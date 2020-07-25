Các bước trang điểm cơ bản cho da dầu nhờn mụn trong mùa hè

Da dầu nhờn mụn thực sự khiến nhiều bạn gái bực mình bởi chỉ vừa mới trang điểm được 5 phút thì lớp make up lại trở nên bóng dầu và kém xinh, đặc biệt là trong những ngày hè oi bức, mồ hôi nhễ nhại. Các nàng cảm thấy lo lắng, thậm chí có nàng còn lười cả trang điểm. Yên tâm đi, các bước trang điểm cơ bản cho da dầu nhờn mụn cực chuẩn dưới đây sẽ giúp xóa tan nỗi ngại ngùng đó.

Trước tiên, bạn hãy dùng sữa tẩy trang để loại bỏ đi lớp bụi bẩn, lớp makeup còn ẩn náu trên da. Tiếp theo, rửa mặt thật sạch bằng sữa rửa mặt chuyên dành cho da dầu nhờn mụn. Để giúp da sạch sâu hơn và loại bỏ tối đa vi khuẩn, cân bằng độ PH đồng thời kiểm soát lượng dầu tiết ra, từ đó ngăn chặn tình trạng bí bách, hãy dùng nước hoa hồng.

Trong các bước trang điểm cơ bản cho da dầu mụn , làm sạch lớp dầu nhờn trên da được xem là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Da nhờn mụn có đặc tính là tiết nhiều dầu, tuyến bã nhờn dễ bị bít tắc bởi bụi bẩn khi da tiếp xúc với môi trường bên ngoài, kể cả lớp mỹ phẩm trước đó. Do đó, khi bắt đầu trang điểm, bạn cần làm sạch lớp dầu nhờn.

Làm sạch lớp dầu nhờn trên da và loại bỏ lớp bụi bẩn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Thoa kem dưỡng ẩm cho da

Làn da luôn cần được bổ sung độ ẩm, tránh rơi vào tình trạng nứt nẻ, khô ráp. Do đó, sau khi hoàn thành bước làm sạch da mặt, bạn cần thực hiện việc thoa kem dưỡng ẩm cho da nhé.

Lý do là vì khi da bạn bị mất nước, lượng dầu nhờn tiết ra ngày càng nhiều. Từ đó, các lớp trang điểm sẽ trôi tuột theo đó. Để có một lớp trang điểm mịn đẹp, ăn phấn tốt thì bạn nên tiến hành một vài động tác mát xa nhẹ nhàng khi thoa kem dưỡng ẩm, giúp kem thẩm thấu tốt và nhanh hơn.

Bước 3: Thoa kem chống nắng

Bước thứ 3 trong trình tự các bước trang điểm cơ bản cho da mụn chính là thoa kem chống nắng. Mùa hè là thời điểm nắng nóng gay gắt, các tia cực tím sẽ tác động nguy hại đến làn da của bạn. Do đó, kem chống nắng là bước chăm sóc da không thể thiếu đối với da nhờn mụn.

Thoa kem chống nắng phù hợp với da dầu - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Bạn nên chọn loại kem chống nắng phù hợp với da dầu, chỉ số SPF từ 30 trở lên, đừng quên bôi chúng lên da khoảng 30 phút trước khi ra ngoài.

Bước 4: Đánh kem nền/kem lót

Bước thứ 4 trong các bước trang điểm cho da nhờn mụn chính là đánh kem nền. Việc sử dụng kem nền/kem lót chuyên dùng cho da mụn sẽ giúp dưỡng ẩm cho da, bổ sung các dưỡng chất giúp lỗ chân lông trên da se khít lại. Ngoài ra, kem lót còn giúp da dễ dàng bám lớp trang điểm nhanh hơn.

Đánh kem nền dạng cushion cho da nhờn mụn - Ảnh minh họa: Internet

Thời tiết mùa hè oi bức, khó chịu, do đó bạn hãy chọn những loại kem nền có kết cấu mỏng, đừng đánh quá dài. Điều này sẽ giúp lỗ chân lông không bị bít tắc, hạn chế hình thành mụn.

Lời khuyên dành cho bạn chính là hãy sử dụng các loại kem nền như cushion bởi chúng có kết cấu dạng lỏng, giúp lớp nền trở nên mỏng nhẹ, lớp trang điểm trông tự nhiên và không có cảm giác nặng nề.

Bước 5: Dùng phấn phủ bằng bột và phấn má hồng

Hiện nay, thị trường có bán nhiều dòng sản phẩm phấn phủ dạng bột, giúp kiềm dầu và hút ẩm khá tốt. Do đó nếu sở hữu làn da dầu nhờn mụn thì bạn nên sắm ngay một em phấn phủ bột và chỉ cần phủ một lớp mỏng nhẹ lên da là đủ. Sau đó, thêm một chút phấn má hồng để giúp gương mặt trông sắc sảo và rạng ngời hơn.

Dùng phấn phủ bằng bột và phấn má hồng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Trang điểm chân mày

Để giúp gương mặt trông trẻ trung và hợp thời trang hơn, bạn nên chọn loại chì kẻ chân mày có tone màu nâu. Đối với phần trang điểm còn lại, bạn có thể thỏa sức sáng tạo, tùy theo phong cách yêu thích của bạn.

Bước 7: Thoa son môi và xịt khoáng

Cuối cùng, hãy thoa một chút son môi với tông màu yêu thích để giúp bạn trông tươi tắn và tràn đầy sức sống hơn. Nhớ xịt khoáng ở bước sau cùng để lớp trang điểm được bền màu và không bị trôi suốt cả ngày.

Cuối cùng là xịt khoáng để giữ lớp trang điểm lâu trôi - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là toàn bộ các bước trang điểm cơ bản cho da dầu nhờn mụn mà bạn cần nắm được trong mùa hè nắng nóng này. Mong rằng qua bài viết, bạn có thể tha hồ vui chơi với gương mặt xinh xắn mà không sợ mồ hôi làm nhòe đi lớp trang điểm cũng như không còn nỗi lo da sẽ sinh sôi nhiều mụn do trang điểm.