Để kiềm dầu, sạch mụn bạn hãy dùng ngay mặt nạ cho da dầu này

Da dầu có vẻ ngoài đặc trưng dày, bóng nhờn với lỗ chân lông to. Loại da này thường bóng nhờn cả ngày do các tuyến bã nhờn sản xuất lượng dầu tăng trên bề mặt da. Chính vì điều này mà da dễ bị mụn đầu đen, mụn trứng cá.. do tế bào chết và bã nhờn được tiết ra bị mắc kẹt trong lỗ chân lông, nhìn rất kém sắc. Để giải quyết tình trạng này một cách an toàn và hiệu quả, bạn hãy sử dụng những loại mặt nạ chuyên biệt dành cho da dầu. Chúng sẽ hỗ trợ tuyến bã nhờn hoạt động cân bằng, giúp cho làn da khỏe mạnh, trở nên mịn màng và ít có nếp nhăn hơn. Dưới đây là mặt nạ cho da dầu có hiệu quả tốt bạn có thể tham khảo nhé!

Đắp mặt nạ cho da dầu là bí quyết nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh

Top những mặt nạ tự nhiên cho da dầu

Do một số nguyên nhân như di truyền, môi trường và lối sống sẽ kích thích làm cho tuyến bã nhờn sản xuất quá mức, đổ nhiều dầu, xuất hiện mụn. Điều này khiến cho chị em rất mệt mỏi, miệt mài tìm kiếm một loại mặt nạ làm đẹp phù hợp. Để vừa có thể kiềm dầu, vừa làm sạch mụn các chị em hãy thử ngay các loại mặt nạ như mặt nạ sữa chua, mặt nạ mật ong, mặt nạ tinh bột nghệ, mặt nạ cà chua…