một số điều trên để các nỗ lực dưỡng da không bị đổ sông đổ biển hết nhé!